Nexon annonce un accès anticipé de présaison à KartRider: Drift début 2023

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, le jeu de course de karting de Nexon, arrivera sur PC et les plateformes mobiles avec un accès anticipé de présaison à compter du 11 janvier 2023 (PST). Emboîtant le pas au “Global Racing Test” de septembre, les joueurs pourront gagner des récompenses et affronter les joueurs de KartRider: Drift du monde entier sans perdre leur progression!





Une fois la présaison terminée, les joueurs pourront se lancer dans KartRider: Drift sur PlayStation et Xbox avec une jouabilité cross plateforme et une progression sur PC, mobile, et console.

Il est encore temps de vous préinscrire pour recevoir Model Student Diz lorsque la présaison commencera. De plus, les joueurs de KartRider: Drift peuvent obtenir des récompenses exclusives à chaque plateforme durant la présaison. Tous les détails relatifs à la présaison et les liens vers les pages de la boutique KartRider: Drift pour la plateforme PC ou mobile de votre choix sont disponibles sur le site web officiel du jeu.

Pilotes… démarrez votre moteur! Il va y avoir du monde sur la piste!

NOTE AUX RÉDACTEURS: Une interview vidéo sous-titrée avec un développeur sera disponible le 10 novembre 2022, avec des informations contextuelles sur la franchise KartRider de Nexon et des détails supplémentaires relatifs à KartRider: Drift. Veuillez utiliser l’email de la personne de contact ci-dessous pour accéder au lien à utiliser dans votre histoire.

À propos de KartRider: Drift

KartRider: Drift est un nouveau jeu multijoueur de course de karting de Nexon, qui s’inspire de précédents opus de la franchise, bourré d’action et de drifts, avec de multiples modes et une personnalisation avancée des karts et des personnages, et les graphiques époustouflants d’Unreal® Engine 4. Disponible sur Steam, le Nexon Launcher, console (Xbox et PlayStation) et mobile (iOS et Android) à son lancement, KartRider: Drift offre un gameplay gratuit cross plateforme pour retrouver vos amis, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent.

Lancé en 2004, KartRider était le premier titre de la désormais légendaire série de course de karts de Nexon, avec une popularité grandissante en Asie et au-delà, regroupant ainsi plus de 380 millions de joueurs durant ses dix-huit années d’existence. En tant que franchise, KartRider s’est imposé comme une enseigne incontournable sur tous les marchés asiatiques et jouit d’une présence eSports considérable en Corée, à l’image du lancement d’une ligue officielle en 2005, qui continue aujourd’hui d’être la plus ancienne ligue eSports.

À propos de Nexon America Inc.

Fondé en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America a le même esprit pionnier et d’innovation que sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, et conçoit les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

