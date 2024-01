Quectel stellt Wi-Fi 7-Module für die Konnektivität der kommenden Generation vor

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–CES – Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, führt heute die Wi-Fi 7-Module Quectel FGE576Q und FGE573Q ein. Dies sind die ersten eines Portfolios von Wi-Fi 7-Modulen, das in den kommenden drei Monaten auf den Markt kommen soll. Diese Module heben die drahtlose Konnektivität auf eine höhere Ebene, da sie sich für das IoT der kommenden Generation und Mobilgeräte eignen. Das FGE576Q und das FGE573Q markieren einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Wi-Fi-Technologie und etablieren den jüngsten Wi-Fi 7-Standard, der sich durch eine höhere Geschwindigkeit, Kapazität und Effizienz auszeichnet. Diese Module werden den wachsenden Anforderungen von unterschiedlichsten Anwendungen gerecht, vom Smart Home über industrielle Automation bis hin zum Gesundheitswesen und Transport.









„Unser Streben nach Innovation hat zur Entwicklung der Wi-Fi 7-Module Quectel FGE576Q und FGE573Q geführt, die für die aufkommenden IoT-Umgebungen geeignet sind,” kommentierte Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. „Diese Module setzen nicht nur einen neuen Standard für die drahtlose Kurzstreckenkonnektivität, sondern sie eröffnen darüber hinaus zahlreichen Industrien neue Möglichkeiten.”

Wi-Fi 7 markiert einen entscheidenden Fortschritt in der drahtlosen Kommunikationstechnologie und läutet eine neue Ära der Konnektivität ein, die sich durch eine unglaubliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz auszeichnet. Wi-Fi 7 ist wegen der wesentlich höheren Datenraten bahnbrechend, weshalb große Datenmengen schneller und reibungsloser übertragen werden können. Eine niedrigere Latenz und eine höhere Zuverlässigkeit des Netzwerks bieten den Nutzern bei zahlreichen Anwendungen bessere Erfahrungen. Das reicht von Streaming in sehr hoher Auflösung und Online Gaming bis hin zu aufkommenden Technologien wie Augmented und Virtual Reality.

Das FGE576Q kommt auf eine beeindruckende Datenrate von bis zu 3,6Gbps und das FGE573Q unterstützt bis zu 2,9Gbps. Das FGE576Q wird gleichzeitig auf zwei Frequenzbereichen betrieben —2,4GHz + 5GHz und 2,4GHz + 6GHz— und bietet damit eine ultra-niedrige Latenz, was zu Reaktivität in Echtzeit führt.

Neben einem integrierten dualen Bluetooth unterstützen beide Module LE-Audio und Bluetooth Low Energy (BLE) mit einer maximalen Datenrate von 2 Mbps und BLE-Langstreckenfunktionen. Multi-Link Operation (MLO) ist eine exklusive Funktion, mit der Router mehrere drahtlose Frequenzbereiche und Kanäle gleichzeitig nutzen können, wenn sie sich mit einem Wi-Fi 7 Client verbinden. Die Inklusion von MLO im FGE576Q und FGE573Q unterstützt nicht nur schnellere Datenraten, sondern verringert auch deutlich die Latenz und verbessert die Zuverlässigkeit des Netzwerks.

Wegen der beeindruckenden Datenraten, der niedrigen Latenz und der besseren Zuverlässigkeit des Netzwerks sind das FGE576Q und FGE573Q ideale Lösungen für unterschiedliche Anwendungen, wie Cloud Gaming, 8K A/V Streaming, AR/VR, industrielles IoT und Telemedizin.

Unter Berücksichtigung der immensen Wichtigkeit der Sicherheit sind diese Module mit modernsten Funktionen wie WPA3-Verschlüsselung ausgestattet, was die Vertraulichkeit der Datenübertragung garantiert. Die Module Quectel FGE576Q und FGE573Q lassen sich wegen ihres kompakten Designs nahtlos in unterschiedlichste Geräte einbauen. So können Hersteller schlanke und effiziente Produkte bauen.

Bei der Konzeption von Quectel’s IoT-Modulen steht Sicherheit im Mittelpunkt. Angefangen bei der Produktarchitektur bis hin zur Entwicklung von Firmware/Software basiert Quectel auf führenden Branchenpraktiken und -standards und mögliche Schwachstellen werden dank externer unabhängiger Testhäuser abgeschwächt. Diese generieren zum Beispiel SBOMs- und VEX-Dateien und führen eine binäre Analyse von Firmware während des gesamten Softwareentwicklungszyklus durch.

Darüber hinaus bietet Quectel mehrere leistungsstarke Antennen, die die drahtlose Konnektivität erheblich steigern. IoT-Entwickler können Quectel-Module mit Quectel’s Antennen und den Vorzertifizierungsdiensten kombinieren. Dies verringert sowohl die Kosten als auch die Zeit bis zur Marktreife ihrer 5G IoT-Geräte.

Um den Designprozess für die Kunden zu erleichtern, bietet Quectel eine Auswahl an Wi-Fi/Bluetooth-Antennen für dieses Modul, verfügbar in mehreren Formaten. Dies umfasst YF0026AA , YEWT004AA und YF0027CA, was Flexibilität und Kompatibilität garantiert, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen. Indem Quectel Nutzern unterschiedlichste Optionen für Antennen bietet, bestehen Lösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse eines jeden Projekts zugeschnitten sind.

Quectel’s Leidenschaft für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die IoT-Innovation zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser globales Team von 5.900 Experten treibt die Innovation in den Bereichen Mobiltelefone , GNSS , Wi-Fi und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook und X .

