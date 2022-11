La Tezos Foundation signe un accord de services professionnels avec Unity pour le développement d’un SDK de blockchain Web3

ZOUG, Suisse–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, la Tezos Foundation a annoncé avoir signé en mai May 2022 un accord de services professionnels avec le groupe Accelerate Solutions d’Unity pour la création d’un SDK de blockchain Web3. Les équipes de la Tezos Foundation et de Tezos Ecosystem offriront le SDK en tant que solution vérifiée après approbation, en tant que plugin optionnel via l’Unity Asset Store pour le développement de jeux Web3.





Le Tezos SDK prendra en charge les ordinateurs, Android, iOS et les navigateurs. En plus de permettre aux développeurs de jeu d’interagir avec la blockchain Tezos, ce SDK sera une ressource utile pour développer tout type d’application décentralisée (dApp) Tezos.

“Je suis ravi de voir la création d’un Tezos SDK en collaboration avec l’équipe des services professionnels d’Unity, pour proposer l’option d’un gaming Web3 à la plateforme de développement de jeux la plus populaire. Il s’agit du premier SDK de blockchain complet codéveloppé avec Unity, fournissant aux développeurs une solution exhaustive facile à utiliser pour ajouter un vaste éventail de fonctionnalités Web3 qui rendront les jeux plus ludiques”, déclare Jeremy Foo, Global Head of Gaming, Trilitech.

À la différence des blockchains par preuve de travail traditionnelles, les mécanismes pionniers de preuve d’enjeu de Tezos représentent une approche écoefficiente pour sécuriser son réseau, garantissant que les nouvelles applications et les nouveaux jeux conçus sur Tezos ne débouchent pas sur une consommation énergétique inutilement élevée. Tezos est une des rares blockchains avec une gouvernance sur chaîne à permettre aux membres de la communauté de proposer des mises à jour du protocole afin d’évoluer en permanence et de répondre aux besoins de ses utilisateurs sans perturber ni segmenter le réseau.

Parmi les grandes entreprises et organisations de gaming qui font confiance à Tezos figurent Ubisoft, CCP Games (Eve Online), les équipes d’esports Team Vitality et Misfits Gaming Group, et bien d’autres.

À propos de Tezos :

Tezos est une monnaie intelligente, qui redéfinit ce que signifie détenir et échanger de la valeur dans un monde connecté numériquement. Blockchain à preuve d’enjeu auto-améliorable et écoefficiente ayant fait ses preuves, Tezos adopte les innovations de demain sans aiguillonner le réseau aujourd’hui. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://tezos.com/.

