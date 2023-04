Mythical Games et Polkadot unissent leurs forces pour alimenter la prochaine génération de jeux

La Mythical Chain migrera d’une chaîne Ethereum privée vers une parachain Polkadot, élargissant les deux écosystèmes de millions d’utilisateurs

Mythical Games lancera également une “Superchain” pour l’écosystème Mythos, tirant parti de la technologie multichaîne interopérable de Polkadot pour amener davantage de chefs de file des jeux vers le Web3 et créer de nouvelles expériences interactives

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–L’entreprise de technologie de jeu de prochaine génération Mythical Games a annoncé son intention de migrer la Mythical Chain vers l’écosystème Polkadot, délaissant Ethereum au profit du réseau multichaîne décentralisé et interopérable. Dans le cadre de cette initiative pionnière, Mythical Games présentera et lancera également une “Superchain” Mythos dans l’intérêt de l’écosystème Mythos – une organisation autonome décentralisée mise en place pour réduire les obstacles à l’entrée pour les développeurs de jeux – sur Polkadot. Cela permettra aux nouveaux partenaires de jeu et projets de tirer parti de la technologie unique et de la communauté de Polkadot pour créer l’écosystème de jeu le plus vaste et le plus connecté dans le Web3.

L’annonce coïncide avec la sortie mondiale de NFL Rivals, le premier jeu vidéo blockchain officiellement autorisé par la National Football League (NFL) et la NFL Players Association (NFLPA), développé en partenariat avec Mythical Games.

John Linden, fondateur et PDG de Mythical Games, a déclaré : « La décision de quitter l’écosystème Ethereum résulte de la combinaison de problèmes concernant les vitesses de transaction relativement faibles, même avec les roll-ups de deuxième couche, qui finiraient par entraver les plans de développement de Mythical avec nos nouveaux jeux cette année. En outre, il est essentiel de s’appuyer sur une infrastructure de sécurité et de gouvernance qui se renforce au fil du temps avec plus de participation et est entièrement interopérable avec les autres partenaires de jeu de l’écosystème Mythos. Après des discussions avec de nombreux protocoles blockchain, la décision a été facile à prendre : L’engagement de Polkadot en faveur de l’innovation, de la sécurité et de la gouvernance fournit le plus de valeur à notre communauté. Nous pensons que cette nouvelle technologie non seulement appuiera nos efforts de croissance, mais aussi permettra à d’autres partenaires Mythos de l’utiliser pour leurs propres projets d’envergure. »

Suite à la transition vers Polkadot, la Mythical Chain permettra aux partenaires de jeu Mythos de construire leurs propres chaînes sans sacrifier l’interopérabilité ou la connectivité. Cela aboutira à une nouvelle “Superchain”, une plateforme évolutive qui sera accessible à tous les partenaires Mythos et conforme avec les plateformes de jeu Web2, dont la boutique Epic Games, sans sacrifier l’interopérabilité ou la connectivité. Cette accessibilité est un principe de base pour Mythical alors que la société continue de combler le fossé entre les jeux blockchain et les jeux traditionnels.

Björn Wagner, PDG de Parity Technologies, un important contributeur au réseau Polkadot, a expliqué : « Nous sommes ravis que Mythical Games ait été séduite par les atouts uniques de Polkadot, ce qui permet aux projets de créer leurs propres écosystèmes au sein de Polkadot, dont leurs propres gouvernance et trésorerie. Conjointement avec Mythical, nous espérons intégrer d’autres joueurs et sociétés de jeux AAA dans l’écosystème Mythos, rapprochant un peu plus Polkadot du statut de leader mondial des jeux de nouvelle génération. Alors que nous avons appris à connaître John et l’équipe de Mythical, il est devenu évident que nous avions les mêmes convictions autour de la décentralisation et de l’innovation technique et je suis persuadé, qu’ensemble, nous ferons progresser les capacités du Web 3.0 bien au-delà de la situation actuelle. »

L’écosystème Polkadot bénéficiera également des fonctionnalités avancées, des technologies de streaming et de l’expertise des jeux sur le Web 3.0 de Mythical. Affichant plus de 3 millions de transactions d’actifs numériques par mois, 200 000 portefeuilles actifs utilisant plus d’un million de jetons MYTH natifs par jour dans les transactions de jeu et une gamme de jeux en croissance rapide, Mythical est un innovateur de premier plan dans les jeux Web3 et le métavers. L’engagement offre un potentiel important de croissance et d’interopérabilité, favorisant l’adoption de Mythical et de Polystream – la plateforme de streaming interactive de Mythical – dans l’ensemble de l’écosystème florissant de Polkadot.

Fondée en 2018, Mythical propose des jeux immersifs comme NFL Rivals (iOS, Google Play) – son tout dernier jeu et le premier jeu Web3 de la National Football League (NFL) et de la NFL Players Association (NFLPA) – son Blankos Block Party emblématique sur la boutique Epic Games et le jeu à paraître prochainement Nitro Nation: World Tour (iOS, Google Play). La Mythical Chain figure aujourd’hui parmi les quatre principales blockchains en termes de ventes mensuelles d’actifs numériques et gère davantage de transactions de jeu quotidiennes que n’importe quelle autre blockchain – dont Ethereum – avec plus de 3,2 millions de transactions de jeu sur la chaîne au cours des 30 derniers jours.

En plus de la migration vers Polkadot, Mythical fournira son système de réservation d’actifs numériques en instance de brevet à ses utilisateurs. Le système peut entiercer n’importe quel article sur la chaîne, garantissant que même si un achat démarre sur un écosystème de jeu traditionnel, il sera livré aux joueurs achetant avec de la monnaie fiduciaire tout en continuant d’enregistrer la transaction ou la vente sur la chaîne. Actuellement en conformité avec les plus importants écosystèmes de jeu comme la boutique Epic Games, Apple iOs et Google Play, une compatibilité supplémentaire sera disponible prochainement et étendra davantage les communautés Mythical et Polkadot.

Mark Cachia, fondateur et directeur informatique de Scytale Digital, a déclaré : « En choisissant Polkadot, Mythical Games dispose dorénavant d’une base solide de technologies innovantes et très performantes sur lesquelles s’appuyer et pourra se concentrer sur le domaine qu’elle maîtrise le mieux : les jeux. Nous sommes convaincus que Polkadot tiendra sa promesse d’être la plateforme blockchain la plus avancée et polyvalente, raison pour laquelle Scytale est fière d’être un partenaire apprécié dans cet accord. »

Pour de plus amples informations au sujet de Polkadot, visitez polkadot.network.

À propos de Mythical Games

Distinguée par le prix World Changing Ideas 2021 de Fast Company et le trophée Disruptive Technology Companies To Watch de Forbes en 2019, Mythical est une entreprise de technologie de jeu de prochaine génération créant un écosystème de jeu web3 en tirant profit de la technologie blockchain et de NFT jouables pour des outils permettant aux joueurs, créateurs, artistes, marques et développeurs de jeux de devenir des parties prenantes et des propriétaires dans de nouvelles économies de jeu de type “play and own”. Dirigée par des vétérans de l’industrie du jeu, l’équipe est spécialisée dans la création de jeux autour d’économies appartenant aux joueurs et a contribué au développement de grandes franchises comme Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force et Skylanders.

La plateforme Mythical peut être ajoutée à des économies de jeu préexistantes ou intégrées dans la conception d’un nouveau jeu à partir de zéro, et permet la gestion de transactions d’actifs numériques, de paiements, d’utilisateurs et de stocks, rendant possible pour les acheteurs et les vendeurs d’actifs numériques d’effectuer des transactions en toute sécurité dans un environnement basé sur la transparence, la sécurité, la confiance et la valeur. La marketplace Mythical permet une intégration harmonieuse dans l’inventaire du jeu et offre une protection contre la fraude, une optimisation des frais et bientôt le regroupement d’actifs ainsi que des recommandations de prix pour les acheteurs et les vendeurs. Les partenaires de Mythical auront également accès à des outils exclusifs de renseignement, de conception de marché et d’intervention sur le marché qui permettent des transactions faciles et sûres sur des actifs numériques.

À propos de Polkadot

Polkadot fournit les avancées techniques nécessaires pour rendre la technologie blockchain pratique, accessible, évolutive, interopérable et pérenne, en éliminant les limitations et les barrières à l’entrée, permettant ainsi de stimuler l’innovation, de faire croître le domaine des technologies décentralisées et de donner vie à la vision du Web3. Il connecte les chaînes privées et de consortium, les réseaux publics et sans permission, les oracles et les futures technologies pas encore créées.

À propos de Scytale

Scytale est un gestionnaire d’actifs numériques mettant l’accent sur les solutions blockchain. La société a été parmi les premières à adopter/investir dans la blockchain avec Horizon Fund I en 2017. Horizon Fund II a été clôturé début 2022. Scytale investit principalement dans des projets de création de solutions pour le monde réel dans différents écosystèmes Web3. À ce jour, Scytale Horizon II a investi dans 15 projets avec une diversité d’offres, incluant les jeux, la musique, les legaltechs, la sécurité, ainsi que l’infrastructure blockchain et métavers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

