MyHeritage lanserer Reimagine: En nyskapende fotoapp for skanning, forbedring og deling av familiebilder

Reimagine tilbyr en kraftig samling av de beste KI (kunstig intelligens)-teknologiene, inkludert flersidig fotoskanning, fargelegging av bilder, forbedring, reperasjon og animasjon.

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, den ledende globale plattformen for slektsforskning, kunngjorde i dag lanseringen av Reimagine, en revolusjonerende mobilapp for familiebilder. Reimagine kan skryte av en kraftig fotoskanner som muliggjør rask skanning av hele albumssider, samt MyHeritages førsteklasse KI-verktøy for forbedring av historiske bilder. Disse funksjonene, i kombinasjon med MyHeritages muligheter til å dele familiebilder, gjør Reimagine til den ideelle appen for organisering av gamle og nye familiebilder. Reimagine er tilgjengelig på både iOS og Android.

Det første steget for digital bevaring av familiebilder som er lagret i fotoalbum og skoesker er å skanne dem. For å imøtekomme dette behovet, introduserer Reimagine en toppmoderne funksjon for skanning av flere sider, utviklet av MyHeritages KI-team. Dette gjør det mulig med rask og enkel skanning av hele albumsider eller flere individuelle bilder med bare et trykk. Skanneren bruker deretter banebrytende, skybasert KI for å automatisk identifisere de enkelte bildene og beskjære dem. Dette sparer timevis med arbeid som vanligvis kreves med andre skannere. Skannede bilder lagres i et album i appen, og sikkerhetskopieres til en skykonto på MyHeritage. Brukere kan enkelt integrere bildene med MyHeritages innovative slektstreplattform og bruke dens fototaggings-funksjon for å navngi ansiktene i bildene. De kan også få tilgang til bildene sine via MyHeritage-nettstedet på en stasjonær datamaskin. Alle MyHeritages høyt anerkjente KI-verktøy for fotoforbedring er tilgjengelig direkte i Reimagine-appen. Med bare noen få trykk kan et gammelt, skadet svart-hvitt-bilde skannes og på vakkert vis gjenoppettes, forbedres, fargelegges, og til og med animeres. De forbedrede bildene (eller de skannede originalversjonene) kan enkelt deles med familie og venner på sosiale medier eller via brukerens familieside på MyHeritage.

Millioner av brukere over hele verden har allerede benyttet seg av MyHeritages fotofunksjoner, inkludert Deep Nostalgia®, og har delt resultatene i sosiale medier. Dette har ført til at MyHeritages mobilapp har klatret til toppen av appbutikkens lister i mange land. Med Reimagine kan brukere nå glede seg over en dedikert app som fokuserer fullt og helt på familiens bilder, og som er utstyrt med de beste KI-teknologiene for å skanne og forbedre bildene sine, med en nostalgisk vri. Verktøyene for fotoforbedring inkluderer animasjon, fargelegging av svart-hvitt-bilder, gjenoppretting av falmede farger, reparasjon av riper og folder, samt skarphet for å forbedre oppløsningen av uskarpe bilder. Lydopptak kan også legges til for å formidle historiene bak bildene. Originalbildene endres aldri. Når du bruker en eller flere fotoforbedringer, opprettes og lagres en ny og forbedret versjon sammen med originalbildet, som forblir urørt. Som en del av MyHeritages forpliktelse til ansvarlig og etisk bruk av KI, blir vannmerker lagt til på bilder som er manipulert med KI-funksjoner.

«Siden lanseringen av vår første KI-fotofunksjonen for over tre år siden, har MyHeritage revolusjonert måten forbrukere samhandler med sine familiebilder på», sa Gilad Japhet, grunnlegger og administrerende direktør i MyHeritage. «Bilder er en viktig inngangsport til slektshistoriens spennende verden, og ettersom vår pakke med fotoverktøy har utvidet seg, bestemte vi oss for å utvikle Reimagine, en dedikert app for familiebilder som oppfordrer nye brukere til å bevare sine familieminner og gi dem nytt liv. Du finner mest glede i minner når du kan dele dem med de du er glad i. Reimagine gjør det enkelt å gjenoppleve dine dyrebare øyeblikk sammen.»

Ved lanseringen støtter Reimagine 11 språk: engelsk, fransk, tysk, spansk, nederlandsk, dansk, portugisisk (Brasil), svensk, norsk, italiensk og finsk. Flere språk blir vil bli lagt til i fremtiden.

Når det gjelder prisene, har brukere muligheten til å skanne og forbedre et begrenset antall bilder gratis. For å kunne skanne og forbedre et ubegrenset antall bilder kreves det imidlertid et abonnement. Månedlige og årlige abonnementsalternativer er tilgjengelige.

Reimagine er nå tilgjengelig for nedlasting på App Store og Google Play.

Om MyHeritage

MyHeritage er en ledende global oppdagelsesplattform for slektshistorie. Med flere milliarder historiske dokumenter og slektstreprofiler, samt avanserte matching-teknologier, kan brukere hos MyHeritage glede seg over å oppdage fortiden og styrke fremtiden sin. MyHeritage er den mest populære tjenesten for slektsforskning og DNA-testing i Europa, og har oppnådd tillit fra millioner av brukere over hele verden. Siden 2020 har MyHeritage vært hjemmet til verdens mest avanserte KI-teknologier for animasjon, reperasjon, forbedring og fargelegging av historiske bilder. www.myheritage.no

