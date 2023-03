LambdaTest entre en partenariat avec LinkedIn pour offrir un certificat professionnel d’automatisation de test sur LinkedIn Learning

Exclusivement sur LinkedIn Learning, le certificat professionnel d’automatisation de test de LambdaTest permettra aux apprenants d’apprendre l’art et la science de l’automatisation des tests auprès de l’un des principaux experts du secteur

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, la principale plateforme de test d’expérience numérique dans le cloud, s’est associée à LinkedIn pour offrir le certificat professionnel d’automatisation de test de LambdaTest exclusivement disponible sur LinkedIn Learning, dans le cadre de sa mission de soutien à la communauté des tests et de l’assurance qualité.

Grâce à ce cours de certificat professionnel, les apprenants acquerront des connaissances fondamentales sur l’automatisation des tests, y compris divers outils et meilleures pratiques, avec une approche très interactive élaborée par Meaghan Lewis, responsable de programme technique chez Microsoft.

Plus important encore, les apprenants seront en mesure de mettre en œuvre et d’optimiser l’automatisation des tests dans leur travail après ce cours. Pour obtenir leur certificat professionnel d’automatisation de test de LambdaTest, les apprenants devront terminer tous les cours et le contenu du parcours d’apprentissage et réussir l’examen final. Les apprenants obtiennent leurs certificats immédiatement après avoir réussi l’examen final et peuvent l’afficher sur LinkedIn.

« Nous sommes ravis de nous associer à LambdaTest pour fournir à nos clients et à nos apprenants des voies supplémentaires et crédibles de mise à niveau des compétences ainsi que d’élargir le public du certificat professionnel d’automatisation de test de LambdaTest au plus grand marché de talents au monde », déclare Dan Brodnitz, directeur principal de la stratégie globale de contenu chez LinkedIn Learning.

En tant qu’étudiants LinkedIn Learning pour le certificat professionnel d’automatisation de test de LambdaTest, les apprenants peuvent obtenir un accès d’essai gratuit à la plateforme LambdaTest. Cela permet aux apprenants d’acquérir une expérience pratique et de mettre en œuvre les concepts.

« Les entreprises, partout dans le monde, automatisent leurs tests pour optimiser l’expérience numérique de leurs utilisateurs. L’apprentissage de l’automatisation des tests ouvrira diverses perspectives de carrière aux apprenants. Nous sommes également heureux d’offrir un accès gratuit à la plateforme LambdaTest pour permettre aux étudiants d’acquérir une expérience pratique. Nous sommes ravis de jouer notre rôle en permettant à des milliers d’apprenants d’atteindre leurs objectifs de carrière », déclare Maneesh Sharma, responsable de l’exploitation chez LambdaTest.

LambdaTest a récemment annoncé le lancement du cloud de tests d’expérience numérique pour les entreprises. L’offre permettra aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en fournissant une plateforme exhaustive d’exécution et d’orchestration de tests, couplée à des analyses de test perspicaces et à des options de déploiement personnalisables.

En outre, Satya Nadella, président du conseil et CEO de Microsoft, a prononcé le discours principal au Microsoft Future Ready Technology Summit 2023, à Bangalore, où il a déclaré que « LambdaTest fait pour l’automatisation des tests ce que Kubernetes a fait pour l’orchestration de conteneurs — créant ce prochain niveau d’efficacité autour de l’automatisation des tests afin que les professionnels puissent réellement se concentrer sur les tests plutôt que sur leur l’orchestration. »

Pour en savoir, rendez-vous sur https://www.lambdatest.com/certifications/linkedin-learning

Notes au rédacteur

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service presse de LambdaTest : [email protected].

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un cloud de tests d’expérience numérique de premier plan qui aide les développeurs et les testeurs à coder plus rapidement. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d’utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest offre aux clients une orchestration de test sécurisée, évolutive et éclairée pour les différents stades du cycle de vie de leur DevOps (CI/CD) :

Cloud de tests multi-navigateurs

La plateforme d’exécution de tests LambdaTest permet aux utilisateurs d’exécuter des tests manuels et automatisés sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d’exploitation différents. Elle permet aux développeurs de tester leurs sites Web, applications web et applications natives sans avoir besoin d’installer ou de maintenir un laboratoire interne de machines virtuelles, d’appareils réels, d’émulateurs ou de simulateurs.



Cloud de tests de dispositifs réels

Avec le cloud de tests de dispositifs réels de LambdaTest, vous pouvez maintenant tester les erreurs non manipulées, l’UI/UX, les performances et les fonctionnalités de vos applications natives, web et hybrides avant leur sortie en production. Testez sur la plus large gamme d’appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV). Grâce à une collaboration d’équipe interfonctionnelle transparente tout au long du cycle de vie du développement d’applications mobiles, vous pouvez publier des applications mobiles de qualité dans des cycles de développement plus courts, ce qui vous permet d’innover et d’évoluer rapidement.



Cloud de tests continus – HyperExecute

Une plateforme d’exécution et d’orchestration de tests cloud de nouvelle génération dirigée par IP qui aide les entreprises à exécuter des tests d’automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible, leur permettant ainsi d’atteindre un délai de mise sur le marché plus court et de fournir une expérience numérique de qualité. Obtenez un délai d’exécution de test 70 % plus rapide et zéro fragmentation avec HyperExecute.



Cloud de régression visuelle

Effectuez des tests de régression en un seul clic à l’aide de LambdaTest. Comparez les captures d’écran des pages Web de votre application prises à partir de deux navigateurs différents pour afficher/détecter toute déviation visuelle. Augmentez la couverture du navigateur en exécutant des scripts d’automatisation sur un cloud de plus de 3 000 environnements de bureau et mobiles différents.



Testez l’intelligence à l’échelle

Les informations d’exécution des tests sont essentielles pour la transformation numérique, car elles fournissent aux entreprises un aperçu plus approfondi de la qualité des versions et des tendances. En analysant les données d’exécution des tests, l’Integrated Test Intelligence de LambdaTest fournit aux entreprises des informations sur les modèles et les tendances qui peuvent conduire à des décisions éclairées sur le développement futur et améliorer la qualité des applications.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://lambdatest.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

LambdaTest, service presse :



[email protected]