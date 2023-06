Metatime hat sich bisher erfolgreich eine Gesamtinvestition von 25 Millionen US-Dollar für sein Blockchain-Ökosystem gesichert

Metatime hat bis heute 25 Millionen US-Dollar an Investitionen aufgebracht und bereitet sich darauf vor, sein Ökosystem-Token an den Börsen weltweit zu notieren

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Metatime, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das an der Schnittstelle von Blockchain-Technologie, Produktentwicklung und Kryptowährung tätig ist, hat erfolgreich ein umfangreiches Portfolio von über 70 Produkten entwickelt. Metatime hat sein eigenes Blockchain-Netzwerk namens MetaChain geschaffen und bereitet sich darauf vor, ab dem Juni 2023 seinen Ökosystem-Token, den Metatime Coin (MTC), an den führenden Kryptowährungsbörsen der Top-20 zu notieren.

Mit einer vollständig transparenten Roadmap, welche die Planung zu diesem Meilenstein umreißt, zielt Metatime darauf ab, Blockchain-Lösungen in verschiedene Branchen wie Energie, Tourismus, Versicherungen, CRM, Werbung, Cybersicherheit und Virtual Reality zu integrieren. Im Anschluss an die Notierung plant Metatime, diese Lösungen nach strengen Tests auf dem Testnet im Mainnet einzuführen.

Mehr als 300 000 Personen nahmen an dem Airdrop-Event teil

Metatime hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Florida, Vilnius und London und führte seine erste Seed-Verkaufsrunde durch. Metatime zog mehr als 300 000 Investoren durch Airdrop-Events an. Bis heute haben sie erfolgreich 400 Millionen MTCs verkauft, und der aktuelle Verkauf zu 10 Cent begann am 17. Mai.

„Metatime dient als eine wichtige Verbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt und bietet ein digitales Ökosystem, das Menschen in seinen Mittelpunkt stellt und die Interessen seiner Investoren wahrt“, sagt Yusuf Sevim, Mitgründer und CEO von Metatime. Er betonte ferner, dass sie die Nutzer in die Lage versetzen, sich aktiv an einem umfassenden Ökosystem zu beteiligen, das die Zukunft unserer Welt sein wird.

25 Millionen US-Dollar wurden bereits aufgebracht

Metatime zog Angel- und Einzelinvestoren an, namhafte Unternehmen wie Yildiz Tekno Venture Capital Investment Trust, Yildiz Technical University Technopark und bedeutende lokale Telekommunikations- und Finanzinstitute, die sich an den Vorverkaufsrunden beteiligten. Durch Crowdfunding, Vorverkauf und Angel-Investitionen hat das Unternehmen erfolgreich 25 Millionen US-Dollar beschafft – mit Investoren aus der Türkei, Dänemark und Deutschland.

Sevim betonte die Entwicklung eines regulierten Blockchain-Standards, der ein umfassendes Lösungsspektrum umfasst. Er brachte die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zum Ausdruck – man strebt an, innerhalb von drei Jahren eines der drei besten Blockchain-Ökosysteme weltweit zu werden. Darüber hinaus hob er die Vision des Unternehmens hervor, innerhalb von fünf Jahren zum am häufigsten genutzten Finanzökosystem weltweit und innerhalb eines Jahrzehnts zu einem der größten Technologieunternehmen weltweit zu werden.

Contacts

Yusuf Sevim



[email protected]