i2c geht Partnerschaft mit Access Finance AD zur Erweiterung des Juzt-Kreditprogramms auf die USA ein

Nach der erfolgreichen Einführung in Europa soll die Access Finance White Card Mastercard unter der Marke Juzt auch Menschen mit wenig oder keiner Kredithistorie in den USA Zugang zu Krediten verschaffen

REDWOOD CITY, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., ein führender Anbieter von digitalen Bank- und Zahlungslösungen, gab heute seine Partnerschaft mit Access Finance, einem führenden Kreditkartenanbieter in Bulgarien und Teil des Portfolios der Management Financial Group (MFG) , bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist die Ausweitung des Juzt Mastercard-Kreditprogramms auf die USA.

Die Access Finance Juzt ist eine internationale Verbraucherkreditkarte, die auf der agilen Zahlungsplattform von i2c basiert und über das Mastercard-Netzwerk funktioniert. Dieses Produkt dient kreditbedürftigen Personen, indem es für höhere Bewilligungsquoten sorgt – und gleichzeitig die Vorteile moderner Kreditkarten wie Apple Pay, Google Pay und eine benutzerfreundliche mobile App bietet.

„Wir sind stolz darauf, mit Access Finance zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und darüber hinaus an der Neugestaltung des Kreditwesens arbeitet“, sagte Serena Smith, Chief Client Officer von i2c Inc. „Unsere flexible Plattform der nächsten Generation wurde entwickelt, um Visionären wie Access Finance dabei zu helfen, innovative Zahlungsprodukte für diejenigen zu entwickeln, die sie am meisten brauchen, und die Juzt-Kreditkarte ist eine perfekte Verkörperung eben dieses Ziels.“

„Access Finance freut sich, unser Juzt-Kreditprogramm in den USA einzuführen und dabei die Bausteintechnologie von i2c zu nutzen. Dies ist Teil unseres Engagements, den finanziellen Zugang für alle zu erweitern“, so Tsvetan Krastev, Mitbegründer und CEO von Access Finance. „Für uns war es wichtig, einen Partner mit globalen Fähigkeiten zu finden, der mit uns wachsen kann – und angesichts seiner unvergleichlichen Zuverlässigkeit, geografischen Reichweite und Flexibilität war i2c die klare Wahl für uns.“

Access Finance wird auch einige der Mehrwertlösungen von i2c nutzen, wie z. B. Kommunikationsmanagement sowie Betrugs- und Risikomanagementdienste.

Über Access Finance AD

Access Finance AD nahm seine Tätigkeit im Jahr 2013 als Nichtbanken-Finanzinstitut auf und wurde anschließend bei der BNB unter der Nummer BGR00332 registriert. Die Tätigkeit von Access Finance AD wird von der Bulgarian National Bank als Aufsichtsbehörde kontrolliert. Die Adresse für Korrespondenz mit der Bank lautet: Sofia 1000, Knyaz Alexander I Square 1. Das Unternehmen ist außerdem bei der Kommission für den Schutz personenbezogener Daten unter der Nummer 395972 als Datenschutzbeauftragter registriert. Die Haupttätigkeit von Access Finance AD ist die Gewährung von Barkrediten mit Eigenmitteln gemäß dem Gesetz über Kreditinstitute. Der Hauptsitz von Access Finance AD befindet sich in Bulgarien, Sofia -1408, 1 Balsha Str., 2. Stock.

Access Finance AD nahm seine Tätigkeit mit dem klaren Ziel auf, sich als messbare Alternative zu den Banken im Hinblick auf die Zugänglichkeit zu finanziellen und persönlichen Dienstleistungen auf internationaler Ebene zu positionieren. Wir glauben an eine Zukunft, in der Unternehmen ihre Kunden verstehen und sie auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise einbinden. Wir sind ein positives, junges Team, das flexible und innovative Finanzdienstleistungen anbietet, unabhängig vom wirtschaftlichen und sozialen Status des Kunden, verbunden mit einem modernen und individuellen Kundenservice. Wir bauen Vertrauen zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf, indem wir in unseren Beziehungen offen, ehrlich und loyal sind.

Access Finance AD ist ein internationaler Anbieter von Verbraucherkrediten und in 4 europäischen Ländern tätig. Wir konzentrieren uns auf die verantwortungsvolle Kreditvergabe vor allem an Menschen mit wenig oder keiner Kredithistorie. Unsere Leistungen sind einfach, bequem und schnell.

www.accessfinance.eu

Über i2c Inc.

Das Unternehmen i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene „Building Block“-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Lösungsportfolio für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und anderes erstellen. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern/Hoheitsgebieten in allen Zeitzonen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.i2cinc.com. Folgen Sie uns auch unter @i2cinc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Christine Alemany



Chief Marketing Officer



[email protected]