Preview van de nieuwe Aqara-apparaten voor 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een marktleider op het gebied van smarthomeproducten, zal haar productportfolio in 2023 uitbreiden met innovatieve sensoren, slimme deursloten, deurbellen met camera en LED-strips. Omdat Aqara toegewijd is aan het leveren van naadloze connectedhome-ervaringen aan miljoenen gebruikers over de hele wereld, verrijkt het bedrijf haar aanbod steeds weer met de nieuwste smarthome-technologieën en nieuwe soorten apparaten.

De Video Doorbell G4 is een aanvulling op Aqara’s binnenhuiscamera’s. Samen helpen deze camera’s de gebruikers om altijd en overal een oogje in het zeil te houden op hun huizen, families en bezoekers. De installatie van deze deurbel is bijzonder flexibel aangezien de bel op batterijen werkt en ook bedraad is om rechtstreeks op de stroomvoorziening aan te sluiten. De deurbel is niet alleen geschikt voor gebruik met de HomeKit Secure Video en voor lokale streaming naar Amazon en Google smartdisplays, maar zal ook met Matter werken zodra de Matter-specificaties voor camera’s gebruiksklaar zijn. De G4 biedt lokale, AI-gestuurde gezichtsherkenning die afhankelijk van de persoon, verschillende geautomatiseerde functies in werking stelt. Het apparaat komt met gratis cloudopslag voor zeven dagen en er kan ook gekozen worden voor lokale opslag via de microSD-kaart.

De Presence Sensor FP2 is een revolutionaire toevoeging aan het brede sensorassortiment van het bedrijf. Gebaseerd op de millimetergolf (mmWave) radartechnologie, kan de FP2 de aanwezigheid van mensen detecteren, zelfs als iemand niet beweegt. Het maakt zonepositionering mogelijk, waarmee gebruikers verschillende kamerzones kunnen definiëren, zoals het gebied rondom het bed, de kast of de bank. De aanwezigheid van iemand in elk van deze individuele zones kan verschillende geautomatiseerde functies in gang zetten voor een meer gepersonaliseerde ervaring. Daarnaast omvatten de functies ook de detectie van meerdere personen, valdetectie en een ingebouwde lichtsensor.

De Smart Lock U100 is het eerste veiligheidsslot van Aqara. Het biedt een veilige en handige oplossing voor toegang tot het huis, die naadloos kan worden geïntegreerd in moderne smarthomes. Het U100-slot is een van de weinige bestaande smartsloten die geschikt is voor gebruik met HomeKit en de huissleutelapp van Apple Wallet. Overige opties voor toegangsverificatie omvatten onder meer vingerafdrukken, wachtwoorden, Aqara Home-app, NFC-kaarten en mechanische sleutels. De U100 ondersteunt Matter via een compatibele Aqara-hub, gebaseerd op het Zigbee-protocol.

De LED-strip T1 is een multifunctionele RGB CCT lichtstrip die bedoeld is als verrijking van het gebruik van smartverlichting door Aqara-gebruikers. Het produceert tot 16 miljoen heldere kleuren en verstelbaar witlicht, en biedt de mogelijkheid om verloopeffecten te creëren. HomeKit, Alexa en Google Home worden ondersteund, en de ondersteuning van Matter via een compatibele Aqara hub volgt naar verwachting zodra deze wordt gelanceerd. De LED-strip is gebaseerd op Zigbee en dat zorgt zowel voor een laag energieverbruik als een minder overbelast wifi thuisnetwerk. Bovendien functioneert het ook als een repeater die het Zigbee-netwerk versterkt.

Deze apparaten van Aqara zullen de komende maanden beschikbaar worden voor de consument. Bekijk voor meer informatie over deze producten hier de demonstratievideo.

Omdat Aqara naadloze gebruikerservaringen nastreeft, werkt het bedrijf aan de integratie van Matter in haar bestaande en nieuwe apparaten. In 2023 zullen de Aqara-hubs nieuwe OTA-updates ondergaan – te beginnen met de M2 – zodat ze als een brug voor Matter kunnen dienen en Aqara Zigbee-apparaten met Matter kunnen verbinden. Daarnaast heeft Aqara voor dit jaar ook een nieuw assortiment aangekondigd van Thread-gebaseerde apparaten met ingebouwde Matter-ondersteuning, inclusief de Sensor P2 voor deuren en ramen, en de Sensor P2 sensor voor licht en beweging die naar verwachting in de komende maanden op de markt zullen worden gebracht. Als onderdeel van de lopende partnerschappen met Aqara, zullen zowel Google als Samsung deze nieuwe sensoren introduceren op hun beurstands op de CES 2023, samen met andere Aqara-apparaten zoals de Hub M2 en de Matter-brug.

