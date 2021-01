MyHeritage veröffentlicht die Farbwiederherstellung – eine Funktion, um verblassten Farbfotos neues Leben einzuhauchen

MyHeritage In Color™ wurde erweitert und stellt verblasste Farbfotos mithilfe der von DeOldify lizenzierten AI-Technologie auf wundervolle Weise wieder her

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, die weltweit führende Online-Plattform zur Entdeckung der Familiengeschichte, gibt heute die Veröffentlichung der Farbwiederherstellung bekannt. Die Farbwiederherstellung ist eine wichtige Verbesserung der fortschrittlichen Foto-Tools von MyHeritage und belebt die authentischen Farben verblasster Fotos mit außergewöhnlichen Ergebnissen.

Die Farbwiederherstellung ist ideal für alte Farbfotos aus den 50er bis 90er Jahren, bei denen die Chemie der in Alben gespeicherten gedruckten Fotos der Zeit nicht standhielt und dazu führte, dass die Farben verblasst sind oder gelb wurden. Die Technologie zur Farbwiederherstellung wurde exklusiv von DeOldify lizenziert. Von den Deep-Learning-Experten Jason Antic und Dana Kelley entwickelt und auf MyHeritage integriert. Es stellt die Originalfarben eines Fotos wieder her und schärft dabei das Bild. Die Farbwiederherstellung ist eine leistungsstarke Neuerung von MyHeritage In Color™, der besonderen Fotofunktion des Unternehmens zum Kolorieren von Schwarzweißfotos, die ebenfalls von DeOldify entwickelt und exklusiv von MyHeritage lizenziert wurde.

MyHeritage In Color™ und eine weitere AI-basierte Funktion, die MyHeritage Fotoverbesserung, wurden im vergangenen Jahr veröffentlicht und über 20 Millionen Mal verwendet. Beide Funktionen gingen viral, haben hohe Anerkennung erhalten und eine erneute Wertschätzung für historische Fotos hervorgerufen.

“Im Jahr 2020 wurde MyHeritage zur Top-Website für das Kolorieren, Verbessern und Teilen historischer Fotos“, sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. „Das Hinzufügen der Farbwiederherstellung zu unseren starken Fotofunktionen bietet die unglaubliche Gelegenheit, wertvolle Kindheitserinnerungen wieder zum Leben zu erwecken und die wunderschön wiederbelebten Fotos mit unserer Familie und Freunden zu teilen.“

“Wir freuen uns sehr, dass die Community im Rahmen von MyHeritage In Color™ unser innovatives Modell für die Farbwiederherstellung nutzen wird“, so Jason Antic und Dana Kelley, Gründer von DeOldify. “Es wurden so viele Anstrengungen unternommen, um diese Software zu entwickeln, und wir können uns keinen besseren Partner als MyHeritage vorstellen. Ein Unternehmen, das von Innovation geprägt ist und dessen Mission es ist, die Familiengeschichte für Menschen auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen Welt.”

Integration in die MyHeritage-Plattform

Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen die MyHeritage-Plattform, um ihre Familiengeschichte zu entdecken und ihre Familienfotos digital zu bewahren. Mit erstklassigen Technologien zum Kolorieren und Verbessern von Fotos und jetzt mit der zusätzlichen Farbwiederherstellung bietet MyHeritage modernste Tools, die neue Perspektiven auf die Familiengeschichte bieten.

Die Wiederherstellung von Farben ist auf der MyHeritage-Plattform im Internet und in der kostenlosen MyHeritage-App für iOS und Android verfügbar. Die App enthält einen integrierten Scanner, mit dem Nutzer in physischen Alben gespeicherte Familienfotos digitalisieren können. Wenn ein Foto auf MyHeritage hochgeladen wird, ermittelt das System automatisch, ob das Foto schwarzweiß (oder sepia) ist oder ursprünglich in Farbe aufgenommen wurde. Schwarzweißfotos können koloriert werden. Bei Farbfotos können ihre ursprünglichen Farben wiederhergestellt werden. Wiederhergestellte Farbfotos können problemlos mit Familie und Freunden auf Facebook, Twitter, WhatsApp und anderen sozialen Medien geteilt werden. Durch das Wiederherstellen von Farben wird das Originalbild nicht geändert. Eine separate Kopie wird auf MyHeritage erstellt.

MyHeritage In Color™ ist eine Freemium-Funktion auf MyHeritage. Nutzer können die Farben auf 10 Fotos kostenlos wiederherstellen. Für die weitere Verwendung ist ein Abonnement erforderlich.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Online-Plattform zur Erforschung der Familiengeschichte. Mit Milliarden historischer Aufzeichnungen und Stammbaumprofilen sowie ausgefeilten Matching-Technologien, können Nutzer mit MyHeritage ihre Vergangenheit entdecken und für die zukünftigen Generationen aufbewahren. MyHeritage DNA wurde 2016 eingeführt und hat sich mit 4,7 Millionen Kunden zu einer der weltweit größten DNA-Datenbanken für Endverbraucher entwickelt. Auf MyHeritage befinden sich seit 2020 die weltweit besten Technologien zur Verbesserung und Kolorierung historischer Fotos. MyHeritage ist der beliebteste Dienst für DNA-Genealogie und Familiengeschichtsforschung in Europa. www.myheritage.de

