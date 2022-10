Lenovo präsentiert neue Smarter-Tech-Innovationen, um die Zukunft der digitalen Welt zu definieren

Auf Lenovos jährlichem Flaggschiff-Event Tech World ’22 werden Innovationen in den Bereichen Formfaktoren, hybride Arbeitstechnologie und Metaverse vorgestellt – mit dem Ziel, as Leben besser, die Arbeit produktiver und den Planeten nachhaltiger zu machen

HONGKONG–(BUSINESS WIRE)–Lenovo hat heute auf seiner jährlichen globalen Innovationsveranstaltung, Tech World, seine Vision für die Weiterentwicklung der anwender-, raum- und geräteübergreifenden Zusammenarbeit vorgestellt, die dazu dient, unbegrenzte Möglichkeiten sowohl für reale Anwendungen als auch für das Metaverse zu erschließen. Lenovo präsentierte neue Konzepte, Lösungen und in der Entwicklung befindliche Innovationen, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und uns in der digitalen Welt engagieren, definieren werden. Das Unternehmen kündigte auch seine Vision von Netto-Null-Emissionen an und legte damit einen glaubwürdigen und gemeinschaftlichen Plan zur Bewältigung einer der größten Herausforderungen der Menschheit vor.

Lenovo hat verschiedene Innovationen vorgestellt, darunter die erste öffentliche Präsentation der Rollable-Konzepte für Smartphones und Laptops. Die Einbettung von Computing in rollbare Bildschirme bietet Produktivität, Unterhaltung und Konnektivität auf einem dynamischen, anpassbaren und größeren Bildschirm, gleichzeitig jedoch auf einem kleineren Gerät – und damit eine Lösung für die Probleme von Kunden und eine Verbesserung der Produktivität beim hybriden Arbeiten.

Außerdem wurde die überzeugende interaktive und physische Holografie-Lösung Cyber Spaces für immersive Telepräsenzkommunikation und Teamarbeit vorgestellt. Angesichts der fortschreitenden Datenvermehrung demonstrierte Lenovo auch, wie seine durch KI mit Edge Computing unterstützten Innovationen eine schnellere Datenverarbeitung an der Quelle ihrer Entstehung ermöglichen und so die Straßen in Städten, die Präzisionsmedizin und die Einkaufzentren verändern.

„Die Technologie verwandelt unseren zukünftigen Arbeits- und Lebensraum in eine Kombination aus virtuellen und physischen Welten, ermöglicht durch die Kraft der neuen IT-Infrastruktur, die weit verbreitet ist, erwartet und nachgefragt wird“, sagte Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. „Die Kraft der Innovation digitalisiert und ‚smartisiert‘ nicht nur sämtliche Branchen, sondern trägt auch zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit bei. Zu diesem Zweck verdoppelt Lenovo seine Investitionen in Forschung und Entwicklung und unterstützt eine sich schnell verändernde Welt mit intelligenterer Technologie.“

Auf der Tech World ‘22 hat Lenovo folgende Innovationen vorgestellt:

Innovationen mit rollbaren Formfaktoren

Lenovo und Motorola präsentierten Rollable-Konzepte für Smartphones und Laptops. Damit läuteten die Unternehmen eine neue Ära ein, in der dieser einzigartige Formfaktor mehr Inhalte ermöglicht und enorme Chancen für die Zukunft bietet, um hybrides Arbeiten und Leben zu verbessern. Die neuen Rollable-Konzepte sind kompakt, ohne die Bildschirmgröße zu beeinträchtigen, und ermöglichen eine dynamische Anpassung des Bildschirminhalts an das Gerät, wenn der erweiterbare Bildschirm nach innen in den Boden des Laptops oder des Smartphones gerollt wird.

Innovationen für Produktivität

Die Lenovo Freestyle App ermöglicht die universelle Steuerung und Zusammenarbeit zwischen Tablet und PC. Benutzer können ihr Tablet nahtlos koppeln und in einen tragbaren zweiten Bildschirm verwandeln, um mehr Platz auf dem Schreibtisch zu erhalten oder in einen kabellosen Touchscreen für ihren Laptop zu erweitern.

ermöglicht die universelle Steuerung und Zusammenarbeit zwischen Tablet und PC. Benutzer können ihr Tablet nahtlos koppeln und in einen tragbaren zweiten Bildschirm verwandeln, um mehr Platz auf dem Schreibtisch zu erhalten oder in einen kabellosen Touchscreen für ihren Laptop zu erweitern. Motorola Edge Smartphones enthalten die Ready For Platform, ie die Smartphone-Funktionen auf größere Bildschirme erweitert und ein mobiles Desktop-Erlebnis, konsolenähnliche Spiele, Content-Streaming und Videochats ermöglicht.

enthalten die ie die Smartphone-Funktionen auf größere Bildschirme erweitert und ein mobiles Desktop-Erlebnis, konsolenähnliche Spiele, Content-Streaming und Videochats ermöglicht. Lenovo stellte seine Remote Work Enablement-Lösung vor, die Hardware, Software und Premium-Services direkt an die Mitarbeiter liefert, damit sie sich schnell einrichten können.

vor, die Hardware, Software und Premium-Services direkt an die Mitarbeiter liefert, damit sie sich schnell einrichten können. Außerdem präsentierte Lenovo ein zukünftiges Konzept namens Cyber Spaces, das eine interaktive, physische Holografie-Lösung für Telepräsenz-Kommunikation und Teamarbeit mithilfe einer immersiven Face-to-Face-Erfahrung repliziert.

das eine interaktive, physische Holografie-Lösung für Telepräsenz-Kommunikation und Teamarbeit mithilfe einer immersiven Face-to-Face-Erfahrung repliziert. Darüber hinaus wurden auf der Veranstaltung neue Entwicklungen im Bereich „Virtual Personas“ oder „digitale Menschen“ vorgestellt, die sich mit den Herausforderungen herkömmlicher Videokonferenzen befassen, darunter Bandbreite, Qualität und Datenschutz.

KI-Lösungen

Lenovo demonstrierte seine Production Decision Engine , die KI und Big Data nutzt, um Probleme der Digitalisierung zu lösen. Die Funktion Supplier 360 identifiziert, analysiert und minimiert Risiken in der Lieferkette und hilft bei der Planung von „Was wäre, wenn“-Szenarien.

, die KI und Big Data nutzt, um Probleme der Digitalisierung zu lösen. Die Funktion identifiziert, analysiert und minimiert Risiken in der Lieferkette und hilft bei der Planung von „Was wäre, wenn“-Szenarien. Das Unternehmen präsentierte zudem seine Smart Services-Lösung , die den Reparaturbedarf prognostiziert und das Netzwerk von Ersatzteilen, Servicetechnikern und logistischer Unterstützung optimiert.

, die den Reparaturbedarf prognostiziert und das Netzwerk von Ersatzteilen, Servicetechnikern und logistischer Unterstützung optimiert. Lenovo demonstrierte, wie seine Virtual Classroom -Lösung Schülern virtuelle Lehrer zur Verfügung stellt und personalisierte Tests und Empfehlungen liefert.

-Lösung Schülern virtuelle Lehrer zur Verfügung stellt und personalisierte Tests und Empfehlungen liefert. Die neue Lösung für Remote-Video-Zusammenarbeit verbindet Außendienstmitarbeiter mit Remote-Experten, um Reparaturen in Echtzeit durchzuführen.

Vision für Netto-Null bis 2050

Lenovo veröffentlichte seine Vision von Netto-Null-Emissionen und den ersten Schritt auf dem Weg zu dieser Vision mit kurzfristigen Emissionsreduktionszielen für 2030. Seine Ziele zur Emissionsreduzierung richtet Lenovo sowohl kurz- als auch langfristig an der Initiative „Science Based Targets“ aus, um einen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens zu leisten.

Lenovo stellte die Innovationen, die das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Netto-Null-Vision unterstützen werden, sowie die Maßnahmen vor, die das Unternehmen in den Bereichen Produkte und Produktion ergreift, um seinen CO2-Fußabdruck zu verringern.

Gastexperten erläuterten die Notwendigkeit glaubwürdiger Standards und der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, um Fortschritte auf dem Weg zu einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft zu machen, und erläuterten die Bedeutung und Wichtigkeit von Netto-Null-Verpflichtungen.

Edge- und KI-Technologien ermöglichen Datenverarbeitung der nächsten Generation

Lenovo und VMware gaben eine Absichtserklärung für gemeinsame Edge und Cloud Innovation Labs bekannt. Ziel dieser Labore ist es, gemeinsam konzipierte Edge-, KI- und Multi-Cloud-Lösungen weiterzuentwickeln, die zur Beschleunigung der geschäftlichen Transformation in Produktions- und Einzelhandelsumgebungen beitragen.

Lenovo stellte seine ThinkEdge Serverreihe einschließlich der Modelle SE350 und SE450 vor, um zu demonstrieren, wie gut die Server unter extremen Bedingungen arbeiten und anspruchsvolle KI mit Hochleistungs-GPUs unterstützen.

Serverreihe einschließlich der Modelle SE350 und SE450 vor, um zu demonstrieren, wie gut die Server unter extremen Bedingungen arbeiten und anspruchsvolle KI mit Hochleistungs-GPUs unterstützen. Außerdem präsentierte Lenovo XClarity, eine einheitliche, offene Cloud-Software-Management-Plattform, die die Orchestrierung, Bereitstellung, Automatisierung, Messung und Unterstützung der IT vom Edge bis zur Cloud vereinfacht. Das Unternehmen führte zudem seine Edge Cloud Platform vor, die verschiedene Anwendungen in vertikalen Branchen ermöglicht, sowie seine Hybrid Cloud Solution, die den gesamten Lebenszyklus von Aufbau, Migration, Nutzung und Verwaltung der Hybrid-Cloud abdeckt.

eine einheitliche, offene Cloud-Software-Management-Plattform, die die Orchestrierung, Bereitstellung, Automatisierung, Messung und Unterstützung der IT vom Edge bis zur Cloud vereinfacht. Das Unternehmen führte zudem seine vor, die verschiedene Anwendungen in vertikalen Branchen ermöglicht, sowie seine die den gesamten Lebenszyklus von Aufbau, Migration, Nutzung und Verwaltung der Hybrid-Cloud abdeckt. Darüber hinaus hat Lenovo TruScale, ein All-inclusive-Modell auf Abonnementbasis, auf weitere Kunden ausgedehnt.

Lenovo hat ferner die Ergebnisse seiner globalen, branchenübergreifenden Forschungsstudie unter 500 Chief Technology Officers (CTOs) veröffentlicht. Die Studie zeigt die Ansichten der CTOs darüber auf, wie sich die traditionelle IT weiter zu einer „New IT“-Architektur entwickeln wird, in der Client-Geräte, Edge Computing, Cloud Computing, Netzwerk und KI zusammenarbeiten, um gemeinsame Probleme zu beheben und Lösungen anzubieten, die die globale Digitalisierung in allen Branchen vorantreiben.

Die Tech World ’22 fällt mit der weltweiten Think30-Feier von Lenovo zusammen, die 30 Jahre ThinkPad und ThinkSystem mit zielgerichtetem Design und technischer Innovation würdigt. Darauf aufbauend stellte das Unternehmen die umfangreichste Erweiterung des Unternehmensportfolios in seiner Geschichte vor, die darauf abzielt, die globale IT-Modernisierung mit den neuen Lenovo Infrastructure Solutions V3 zu beschleunigen, und feierte die Marke von über 200 Millionen verkauften ThinkPad Geräten. Lenovo setzt immer wieder neue Maßstäbe für Geräteinnovationen, so auch mit der kürzlichen Einführung des neuen ThinkPad X1 Fold, der nächsten Generation des weltweit ersten faltbaren PCs.

Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, hielt die Eröffnungsrede zur Tech World ’22 und gab Einblicke in die Möglichkeiten, die Lenovo mit seinen intelligenten Technologien den Menschen überall bietet, um ihre Welt zu verbessern.

An der Eröffnungsveranstaltung nahmen neben Yang auch Lenovo-Geschäftsführer und führende globale CEOs teil, darunter Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm, Pat Gelsinger, CEO von Intel, Julie Sweet, Vorsitzende und CEO von Accenture, sowie Lisa Su, CEO von AMD, und Arvind Krishna, Vorsitzender und CEO von IBM. Kunden und Partner, darunter Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1® und Panos Panay, Executive Vice President und Chief Product Officer von Microsoft, diskutierten ebenfalls über die Rolle von Lenovos intelligenter Technologie bei der Unterstützung der intelligenten Transformation.

Dr. Yong Rui, Chief Technology Officer von Lenovo, erläuterte, wie Lenovo Metaverse-Technologielösungen entwickeln wird, um den intelligenten Wandel zu unterstützen. Er hob hervor, wie die Kerntechnologie und die Innovationen von Lenovo bei Geräten, Servern, Software und Lösungen die virtuelle und die physische Welt miteinander verbinden werden.

Während der Hauptsitzung stellte Luca Rossi, Präsident der Lenovo Intelligent Devices Group, neue Zukunftskonzepte vor. Verbraucherinnovationen, die das Leben verbessern, Produktivitäts- und Kollaborationslösungen, neue Formfaktoren wie das Rollable-Konzept für Laptop-PCs und Smartphones und sogar aufkommende KI- und Metaverse-Lösungen wie die neue Virtual Reality-Lösung Lenovo ThinkReality VRX werden zukünftige Generationen in die Lage versetzen, die digitale Transformation unserer sich entwickelnden Welt zu bewältigen.

Kirk Skaugen, Präsident der Infrastructure Solutions Group von Lenovo, präsentierte die Entwicklung des Computing in allen Bereichen. Kirk erörterte die Notwendigkeit der sofortigen Nutzung von Daten in allen Branchen, um eine intelligente Transformation zu ermöglichen. Die intelligentere Infrastruktur von Lenovo ermöglicht diesen Wandel durch Server, Speicher und Services. Gemeinsam mit führenden Vertretern von VMware und dem Barcelona Supercomputing Center präsentierte Kirk, wie Lenovo die KI am Rande des Internets anführt, um Kunden dabei zu helfen, das globale Datenwachstum (das sich bis 2025 verdoppeln soll) in der sich wandelnden IT-Landschaft zu nutzen.

Ken Wong, Executive Vice President und President der Solutions & Services Group von Lenovo, erörterte, wie sich die Rolle des CIO im Zuge der Digitalisierung der Welt erweitert hat. Ken betonte auch den Wert industrieller Metaverse-Lösungen, die Bedeutung digitaler Arbeitsplatzlösungen und wie die Optimierung des Track-Managements für Ingenieure die Infrastruktur, z. B. im öffentlichen Verkehr, in Echtzeit verbessern kann. Claudia Contreras, Executive Director der Global Sustainability Services von Lenovo, betont außerdem, dass die Dienstleistungen von Lenovo den Kunden helfen können, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrem Weg befinden.

Laura Quatela, Senior Vice President und Chief Legal Officer bei Lenovo, erläuterte, wie Lenovo auf seinem Weg zum Netto-Null-Standard an der Verbesserung der Nachhaltigkeit seiner Produktpalette arbeitet. Zusätzlich zu den nachhaltigen Produktinnovationen berichtet Laura über die nachhaltigen Verbesserungen, die Lenovo vornimmt, um im Bereich der emissionsarmen Produktion führend zu sein, sowie über die Absicht von Lenovo, seine Fortschritte mitzuteilen und darüber zu berichten, um einen glaubwürdigen, gemeinschaftlichen Ansatz zur Emissionsreduzierung zu verfolgen. Diese Bestrebungen zur Nachhaltigkeit wurden durch die abschließende Ankündigung von Yangs Engagement für Lenovos Vision, bis zum Jahr 2050 Null-Netto-Emissionen zu erreichen, noch verstärkt.

Auf der Tech World ’22 Homepage von Lenovo finden Sie alle technischen Daten, Bilder und weitere Informationen.

Über Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein global tätiger Technologiekonzern mit einem Umsatz in Höhe von 70 Mrd. USD, der auf der „Fortune Global 500“-Liste auf Platz 171 geführt wird, weltweit 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und täglich Millionen von Kunden in 180 Wirtschaftsräumen bedient. Lenovo konzentriert sich auf eine kühne Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit führender Akteur im PC-Bereich auf, indem das Unternehmen in neue Wachstumsfelder wie Infrastruktur, Mobilgeräte sowie Lösungen und Dienstleistungen expandiert. Dieser Wandel schafft zusammen mit den bahnbrechenden Innovationen von Lenovo eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

