rf IDEAS lança solução de credencial FIDO2 de ponta a ponta com IDmelon

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–A rf IDEAS, líder na fabricação de leitores de credenciais para autenticação e acesso lógico, sente o prazer de anunciar o lançamento da Plataforma sem Senha rf IDEAS FIDO2 desenvolvida pela IDmelon. Esta solução de ponta a ponta oferece autenticação perfeita e sem senha para credenciais existentes, que as converte em chaves de segurança FIDO2, da noite para o dia.





A FIDO2 libera as organizações do gerenciamento de senhas e dos riscos

Quase 90% das violações de dados são devido a senhas roubadas ou erro humano. As soluções de logon único sem senha estão auxiliando a vencer este desafio, e a migração para credenciais mais seguras ajuda a equipar sua equipe com um mecanismo de defesa.

“A parceria com a rf IDEAS e sua tecnologia WAVE ID® foi uma decisão estratégica para a IDmelon. Alavancar a confiança e a confiabilidade de seus leitores para trazer a Plataforma sem Senha FIDO2 ao mercado nos permite oferecer em conjunto uma solução de ponta a ponta, que as organizações podem implementar com rapidez e dimensionar de modo acessível”, comentou o Diretor Executivo e Co-fundador da IDmelon, Bahram Piri.

A Plataforma sem Senha rf IDEAS FIDO2 elimina a necessidade de senhas armazenadas de modo central, que podem ser hackeadas, bem como o risco de roubo de senha, phishing e outros ataques cibernéticos direcionados ao usuário. E para os usuários, é simples de implantar e fácil de usar. As organizações agora podem habilitar e gerenciar autenticação sem senha em tipos de credenciais, dispositivos e plataformas. Este padrão industrial em rápido crescimento é suportado pela Microsoft, Google, Apple bem como todos os principais serviços da Web e navegadores.

Marcando o início de um novo padrão de autenticação

O setor de controle de acesso lógico está evoluindo com rapidez, a fim de combater ameaças cibernéticas e violações de dados, ao aprimorar a experiência do usuário de autenticação sem arriscar a governança e a segurança.

“Na rf IDEAS, ouvimos nossos clientes e estamos orgulhosos de lançar uma solução que remove as complexidades da migração de credenciais, convertendo os usuários de maneira rápida e segura a um padrão de segurança mais alto”, disse Raul Cepeda Jr., Vice-Presidente de Produto e Marketing na rf IDEAS. “Agora, o acesso mediante chaves de segurança é possível ao usar credenciais existentes, leitores WAVE ID e a Plataforma sem Senha rf IDEAS, evoluindo o modo como pensamos sobre a migração entre credenciais, ao aproveitar crachás de identificação e smartphones para liberar o potencial a métodos de autenticação mais seguros.”

A rf IDEAS e a IDmelon irão apresentar sua solução conjunta nos próximos simpósios Gartner IAM em Londres e Texas este mês. Para ver uma lista completa dos próximos eventos, acesse nossa página de eventos.

Para saber mais e programar uma consulta 1:1, acesse rfIDEAS.com/FIDO2.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para saúde, fabricação, finanças, governo, educação e empresas. Os leitores WAVE ID da empresa têm a confiança de usuários em todo o mundo, sendo apoiados por sólidas parcerias com os principais provedores de identidade e gerenciamento de acesso. Os leitores da rf IDEAS permitem soluções inovadoras para logon único, impressão segura e autenticação móvel, ao mesmo tempo em que oferecem suporte a quase todas as credenciais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse www.rfIDEAS.com.

Contacts

Megan Forsberg



Tel.: 224-236-0270 x 1479



E-mail: [email protected]