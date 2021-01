MyHeritage lance la fonctionnalité de restauration des couleurs pour donner une nouvelle vie aux photos aux couleurs fanées

MyHeritage In Color ™ en expansion, restaure désormais magnifiquement les photos aux couleurs fanées à l’aide de la technologie AI sous licence de DeOldify

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, le service leader pour la découverte du passé, a annoncé aujourd’hui la sortie de la restauration des couleurs pour les photos aux couleurs fanées. Il s’agit d’une amélioration majeure dans la série des outils photo avancés de MyHeritage. La restauration des couleurs ravive les couleurs authentiques des photos fanées, avec des résultats exceptionnels.

La restauration des couleurs est idéale pour les anciennes photos couleur des années 50 aux années 90, lorsque les photos imprimées stockées dans des albums n’ont pas résisté à l’épreuve du temps et affichent une décoloration ou un jaunissement des couleurs. La technologie de restauration des couleurs, sous licence exclusive, a été créée par DeOldify, les experts de l’apprentissage en profondeur Jason Antic et Dana Kelley, et a été intégrée à MyHeritage. Celle-ci restaure avec précision les couleurs d’origine d’une photo et accentue la netteté de l’image. La restauration des couleurs est un ajout de taille à MyHeritage In Color™, la fonctionnalité photo phare de la société pour la coloration des photos en noir et blanc, également développée par DeOldify et sous licence exclusive de MyHeritage.

MyHeritage In Color ™ et une autre fonctionnalité basée sur l’IA, le Sublimateur Photo de MyHeritage, ont été lancées l’année dernière et ont été utilisées par les utilisateurs plus de 20 millions de fois. Les deux sont devenus virales, ont eu un vif succès et ont permis aux utilisateurs de redécouvrir leurs photos.

“En 2020, MyHeritage est devenu la première destination en ligne pour coloriser, améliorer et partager les photos”, a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. “L’ajout de la restauration des couleurs à notre série de pointe des fonctionnalités photo offre une opportunité incroyable de redonner vie à de précieux souvenirs d’enfance et de partager les photos magnifiquement ravivées avec notre famille et nos amis. La nostalgie est de rigueur !”

“Nous sommes ravis que notre modèle de restauration de couleur soit apprécié par la communauté en tant que MyHeritage In Color ™”, ont déclaré Jason Antic et Dana Kelley, fondateurs de DeOldify. “Nous avons travaillé d’arrache-pied à la création de ce logiciel, et nous ne pouvons penser à un meilleur partenaire pour le mettre sur le marché que MyHeritage, une entreprise qui se définit par l’innovation et dont la mission est de rendre l’histoire familiale plus accessible aux gens du monde entier.”

Intégration dans la plateforme MyHeritage

Des millions de personnes dans le monde utilisent la plateforme MyHeritage pour découvrir leur généalogie et conserver numériquement leurs photos de famille. Avec des technologies extrêmement performantes pour coloriser et améliorer les photos, et maintenant avec l’ajout de la restauration des couleurs, MyHeritage propose des outils de pointe qui offrent de nouvelles perspectives sur l’histoire familiale.

La restauration des couleurs est disponible sur la plate-forme MyHeritage sur le Web et sur l’application mobile gratuite de MyHeritage pour iOS et Android. L’application mobile comprend un scanner intégré permettant aux utilisateurs de numériser des photos de famille stockées dans des albums physiques. Lorsqu’une photo est téléchargée sur MyHeritage, le système détermine automatiquement si la photo est en noir et blanc (ou sépia) ou si elle a été prise à l’origine en couleur. Les photos qui étaient à l’origine en noir et blanc peuvent être colorisées, et celles qui ont été prises en couleur peuvent avoir leurs couleurs d’origine restaurées. Les photos aux couleurs restaurées peuvent facilement être partagées avec la famille et les amis sur Facebook, Twitter, WhatsApp et d’autres réseaux sociaux. La restauration des couleurs ne modifie pas la photo, mais crée une copie séparée sur MyHeritage en plus de l’originale.

MyHeritage In Color ™ est une fonctionnalité freemium sur MyHeritage. Les utilisateurs peuvent restaurer gratuitement les couleurs de 10 photos, après quoi une utilisation continue nécessite un abonnement.

A propos de MyHeritage

MyHeritage est la principale plateforme de découverte mondiale pour explorer l’histoire familiale. Avec des milliards de documents historiques et de profils d’arbres généalogiques, et avec des technologies de correspondance sophistiquées couvrant tous les actifs, MyHeritage permet aux utilisateurs de découvrir leur passé et de construire leur avenir. Lancé en 2016, MyHeritage ADN est devenu l’une des plus grandes bases de données d’ADN grand public au monde, avec plus de 4,7 millions d’utilisateurs. Depuis 2020, MyHeritage propose les meilleures technologies au monde en matière d’optimisation et de colorisation de photos. MyHeritage est le service de test ADN et de généalogie le plus utilisé en Europe. www.myheritage.fr

Contacts

MyHeritage



Rafi Mendelsohn



Directeur des Relations Publiques



Phone: 917-725-5018



Email: [email protected]