inDrive mantém sua posição como o segundo app de transporte por aplicativo mais baixado no mundo e ocupa o quarto lugar entre os apps de viagens com mais downloads globalmente

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–O inDrive, uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos presente em 46 países, foi o segundo app de transporte mais baixado do mundo em 2023, mantendo esse título pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados da data.ai. Além disso, o inDrive alcançou um marco notável ao ocupar a quarta posição entre os apps mais baixados globalmente na categoria de viagens.





O número total de downloads do app inDrive alcançou 66,6 milhões em 2023, de acordo com dados do Google Play e da App Store (apenas iOS na China), segundo a data.ai.

O inDrive mantém um crescimento sólido à medida que incorpora novos serviços, como frete, entregas expressas e B2B, além de transporte entre cidades e serviços manuais, ao mesmo tempo em que expande sua oferta principal de compartilhamento de transporte para novas regiões. Em 2023, o inDrive lançou seus serviços em vários novos locais, incluindo a região de Miami e Sul da Flórida, nos Estados Unidos.

Ao se expandir rapidamente, aproveitando seu exclusivo modelo de preços peer-to-peer, o inDrive permanece comprometido em seguir sua super missão de combater a injustiça social globalmente, ajudando a criar opções de transporte acessíveis para passageiros e oportunidades de ganhos justos para motoristas. A empresa também está empenhada em reduzir as emissões e começou a introduzir motocicletas elétricas em sua frota em diversas regiões.

Segundo Arsen Tomsky, fundador e CEO do inDrive:

“ Estamos felizes que o inDrive tenha mantido sua posição como o segundo app de transporte por aplicativo mais baixado globalmente, o que atesta os esforços incríveis da nossa equipe e a confiança que nossos usuários depositam em nós. No inDrive, nossa super missão é combater a injustiça social, e permanecemos firmes em nosso compromisso de fornecer serviços de mobilidade confiáveis a preços justos, enquanto criamos oportunidades de ganho significativas para as pessoas nas comunidades em que atuamos. Ao celebrarmos esse marco, lembramos que medimos o sucesso do inDrive não apenas pelo número de downloads, mas pelo impacto mais amplo que geramos em nossas comunidades e no mundo como um todo”.

Segundo a data.ai, o inDrive também foi o app de transporte por aplicativo mais baixado em 13 países, incluindo mercados como Paquistão, Colômbia, Egito, Peru e Marrocos.

Sobre a inDrive

O inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos com sede em Mountain View, Califórnia, EUA. O app inDrive foi baixado mais de 200 milhões de vezes e foi o segundo app de mobilidade com mais downloads em 2022 e 2023. Além do transporte por aplicativo, o inDrive oferece uma lista cada vez maior de serviços urbanos, incluindo transporte entre cidades, entrega de frete, assistência em tarefas, entregas expressas e B2B.

O inDrive opera em mais de 46 países, apoiando comunidades locais por meio de seu modelo de precificação peer-to-peer e de programas de capacitação comunitária, que promovem a educação, os esportes, as artes e ciências, a igualdade de gênero e outras iniciativas fundamentais.

Para mais informações, acesse www.inDrive.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

indrive@snowhilladvisors.com