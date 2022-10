Markteinführung des Dexcom G7 in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Hongkong – Start des globalen Rollouts des weltweit leistungsstärksten Systems zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung

Menschen mit Diabetes in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Hongkong können jetzt die Behandlung mit dem Dexcom G7 beginnen

Das neue CGM-System soll in den kommenden Wochen zudem in Neuseeland und Südafrika eingeführt werden, weitere Märkte sind in Kürze anvisiert

Im Rahmen eines globalen Streaming-Launch-Events wurde heute ein Einblick in das Dexcom G7 aus Sicht der Unternehmensführung, des G7-Projektteams und der Dexcom Warriors aus aller Welt gewährt

Das Dexcom G7 bietet die schnellste Sensoraufwärmung auf dem Markt*, ohne dass Fingerstiche† oder Scannen erforderlich sind, und baut auf der unerreichten Genauigkeit des Dexcom CGM1 auf, die durch mehr durch Experten evaluierte klinische Studien gestützt wird als bei jedem anderen CGM

SAN DIEGO und EDINBURGH, Schottland–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), der weltweit führende Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung in Echtzeit für Menschen mit Diabetes, gab heute die Einführung des Dexcom G7 Systems zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (Continuous Glucose Monitoring, CGM) für Menschen mit Diabetes ab einem Alter von zwei Jahren in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Hongkong bekannt, was einen ersten wichtigen Meilenstein hinsichtlich der Verfügbarkeit dieser revolutionären neuen Technologie darstellt. Das Unternehmen arbeitet außerdem zügig an der Einführung des G7 in Neuseeland und Südafrika in den kommenden Wochen, weitere Märkte sollen bald folgen.





„Seit der Markteinführung des Dexcom G6 konnten wir über 15 Milliarden Fingerstiche‡ vermeiden und das Leben von mehr als 1,25 Millionen Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt verbessern. Wir freuen uns sehr, nun mit der weltweiten Markteinführung des Dexcom G7 zu beginnen, dem CGM der nächsten Generation, mit dem wir das, was alle am G6 schätzen, noch weiter verbessern“, so Kevin Sayer, Chairman, President und CEO von Dexcom. „Das Dexcom CGM ist mittlerweile der Goldstandard in der Diabetesversorgung und unsere Technologie für immer mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, hat für uns nach wie vor höchste Priorität. Nachdem wir diese erste Markteinführung geschafft haben, freuen wir uns darauf, G7 in weiteren Märkten einzuführen und diese lebensverändernde Technologie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.“

Zur Vorstellung des mit Spannung erwarteten neuen Geräts veranstaltete Dexcom heute ein globales Streaming-Launch-Event, das einen Blick hinter die Kulissen der G7-Entwicklung gewährte und in dem Dexcom Warriors aus aller Welt darüber berichteten, wie das Dexcom CGM ihr Leben verändert hat.

„Es gab so viele Momente, vor allem als die Erkrankung bei Ava erstmals diagnostiziert wurde, in denen sich unser Leben um die Krankheit drehen musste und nicht umgekehrt“, berichtet Rebecca Ridgeway, Mutter der sechsjährigen Ava, einer angehenden Turnerin mit Typ-1-Diabetes aus Großbritannien, die während des Streaming-Events vorgestellt wurde. „Als wir das Dexcom CGM bekamen, hatten wir das Gefühl, dass uns endlich ein Hilfsmittel an die Hand gegeben wurde, durch das wir mehr Kontrolle erlangen. Als Ava anfing, Dexcom zu benutzen, hat das unser Leben verändert, und das Dexcom G7 eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten.“

Auf der Veranstaltung kamen auch die Führungskräfte von Dexcom und wichtige Mitglieder des G7-Projektteams zu Wort: Kevin Sayer, CEO; Jake Leach, COO; Anne Santoro, VP, Global Customer Experience; Apurv Kamath, Senior VP, Product, Global Marketing und Alex Diener, Senior Director, Global Product Design.

„Dexcom-Kunden aus aller Welt waren Teil des Entwicklungsprozesses des G7“, erklärt Diener, der an der Entwicklung des G7 beteiligt war und mit Typ-1-Diabetes lebt. „Wir haben von Patienten mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes, von jüngeren und älteren Patienten und ihren Betreuern gelernt, welche CGM-Funktionen sie benötigen, damit sie sich mehr auf ihren Alltag und weniger auf die Verwaltung ihres Diabetes konzentrieren können.“

Der Stream der Einführungsveranstaltung steht Ihnen auf Abruf zur Verfügung unter DexcomEvent.com.

Dexcom G7: Das leistungsstärkste CGM auf dem Markt

Das Dexcom G7 eröffnet eine leistungsstarke und zugleich unkomplizierte Möglichkeit, den Anwendern zu helfen, ihre Diabeteserkrankung besser in den Griff zu bekommen, damit sie jeden Tag souveräner mit ihr leben können. Das flache All-in-One-Wearable wärmt sich schneller auf als jedes andere auf dem Markt erhältliche CGM* und sendet automatisch Echtzeit-Glukosemesswerte an ein kompatibles smartes Gerät§ oder einen Empfänger, ohne dass schmerzhafte Fingerstiche† oder lästiges Scannen erforderlich sind.

Das Dexcom G7 baut auf der bewährten Leistung des Dexcom CGM auf, das klinisch nachweislich den Blutzuckerwert A1C senkt und Hyper- und Hypoglykämien reduziert.||,1 Die individuell konfigurierbaren Warnhinweise können vor zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten warnen und helfen den Anwendern, mehr Zeit in ihrem optimalen Bereich zu verbringen.||,2 Die branchenführenden Funktionen für die Remote-Überwachung und -Berichterstellung bieten Anwendern die Möglichkeit, jederzeit und überall mit ihren Angehörigen und Pflegeteams in Verbindung zu bleiben.¶

Neue Funktionen des Dexcom G7: 60 Prozent kleineres, diskretes All-in-One-Wearable, entwickelt in Zusammenarbeit mit Verily

30-minütige Aufwärmphase des Sensors, die kürzeste aller auf dem Markt erhältlichen CGMs *

12-Stunden-Frist zum Austausch verbrauchter Sensoren für einen nahtlosen Übergang zwischen den Sessions

Neu gestaltete und vereinfachte mobile App mit Dexcom-Clarity-Integration #,**

Verbesserte Warnungseinstellungen für mehr Diskretion

Neu gestalteter, kleinerer optionaler Empfänger mit einem brillanteren, besser lesbaren Display

Verbindung zur Apple Watch (voraussichtlich in der nächsten Softwareversion) Im Dexcom G7 enthaltene Funktionen des Dexcom G6: Keine Fingerstiche † , kein Scannen, keine Kalibrierung

, kein Scannen, keine Kalibrierung Glukosemessungen in Echtzeit, die automatisch an ein kompatibles Anzeigegerät gesendet werden §

Zum Tragen auf der Rückseite des Oberarms und des Bauches ab einem Alter von 2 Jahren oder auf dem oberen Gesäß ab einem Alter von 2-6 Jahren empfohlen

Integration in das größte vernetzte CGM-Ökosystem der Welt

Remote-Überwachung, die es Benutzern ermöglicht, Glukosedaten mit bis zu 10 Followern zu teilen ¶

Bewährte Präzision und Leistung von Dexcom3

Darüber hinaus arbeitet Dexcom eng mit seinen Partnern im Bereich der Insulinpumpen zusammen, um das Dexcom G7 so schnell wie möglich in aktuelle und zukünftige automatische Insulinabgabesysteme zu integrieren.

Weitere Informationen über Dexcom G7 finden Sie unter DexcomEvent.com. Ausführliche Informationen zum Dexcom CGM finden Sie unter Dexcom.com.

Dexcom hat bei der U.S. Food and Drug Administration eine umfassende 510(k)-Voranmeldung vor dem Inverkehrbringen für die behördliche Prüfung des Dexcom G7 CGM-Systems in Übereinstimmung mit den speziellen iCGM-Kontrollen im vierten Quartal 2021 eingereicht.††

Über DexCom, Inc.

DexCom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihre Diabeteserkrankung durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) in Echtzeit zu überwachen. Dexcom, das seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat und über Niederlassungen in ganz Europa und ausgewählten Teilen Asiens/Ozeaniens verfügt, hat sich zu einem der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Indem Dexcom auf die Bedürfnisse von Anwendern, Pflegekräften und Leistungserbringern eingeht, trägt das Unternehmen zur Vereinfachung und Verbesserung des Diabetesmanagements auf der ganzen Welt bei. Weitere Informationen über das Dexcom CGM finden Sie unter www.dexcom.com.

*Das Dexcom G7 kann die Aufwärmphase innerhalb von 30 Minuten durchlaufen, wohingegen andere CGM-Marken bis zu einer Stunde oder länger benötigen.



†Wenn Ihre Blutzuckerwarnungen und die Messwerte des Dexcom G7 nicht mit Ihren Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen, sollten Sie ein Blutzuckermessgerät einsetzen, um Entscheidungen hinsichtlich der Diabetesbehandlung zu treffen.



‡Dexcom, Archivdaten.



§Eine Liste der kompatiblen smarten Geräte finden Sie unter dexcom.com/compatibility

||Ergebnisse, die mit einem CGM-System der vorherigen Generation von Dexcom erzielt wurden.



¶Separate Dexcom Follow App und Internetverbindung erforderlich. Internetverbindung für den Datenaustausch erforderlich. Benutzer sollten stets die Messwerte auf der Dexcom G7 App oder dem Empfänger bestätigen, bevor sie Behandlungsentscheidungen treffen.



#Eine Registrierung für Dexcom Clarity für Gesundheitsdienstleister ist möglich unter clarity.dexcom.com/professional/registration.



**Damit Patienten ihre Blutzuckerdaten über ein kompatibles smartes Gerät an Dexcom Clarity senden können, ist eine Internetverbindung erforderlich: dexcom.com/compatibility. Gesundheitsdienstleister können die Blutzuckerdaten eines Patienten nur dann einsehen, wenn der Patient ihnen die Daten über Dexcom Clarity zur Verfügung stellt.



††510(k)-Zulassung ausstehend — In den USA nicht im Handel erhältlich.

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.



2 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.



3 Dexcom G7 Benutzerhandbuch.

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 und Dexcom Clarity sind in den USA eingetragene Marken von DexCom, Inc. und können darüber hinaus in anderen Ländern eingetragen sein. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

