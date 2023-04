LambdaTest erweitert HyperExecute, seine End-to-End-Test-Orchestrierungsplattform, um weitere intuitive Funktionen

Neue Funktionen wie Jobplanung, Jobarchivierung, detaillierter Testverlauf und Unterstützung für Tricentis Tosca sind jetzt live auf HyperExecute

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, eine intelligente Omnichannel-Cloud-Plattform zum Testen digitaler Erfahrungen, hat HyperExecute – seiner End-to-End-Testausführungs- und Orchestrierungsplattform – eine Vielzahl neuer Funktionen hinzugefügt. Benutzer können jetzt tiefere Einblicke erhalten und eine bessere Entscheidungsfindung sicherstellen, während sie gleichzeitig ihre Release-Geschwindigkeit mit HyperExecute erhöhen.

Mit dem Framework und dem sprachunabhängigen HyperExecute können QA- und Entwicklungsteams jetzt von „Wie wird getestet“ zu „Was wird getestet“ übergehen. Es kommt auch mit flexiblen Bereitstellungsoptionen.

Mit der neuen Funktion „Test History“ erhalten Tester jetzt einen vollständigen historischen Testausführungskontext darüber, wie sich ein bestimmter Testfall in den letzten 20 Ausführungen verhalten hat. Dies hilft Teams herauszufinden, ob der Fehler in einem Testfall bedeutend ist oder ob er schon häufig aufgetreten ist, was einen wichtigen Einblick in den Testfall gewährt.

An der „Job“-Front können Benutzer mit „Job Scheduling“ HyperExecute einfach zu den Jobs leiten, die zu ihrer bevorzugten Zeit ausgeführt werden müssen, und HyperExecute den Rest erledigen lassen. Teams können mehrere Zeitpläne für ein Projekt festlegen. Abschließend können Entwicklungsteams mit „Job Archiving“ Jobs, die nicht mehr wichtig sind, archivieren und später sogar darauf verweisen.

Darüber hinaus hat HyperExecute Unterstützung für Tricentis Tosca hinzugefügt. Benutzer können, um ihre Tosca-Testfälle zu verteilen, das Projekt über HyperExecute einrichten und die Ausführungslisten direkt von der HyperExecute-Plattform aus ausführen. HyperExecute erstellt Just-in-Time-Testumgebungen für die Skripte und ist in der Lage, sie automatisch für die parallele Ausführung zu verteilen.

„Technologie entwickelt sich rasant weiter und Kunden erwarten von Unternehmen schnellere Innovationen. Die Softwaretestgeschwindigkeit steht dem jedoch im Wege. Unternehmen brauchen heute eine kontinuierliche Testausführungs- und Orchestrierungsplattform, die schnell, zuverlässig, sicher und skalierbar ist. HyperExecute ist die Antwort. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, HyperExecute zu verbessern. Unser Ziel besteht darin, die bestbesuchte digitale Autobahn für Tests zu sein“, sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Produktleiter von LambdaTest. „Außerdem fühlt sich das Produkt erfrischend neu an. Mit den zusätzlichen Funktionen wird HyperExecute in der Lage sein, viel mehr Schwerstarbeit zu leisten und die Zeit von Qualitätssicherungs- und Entwicklungsarbeiten freizusetzen, die besser für andere wichtige Aufgaben genutzt werden kann.“

LambdaTest hat außerdem die Einführung seiner Digital Experience Testing Cloud für Unternehmen angekündigt. Das Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem es eine erstklassige 360-Grad-Testausführungs- und Orchestrierungsplattform in Verbindung mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen bietet – Public Cloud, Single Tenant oder On-Premise.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente einheitliche Digital Experience Testing Cloud, die Unternehmen hilft, die Markteinführungszeit durch schnellere Testausführung drastisch zu verkürzen, Qualitätsfreigaben zu gewährleisten und die Beschleunigung der digitalen Transformation voranzutreiben. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Continuous Testing Cloud

Mit der Continuous Testing Cloud von LambdaTest können Unternehmen Änderungen an ihren Web- und Mobilanwendungen bis zu 70 % schneller testen und bereitstellen, was zu einer Beschleunigung des Entwicklungsprozesses und einer schnelleren Markteinführung beiträgt.

Cross-Browser Testing Cloud

Unsere Cross-Browser Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, ihre Websites und Webanwendungen auf verschiedenen Browsern, Betriebssystemen und Geräten zu testen. Sie bietet Funktionen wie Echtzeittests, Tests für responsives Design und Debugging-Tools und ermöglicht Entwicklern sicherzustellen, dass ihre Websites und Webanwendungen mit verschiedenen Browsern kompatibel sind und somit ein nahtloses Benutzererlebnis bieten.

Real Device Cloud

Mit der Real Device Cloud können Tester/Entwickler Bugs erkennen, bevor ihre mobilen Apps live gehen. Mit der Real Devices Testing Cloud von LambdaTest können Teams nicht behobene Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer Apps testen, bevor sie in Produktion gehen. Die Teams können außerdem Tests auf einer Vielzahl von mobilen und OTT-Geräten durchführen (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV & Apple TV).

KI-gestützte Visual Regression Cloud

Ein konsistentes Layout, Design und Funktionalität von Anwendungen sicherzustellen, ist entscheidend für die Schaffung visuell perfekter digitaler Erlebnisse. Die Visual Regression Cloud von LambdaTest stellt sicher, dass das visuelle Erscheinungsbild und die Funktionalität der Webanwendungen eines Unternehmens konsistent und fehlerfrei sind, wodurch das digitale Erlebnis und die Unternehmensleistung verbessert werden. Teams können visuelle UI-Fehler frühzeitig erkennen, bevor sie ihre Anwendungen für den Kunden freigeben. Tester/Entwickler haben die Möglichkeit, automatisierte visuelle Regressionstests auf mehr als 3000 Kombinationen von Browsern und realen Geräten durchzuführen, um visuelle Abweichungen zu erkennen.

Integrierte KI-gestützte Testintelligenz

Informationen über die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen einen tieferen Einblick in die Qualität von Releases und Trends geben. Durch die Analyse der Testausführungsdaten erhalten Unternehmen mit der integrierten Testintelligenz von LambdaTest Einblicke in Muster und Trends, die fundierte Entscheidungen für zukünftige Entwicklungen ermöglichen und die Anwendungsqualität verbessern. Entwicklungsteams erhalten detaillierte und verwertbare Daten zur Testausführung und können so die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung schließen.

