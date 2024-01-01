Der Veris Virtual Reality Flight Simulator von TRU Simulation erhält die FAA-Zulassung und läutet damit eine neue Ära der immersiven Pilotenausbildung ein

Die Bell Training Academy wird als erste den Veris-Simulator für Schulungen am Bell 505 einsetzen









TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–TRU Simulation + Training Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE; TXT) und Tochtergesellschaft der Bell Textron Inc., gab heute bekannt, dass sein hochmoderner Veris Virtual Reality Flight Simulator die Zulassung der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten hat. Das Veris-System ist nun als Flugtrainingsgerät (FTD) der Stufe 7 qualifiziert und erfüllt außerdem die FTD-Standards der Stufe 3 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die EASA-Zulassung wird noch in diesem Jahr erwartet. Dieser Meilenstein festigt die Position von TRU Simulation als Branchenführer in der Entwicklung fortschrittlicher, hochpräziser Full Flight Simulatoren (FFS) und FTDs.

Veris wurde erstmals auf der VERTICON 2024 vorgestellt und ist ein komplett neu entwickeltes Design, das sich auf Effizienz konzentriert und branchenführende Funktionen eines FFS mit immersiver Virtual-Reality-Technologie kombiniert, damit Piloten sicher durch die Lüfte navigieren können. Der Veris bietet Kunden von Hubschrauber- und Starrflügelmodellen eine kostengünstigere und innovativere Lösung für die Pilotenausbildung.

„Bei TRU Simulation ist es unsere Mission, Piloten und Ausbildungsanbietern die fortschrittlichsten und zugänglichsten Tools zur Verfügung zu stellen“, so Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. „Der Veris bietet modernste, kostengünstige Flugausbildung über eine kompakte VR-Plattform und revolutioniert damit die Ausbildung von Piloten in der Geschäftsluftfahrt, im Hubschrauberbereich und im Militärbereich.“

Die Bell Training Academy (BTA) wurde zum Erstkunden ernannt und wird als erste den Veris für Schulungen am Bell 505 Hubschrauber einsetzen. BTA ist eine hochmoderne Einrichtung mit einer Fläche von 9.300 Quadratmetern, die Unterrichtsräume, Labore und Hangars umfasst.

„Es ist eine Ehre für die Bell Training Academy, Erstkunde für das Veris-System für die Bell 505 zu sein“, sagte Chad Sparks, General Manager der Bell Training Academy. „Wir sind bestrebt, die fortschrittlichsten und umfassendsten Trainingslösungen anzubieten, und Veris wird den Realismus und die Effektivität unserer Programme erheblich verbessern. Wir feiern diesen Meilenstein gemeinsam mit TRU Simulation und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, damit unsere Kunden ihre Missionen erfolgreich erfüllen können.“

Der Bell 505 ist eine der technologisch fortschrittlichsten Plattformen seiner Klasse und zieht weiterhin weltweit Teilnehmer an, um viele Generationen von militärischen und zivilen Hubschrauberpiloten auszubilden.

Der Veris verfügt über eine vollelektrische Bewegungsplattform mit sechs Freiheitsgraden, um präzise Flugsignale und Vibrationen zu erzeugen. Er nutzt außerdem dieselben Flugdaten, Software-Baselines und fortschrittlichen Technologien wie das REALFeel-Steuerungsladesystem von TRU, das in seinen Level-FFS-Simulatoren zu finden ist, und bietet so realistische Flugsteuerungsgefühle und -erfahrungen in einer virtuellen Welt. Taktile Cockpit-Bedienfelder ermöglichen es dem Piloten, mit den Schaltern und der Avionik des Flugzeugs auf ähnliche Weise zu interagieren wie im Flugzeug selbst. Schließlich ersetzt ein VR-Headset das herkömmliche visuelle System und lässt den Piloten in die Flugumgebung eintauchen.

Der Veris bietet modernste Simulatorkomponenten, darunter:

Der neue Image Generator von TRU, basierend auf der Unreal Engine

Elektrische Bewegungsbasis mit sechs Freiheitsgraden

Maßgeschneiderte Flughafenmodelle

Varjo VR/MR-Headset

Digitales elektrisches Steuerungsladesystem

Neu entwickeltes Bedienungssystem für Ausbilder

Erzeugung eines Leitfadens für Qualifikationstests

Fernsteuerungseinheit für Ausbilder

Unterrichtsplan und Nachbesprechungssysteme (optional)

Die Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit des Veris wird durch sein einzigartiges Dual-Use-Design noch weiter unterstrichen. Mit echter Avionik und Flugzeugkomponenten können einige Schulungen ohne VR-Headset durchgeführt werden. Dadurch können Avionik-Schulungen, Verfahrensschulungen und vieles mehr ohne Headset durchgeführt werden, während das immersive Erlebnis der virtuellen Welt für den Flugteil der Schulung reserviert bleibt. Diese Funktion bietet eine ideale Balance zwischen realem und virtuellem Training, die bei anderen Trainingsgeräten nicht zu finden ist.

Über TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Bell

Über den Tellerrand hinausdenken ist unser Metier. Seit mehr als 90 Jahren gestalten wir das Flugerlebnis neu – und wo es uns hinbringen kann.

Wir sind Pioniere. Wir waren die Ersten, die die Schallmauer durchbrochen und einen kommerziellen Hubschrauber zertifiziert haben. Wir waren Teil der ersten Mondmission der NASA und haben fortschrittliche Tiltrotor-Systeme auf den Markt gebracht. Heute definieren wir die Zukunft der fortschrittlichen Luftmobilität.

Mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas – als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Textron Inc. – verfügen wir über strategische Standorte rund um den Globus. Da fast 20 % unserer Belegschaft beim Militär gedient haben, ist es uns ein großes Anliegen, unsere Streitkräfte bei der Erfüllung ihrer Missionen zu unterstützen.

Vor allem aber bieten unsere bahnbrechenden Innovationen unseren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse. Effizient. Zuverlässig. Und dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medienkontakt:

Lauren Howell



+1.316.927.9536



Lhowell@txtav.com