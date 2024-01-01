Hyper stellt das HyperSpace Trackpad Pro vor: Erstes Premium-Haptic-Trackpad für Microsoft Windows

Dieses Trackpad ohne Latenzzeit mit Kraftsensorik, intelligenten Shortcuts und ergonomischem Design wurde speziell entwickelt, um die Produktivität und die kreativen Arbeitsabläufe der Benutzer zu verbessern

ANAHEIM, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–Hyper®, der Entwickler innovativer technischer Zubehörprodukte für Kreative und Power-User, hat heute den Start seiner Kickstarter-Kampagne für das bahnbrechende HyperSpace™ Trackpad Pro bekannt gegeben, das fortschrittlichste Trackpad der Branche, das speziell für Microsoft® Windows®-Benutzer entwickelt wurde. Dieses Trackpad der nächsten Generation verfügt über fortschrittliche Piezo-Haptik, Full-Force-Sensing-Technologie und umfassende Personalisierungsmöglichkeiten, die die Interaktion der Benutzer mit ihren Produktivitäts- und Kreativ-Apps revolutionieren.









„ Da etwa 70 Prozent aller Desktop- und Laptop-Computer mit Windows betrieben werden, haben Anwender lange auf ein hochwertiges externes Trackpad gewartet, das die außergewöhnliche Präzision und haptische Erfahrung bietet, die sie von einem Trackpad erwarten“, erklärte Gabi Iorio, Director of Global Marketing and Sales bei Hyper. „ Mit seiner beispiellosen Genauigkeit, anpassbaren Reaktionsfähigkeit und umfassenden Software-Integration bietet unser neues HyperSpace Trackpad Pro Windows-Anwendern eine unvergleichliche Trackpad-Lösung.“

Entwickelt für Präzision und Personalisierung

Das HyperSpace Trackpad Probietet eine beispiellose Präzision mit seiner außergewöhnlich schnellen Reaktionszeit von 240 Hz und beseitigt damit die Latenzprobleme, die bei herkömmlichen Trackpads auftreten. Jede Geste wird sofort auf den Bildschirm übertragen, was eine pixelgenaue Präzision bei der Videobearbeitung, Designarbeit und beim Multitasking ermöglicht.

Die Piezo-Haptik-Technologie der dritten Generation bietet ein gleichmäßiges, angenehmes Klick-Feedback über die gesamte Glasoberfläche. Im Gegensatz zu mechanischen Schaltern mit Totzonen reagiert jeder Millimeter mit gleichmäßiger taktiler Präzision. Die integrierte Vollkraft-Sensorik erkennt Druckschwankungen und ermöglicht so eine intensivere Interaktion sowie anpassbare Klickprofile von weichem bis festem Feedback.

Die Hydra® Connect-Software für Microsoft Windows unterscheidet das Trackpad Pro von anderen Trackpads, da Benutzer damit Deep-Click-Zonen, Eck-Shortcuts und app-spezifische Profile erstellen können, die je nach aktiver Anwendung automatisch wechseln.

Das Trackpad Pro ist mit vorinstallierten Profilen für beliebte Anwendungen wie Adobe®Premiere Pro, Illustrator und Photoshop, Microsoft® Office und Figma® ausgestattet und sofort einsatzbereit. Das Hydra®-Widget ermöglicht den sofortigen Profilwechsel und die Visualisierung von Arbeitsabläufen.

Obwohl es speziell für Microsoft Windows mit vollständiger Multitouch-Gestenunterstützung entwickelt wurde, bietet es vielseitige Kompatibilität mit macOS® für grundlegende Navigations- und Klickfunktionen.

Merkmale

Präziser

Erleben Sie Präzision und Kontrolle bei jeder Geschwindigkeit, ohne Latenz, mit einer Abtastrate von 240 Hz für flüssige Leistung und vollständiger Reaktionsfähigkeit über die gesamte Oberfläche.

Mehr Kontrolle

Passen Sie die Klickempfindlichkeit und den Druck an Ihren Arbeitsablauf an, um zuverlässiges, konsistentes Feedback und präzises Arbeiten bei detaillierten Aufgaben zu gewährleisten.

Keine Beeinträchtigung durch die Handfläche

Das Trackpad erkennt Handflächen und verhindert so unerwünschte Cursorbewegungen, damit Sie ohne Ablenkungen arbeiten können.

Überall klicken

Einheitliche, reaktionsschnelle Klicks über die gesamte Oberfläche werden durch integriertes haptisches Feedback gewährleistet, das ein gleichmäßiges Gefühl ohne die Unebenheiten herkömmlicher Schalter vermittelt.

Das hochwertigste und individuell anpassbare Trackpad-Erlebnis für Microsoft Windows

Dieses Trackpad wurde für eine nahtlose Windows-Integration entwickelt und unterstützt Multitouch-Gesten wie Zoomen durch Auf- und Zuziehen sowie Scrollen mit zwei Fingern. Darüber hinaus bietet es vollständig anpassbare Tastenkombinationen, die sich an den Arbeitsablauf des Benutzers anpassen lassen.

Verfügbarkeit und Preise

Das HyperSpace Trackpad Pro (HS2510GL) ist ab heute im Rahmen der Kickstarter-Kampagne von Hyper zum Frühbucherpreis von 90 US-Dollar erhältlich und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 ausgeliefert. Nach Abschluss der Kampagne wird es in den USA, Europa und anderen wichtigen Regionen weltweit zum empfohlenen Verkaufspreis von 149,99 US-Dollar erhältlich sein.

Über HYPER

Hyper® feiert sein 20-jähriges Bestehen, in denen es Kreativen und Innovatoren ermöglicht hat, über sich hinauszuwachsen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, kreativen Profis modernste Technologie und mobiles Zubehör mit seiner preisgekrönten Produktpalette an Stromversorgungs-, Konnektivitäts-, Mobilitäts- und Desktop-Lösungen anzubieten. Erfahren Sie mehr unter hypershop.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, X und LinkedIn.

