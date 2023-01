Hyatt versterkt positie als leider op het gebied van luxe, lifestyle en vrije tijd in 2023 en daarna met wereldwijde recordpijplijn

De transformatieve groei van Hyatt zet zich voort met de geplande overname van de Dream Hotel Group, de wereldwijde uitbreiding van het merk Caption by Hyatt en de organische groei van het wereldwijde portfolio van Hyatt

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) deelde vandaag dat Hyatt gepositioneerd is voor voortdurende transformatieve groei in 2023 en daarna met een recordpijplijn van ongeveer 117.000 kamers wereldwijd vanaf eind 2022. Noemenswaardig is dat bijna een op de vier projecten in de pijplijn geclassificeerd is als een lifestyle-hotel, wat 10 procent van de bestaande basis van hotels vertegenwoordigt – een verdere versterking van de leidende positie van Hyatt in de luxe-, lifestyle- en vrijetijdssegmenten. De aanzienlijke groei van deze hoogwaardige eigendommen in het Hyatt-portfolio breidt de boeiende gastervaringen uit die de loyaliteitspenetratie van World of Hyatt in het hele Hyatt-portfolio verder kunnen stimuleren.

Een belangrijke factor van deze groei is de aangekondigde asset-light acquisitie van het lifestyle-hotelmerk en managementplatform van de Dream Hotel Group, waardoor naar verwachting gevestigde lifestyle-hotelmerken – waaronder Dream Hotels, Unscripted Hotels en The Chatwal – in het Hyatt-portfolio terecht zullen komen. De accommodaties van de Dream Hotel Group staan bekend om hun op ervaringen gerichte gastvrijheid, waaronder hotspot-restaurants en uitgaansgelegenheden die zijn gebouwd op strategische en onconventionele programmering en merksamenwerkingen, gecombineerd met kenmerkende ontwerpen die inhoud en pit combineren. De overname zal meer dan 600 nieuwe collega’s verwelkomen in de Hyatt-familie, waardoor diepgaande expertise op het gebied van ervaringsgerichte gastvrijheid wordt toegevoegd aan het wereldwijde portfolio van lifestyle-aanbiedingen van Hyatt en de merkvoetafdruk van Hyatt wordt uitgebreid naar strategische bestemmingen, waaronder Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha en de stad New York. Het markeert ook de intrede van Hyatt-merken in markten zoals de Catskills in New York en Valle de Guadalupe in Mexico.

Bovendien staat het merk Caption by Hyatt brand – dat het ontwerp en comfort van een luxe lifestyle-forward hotel combineert met de flexibiliteit van een hotel met geselecteerde services – klaar voor aanzienlijke groei na de succesvolle opening van het Caption by Hyatt Beale Street Memphis in 2022. Het merk zal naar verwachting zijn aanwezigheid in Tennessee uitbreiden met het Caption by Hyatt Chattanooga in samenwerking met 3H Group (verwacht voor 2024) en Californië betreden met zowel het Caption by Hyatt Roseville in samenwerking met LRE & Companies en American Hospitality Services, Inc., als het Caption by Hyatt Sacramento in samenwerking met Presidio Hotel Development LLC en 29th Street Capital (beide verwacht voor 2026). Het Caption by Hyatt-merk breidt zich internationaal uit met eerder aangekondigde accommodaties die naar verwachting in 2023 in China en Japan, in 2025 in Vietnam en in de komende jaren in Sydney zullen worden geopend. Het Caption by Hyatt-merk is gebaseerd op de zorg voor mensen en plaatsen en het creëren van verbindingen tussen hen, en het zet zich in voor het aannemen van uiteenlopend talent, verkopers, ambachtslieden en leveranciers – en voor het vieren van de diversiteit van mensen in de gemeenschappen waarin de Caption by Hyatt-hotels zich bevinden.

“Door onze bewuste groeistrategie op lange termijn en door nauw samen te werken met eigenaren, kan Hyatt bogen op vijf jaar van toonaangevende organische nettogroei van kamers,” aldus Jim Chu, executive vice president, chief growth officer, Hyatt. “Eigenaren willen met ons samenwerken vanwege onze expertise, reputatie en optimale positionering in de branche. We hebben een wereldwijde schaal, maar we zijn behendig genoeg om persoonlijke relaties aan te gaan, te putten uit onze eigen ervaringen en te leiden met empathie.”

Nieuwe luxe-, lifestyle- en vrijetijdshotels in prominente markten

Hyatt verwacht aanvullende organische groei in zijn luxe-, lifestyle- en vrijetijdsaanbod, door te zorgen voor doordacht design, innovatief eten en drinken en persoonlijke service over de hele wereld.

Het merk Park Hyatt gaat:

zijn aanwezigheid in Zuid-Afrika herstellen met het Park Hyatt Johannesburg eind 2023 en zijn intrede maken in Marokko met het Park Hyatt Marrakech, dat luxe resort-elegantie met Marokkaanse charme biedt.

– terugkeren naar Londen met het Park Hyatt London River Thames en uitbreiden in de regio Azië-Pacific met het Park Hyatt Taipei (Taiwan), het Park Hyatt Kuala Lumpur (Maleisië) en het Park Hyatt Phu Quoc (Vietnam) in 2024.

In 2023 viert het merk Andaz de uitbreiding naar nieuwe markten met:

– het Andaz Doha in Qatar, dat lokaal geïnspireerd design en hedendaagse kunst naar een nieuw niveau zal tillen, met kenmerkende touchpoints en innovatieve eetgelegenheden, waaronder een karakteristiek Zuid-Afrikaans restaurant en een Singaporees streetfood-restaurant.

– het Andaz Pattaya Jomtien Beach in Thailand zal een weelderig en afgelegen toevluchtsoord aan het strand bieden dat gasten talloze manieren geeft om in contact te komen met de lokale Thaise cultuur, van bestemmingsexcursies tot authentieke eet-, wellness- en gezinsactiviteiten.

– het Andaz Mexico City Condesa, dat de Mexicaanse cultuur verbindt met zijn traditionele architectuur en fantasierijke inrichting, opende onlangs zijn deuren in januari.

– het Andaz Macau, dat zich bevindt in een van de meest iconische en geavanceerde vergader- en evenementbestemmingen van Azië – Galaxy International Convention Center (GICC) – zal debuteren als het grootste Andaz-hotel ter wereld met meer dan 700 kamers en suites.

– het Andaz Nanjing Hexi in Groot-China, dat de eclectische geest van het moderne Nanjing en de lange geschiedenis van de welvarende academische cultuur zal vermengen.

De Boundless Collection en Independent Collection van Hyatt, die variëren van hoogwaardige tot luxe lifestyle-merken, hebben een gezonde pijplijn van verwachte openingen in 2023 en 2024, waaronder:

– Groei van het merk Thompson Hotels met twee chique stedelijke oases, dat zijn debuut gaat maken met het Thompson Palm Springs en het Thompson Houston.

– Uitbreiding van het merk Hyatt Centric op topbestemmingen die gasten verbinden met het middelpunt van de actie, waaronder het Hyatt Centric Congress Avenue Austin, het Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai en het Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– De verwachte lancering van het merk Destination by Hyatt in Florida met het karakteristieke, uit 18 holes bestaande groene golfresort Banyan Cay Resort & Golf in West Palm Beach, evenals in Azië-Pacific met The Grand Resort in Qingchengshan, China.

– Het geplande debuut van het merk JdV by Hyatt in Rhode Island, met The Pell, een bruisend hotel aan de kust midden op Aquidneck Island in Middletown, en in Goa met de verwachte opening van het Ronil, gelegen op 1,6 hectare kustland in Baga, India.

– De verwachte opening van het NUMU Boutique Hotel, onderdeel van The Unbound Collection by Hyatt, in San Miguel de Allende, Mexico.

Introductie van all-inclusive topmerken over de hele wereld

Hyatt biedt een van de grootste portfolio’s van luxe all-inclusive resorts ter wereld, waaronder een gezonde pijplijn van verwachte openingen in 2023, aangevoerd door groei in populaire bestemmingen aan de Zwarte Zee in Bulgarije en de recente lancering van Secrets Impression Resorts & Spas, een primeurproduct ontworpen om het hoogste niveau van luxe all-inclusive service en voorzieningen te bieden. Deze intieme lijn van boetique toevluchtsoorden die alleen voor volwassenen zijn, biedt exclusieve gepersonaliseerde ervaringen, butlerservice en samengestelde gastronomie die is ontworpen om de verwachtingen te overtreffen. In verband met de nieuwe lijnuitbreiding werd de opening gevierd van het Secrets Impression Moxché Playa del Carmen in december 2022 en wordt naar verwachting later dit jaar het tweede hotel, het Secrets Impression Isla Mujeres verwelkomd.

Groei van geselecteerde service in topvakantiebestemmingen die families en vakantiegangers aantrekken

Met meer dan 400 Hyatt Place- en bijna 130 Hyatt House-accommodaties in topreisbestemmingen over de hele wereld, blijven de geselecteerde servicemerken van Hyatt hun klantenbestand uitbreiden om vakantiereizigers en families aan te trekken die op zoek zijn naar ontspannende, naadloze hotelervaringen. Het Hyatt House-merk heeft onlangs een merkvernieuwing ondergaan om alle soorten reizen, zowel lang als kort, te vieren. Reizigers die in Hyatt House-hotels over de hele wereld verblijven, kunnen zich thuis voelen, of het nu gaat om een uitje met het gezin, een hereniging met vrienden of een verlenging van een zakenreis.

Verwacht wordt dat Hyatt de komende jaren wereldwijd een indrukwekkende reeks Hyatt Place- en Hyatt House-accommodaties zal toevoegen, waaronder in belangrijke opkomende vrijetijd-hotspots en zakenreisbestemmingen in de VS en Canada, zoals het Hyatt House Traverse City (Michigan), het Hyatt House Bozeman (Montana), het Hyatt Place Cape Canaveral (Florida), het Hyatt House Roseville (Californië), het Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) en het Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Centre (Ontario). Bovendien wordt verwacht dat de merken in 2023 hun intrede op de internationale markt zullen doen in Guyana en Estland.

Ga voor meer informatie over Hyatt-hotels naar: www.hyatt.com.

De term ‘Hyatt’ wordt in dit bericht gemakshalve gebruikt om te verwijzen naar Hyatt Hotels Corporation en/of een of meer van haar gelieerde ondernemingen.

