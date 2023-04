McAfee onthult McAfee+, een nieuwe productlijn met onderscheidende privacy- en identiteitsbescherming om gebruikers te helpen hun persoonlijke gegevens te beveiligen

Alle nieuwe bundelfuncties omvatten identiteitsherstel via restauratiedeskundigen en hulp bij verlies van portefeuille, plus ondersteuning voor Chrome OS

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–McAfee Corp., wereldwijd leider in online bescherming, heeft vandaag de lancering van McAfee+ in Nederland aangekondigd, een nieuwe productlijn met uitgebreide privacy- en identiteitsbescherming waarmee gebruikers vol vertrouwen en veilig online kunnen leven.

Na de lancering in de VS is de nieuwe McAfee+ productsuite nu ook beschikbaar in Nederland en biedt gebruikers toegang tot identiteitsherstel en hulp bij verlies van hun portefeuille, evenals de mogelijkheid om al hun apparaten te beveiligen met bekroonde bescherming tegen bedreigingen en virussen. Als onderdeel van de aankondiging van de nieuwe productlijn introduceerde McAfee ook bescherming voor Chromebooks, met antivirus, VPN, veilig browsen en identiteitsbewaking voor Chrome OS-gebruikers.

Volgens McAfee’s 2022 Consumer Research is 75% van de consumenten bezorgd dat hun financiële informatie gecompromitteerd is. Ondertussen vreest 76% dat hun identiteit wordt gestolen bij een online transactie en 70% vreest dat hun informatie op het dark web terechtkomt. McAfee+ is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid van consumenten over privacy en identiteitsdiefstal en biedt uitgebreide ondersteuning en gemoedsrust. Het is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 44,95 voor het eerste jaar.

McAfee+ is speciaal ontwikkeld om online bescherming te bieden met proactieve controle van het dark web op persoonlijke informatie en de integratie van McAfee’s veelgeprezen antivirusbescherming en Secure VPN. Om de bescherming tegen identiteitsdiefstal te versterken, biedt McAfee+ Geavanceerd deskundige hulp bij identiteitsherstel in geval van identiteitsdiefstal en ondersteuning bij verlies van de portefeuille.

“We brengen steeds meer van onze tijd online door voor werk, onderwijs, sociale media, bankieren en communicatie met familie en vrienden en dat brengt het risico met zich mee dat cybercriminelen malware in onze apparaten willen plaatsen, identiteiten willen stelen, toegang willen krijgen tot privégegevens en meer”, zegt Vonny Gamot, hoofd EMEA, McAfee. “McAfee+ is ontworpen om die trends en bedreigingen tegen te gaan, door gebruikers te helpen beter beschermd te zijn tegen identiteitsschendingen om toekomstige bedreigingen te minimaliseren.”

“McAfee beschermt mensen, niet alleen apparaten”, zegt Greg Johnson, President en Chief Executive Officer van McAfee. “McAfee+ weerspiegelt die geest door een eenvoudige, moeiteloze manier te bieden om uzelf, uw dierbaren en uw gegevens te beschermen. We zijn er trots op het aan onze productlijn toe te voegen, zodat meer mensen met vertrouwen online kunnen leven.”

Er zijn twee McAfee+ abonnementen beschikbaar binnen de nieuwe productsuite in Nederland: Premium en Geavanceerd, elk met individuele en gezinsopties.

McAfee+ Geavanceerd omvat:

Restauratiedeskundigen 24/7 beschikbaar om advies te geven over noodzakelijke acties om identiteits- en kredietproblemen te herstellen

24/7 beschikbaar om advies te geven over noodzakelijke acties om identiteits- en kredietproblemen te herstellen Ondersteuning voor verloren portefeuille met ID’s, annulering van krediet- en debetkaarten en vervanging als een klant zijn portemonnee of portefeuille verliest

met ID’s, annulering van krediet- en debetkaarten en vervanging als een klant zijn portemonnee of portefeuille verliest Identiteitsbewaking voor maximaal 60 unieke stukken persoonlijke informatie op het dark web met tijdige waarschuwingen tot 10 maanden eerder dan vergelijkbare diensten

voor maximaal 60 unieke stukken persoonlijke informatie op het dark web met tijdige waarschuwingen tot 10 maanden eerder dan vergelijkbare diensten Onbeperkt veilige VPN maakt automatisch verbinding met openbare Wi-Fi om de online privacy te beschermen en persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het online bankieren, winkelen of browsen

maakt automatisch verbinding met openbare Wi-Fi om de online privacy te beschermen en persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het online bankieren, winkelen of browsen Wachtwoordbeheer beveiligt accounts door complexe wachtwoorden te genereren en op te slaan en informatie automatisch in te vullen voor snellere aanmeldingen op verschillende apparaten

beveiligt accounts door complexe wachtwoorden te genereren en op te slaan en informatie automatisch in te vullen voor snellere aanmeldingen op verschillende apparaten Beschermingsscore is een exclusieve functie van McAfee en biedt een holistisch beeld van de sterkte van de beveiliging door middel van een beoordeling van het huidige beschermingsniveau van de klant en richtlijnen om deze te verbeteren

is een exclusieve functie van McAfee en biedt een holistisch beeld van de sterkte van de beveiliging door middel van een beoordeling van het huidige beschermingsniveau van de klant en richtlijnen om deze te verbeteren Chrome OS ondersteuning maakt het voor gebruikers mogelijk om McAfee-mogelijkheden op hun Chromebooks te installeren en te gebruiken, zoals antivirus, VPN, bescherming tegen identiteitsdiefstal en meer. McAfee is de eerste toonaangevende beveiligingsleverancier die Chrome OS volledig ondersteunt

maakt het voor gebruikers mogelijk om McAfee-mogelijkheden op hun Chromebooks te installeren en te gebruiken, zoals antivirus, VPN, bescherming tegen identiteitsdiefstal en meer. McAfee is de eerste toonaangevende beveiligingsleverancier die Chrome OS volledig ondersteunt Onbeperkte * apparaatbeveiliging inclusief Windows, Chrome OS, Mac, Android en iOS

inclusief Windows, Chrome OS, Mac, Android en iOS Ouderlijk toezicht is opgenomen in McAfee+ Geavanceerde Familie en helpen ouders hun kinderen te beschermen tegen ongepast online gedrag, apps en inhoud, de schermtijd te beheren, locatiegebonden waarschuwingen te ontvangen en hen te helpen goede digitale gewoonten op te bouwen

is opgenomen in McAfee+ Geavanceerde Familie en helpen ouders hun kinderen te beschermen tegen ongepast online gedrag, apps en inhoud, de schermtijd te beheren, locatiegebonden waarschuwingen te ontvangen en hen te helpen goede digitale gewoonten op te bouwen Extra functies Bekroond antivirusprogramma beschermt al uw persoonlijke apparaten en de informatie daarop tegen de nieuwste bedreigingen Webbeveiliging om vrij en veilig te browsen en riskante downloads en websites te vermijden Firewall beveiligt apparaten door te voorkomen dat kwaadwillig verkeer toegang krijgt tot een thuisnetwerk Bestandsvernietiger voor PC-gebruikers voorkomt dat gevoelige bestanden in verkeerde handen vallen door ze volledig te verwijderen Klantenservice met Virus Protection Pledge



McAfee+ Premium omvat:

Identiteitsbewaking

Onbeperkt veilige VPN

Wachtwoordbeheer

Beschermingsscore

Chrome OS ondersteuning

Onbeperkte* apparaatbeveiliging inclusief Windows, Chrome OS, Mac, Android en iOS

inclusief Windows, Chrome OS, Mac, Android en iOS Bekroond antivirusprogramma

Webbeveiliging

Firewall

Bestandsvernietiger

Ouderlijk toezicht is opgenomen in McAfee+ Premium Familie

is opgenomen in McAfee+ Premium Familie Klantenservice met Virus Protection Pledge

Vanaf vandaag is McAfee+ in Nederland online beschikbaar via McAfee.com. Productkenmerken en beschikbaarheid kunnen per markt verschillen. Beschikbaarheid in andere markten wordt de komende maanden aangekondigd.

McAfee+ Premium: €129.95 Individueel abonnement; €139.95 Familie abonnement

McAfee+ Geavanceerd: €149.95 Individueel abonnement; €169.95 Familie abonnement

McAfee Corp. is wereldwijd marktleider in online bescherming voor consumenten. De consumentenoplossingen van McAfee zijn gericht op het beschermen van mensen, niet alleen apparaten, en passen zich aan aan de behoeften van gebruikers in een altijd online wereld. Ze stellen hen in staat veilig te leven door middel van geïntegreerde, intuïtieve oplossingen die hun gezinnen en gemeenschappen op het juiste moment beschermen met de juiste beveiliging. Ga voor meer informatie naar https://www.mcafee.com.

*Dit abonnement dekt alleen huishoudelijke apparaten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Neem contact op met de klantenservice voor ondersteuning bij het toevoegen van apparaten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

