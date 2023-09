In The Black Network recurre a Brightcove para impulsar su plataforma de streaming AVOD

El nuevo servicio de streaming que destaca las voces negras y las historias originales utilizará la tecnología de streaming de Brightcove, galardonada con un premio Emmy, para difundir contenidos en todas las plataformas digitales

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de streaming más fiable del mundo, anunció hoy que fue seleccionada por In The Black Network (ITBN) para impulsar su servicio de streaming AVOD, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de octubre. ITBN es una nueva empresa OTT fundada y dirigida por James DuBose, antiguo director general de FOX SOUL. La nueva red se centra en la difusión de contenidos que muestren y amplifiquen la cultura y los narradores negros.





ITBN aprovechará la tecnología líder del sector de Brightcove para impulsar su servicio OTT a través de los principales dispositivos de televisión conectados y plataformas operativas. Al asociarse con Brightcove, ITBN podrá ofrecer sus contenidos a la carta en todo el mundo con la mejor plataforma tecnológica de streaming de su clase, la de mayor calidad, la más escalable y la más segura. Además, ITBN utilizará el recientemente lanzado servicio de monetización de anuncios de Brightcove que está diseñado para ayudar a las empresas a maximizar las oportunidades de ingresos publicitarios.

“In The Black Network se está preparando para convertirse en el servicio de streaming de referencia para que los creadores negros compartan sus voces con una amplia gama de audiencias a través de historias atractivas, impactantes, originales y culturalmente relevantes”, afirmó Marc DeBevoise, consejero delegado de Brightcove. “Estamos encantados de ser un socio de confianza de In The Black para ayudarles a garantizar que cuentan con las mejores capacidades tecnológicas para ofrecer contenidos a escala sin esfuerzo, al tiempo que impulsan su potencial de ingresos publicitarios”.

“Encontramos un socio ideal en Brightcove cuando buscábamos una tecnología de streaming que nos ayudara a lanzar In The Black Network y a evolucionar con nosotros”, afirma James DuBose, fundador y director ejecutivo de In The Black Network. “Son los mejores del sector y estamos orgullosos de trabajar estrechamente con ellos”.

ITBN transmitirá una amplia colección de contenidos de entretenimiento gratuitos (deportes, música, guiones, series, programas de entrevistas, películas familiares y largometrajes) a través de una aplicación específica disponible en iOS, dispositivos Android, Apple TV, YouTube, ROKU, LG, Sony y Samsung. El nuevo servicio de streaming se une a una lista de empresas de medios de comunicación que confían en Brightcove para potenciar sus capacidades de streaming, entre las que se incluyen AMC Networks, BBC Studios, Forbes, Rogers Media, Academy of Motion Picture Arts & Sciences y Reelz.

Para obtener más información, visite Brightcove.com.

Acerca de In the Black Network

IN THE BLACK NETWORK (ITBN) es un servicio de streaming AVOD que destaca las voces negras y las historias originales que son culturalmente significativas y relacionables para todos los públicos. Con una amplia colección de entretenimiento que se centra en la raza negra, los espectadores pueden acceder a contenidos multigénero de creadores negros, como deportes, música, guiones, drama, entrevistas, programas familiares, largometrajes y mucho más. La mediateca de la plataforma contiene una amplia lista de contenidos favoritos de los fans, procedentes de estudios y distribuidoras establecidos, así como una selección de contenidos del fondo de Fox Television Stations: Brutally Honest with Jasmine Brand, CheMinistry, The Score, Worth a Conversation with Jeezy, Kitchen Talk with Maino, y Crockett’s Corner with Ray Crockett. Además, ITBN produce entretenimiento original que eleva aún más la cultura y el orgullo negros. La cadena, sin estrenos, emite en una aplicación específica que puede descargarse en dispositivos iOS, Android, Apple TV, YouTube, ROKU y reproductores multimedia LG y Samsung.

Acerca de Brightcove, Inc.

Brightcove crea las soluciones tecnológicas de streaming más fiables, escalables y seguras del mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a sus clientes con mayor eficacia, a los líderes de los medios de comunicación retransmitir y monetizar contenidos de forma más fiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros de su equipo con mayor eficacia. Con dos premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería a la innovación, un tiempo de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, superamos continuamente los límites de lo que el video puede hacer. Síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Visite Brightcove.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

