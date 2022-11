Hyatt setzt Asset-Light-Wachstumsstrategie mit geplanter Übernahme der Dream Hotel Group fort

Eine Akquisition zur Erweiterung des einzigartigen Lifestyle-Hotelangebots von Hyatt mit einem schnell wachsenden Markenportfolio, das sich auf pulsierende Essens- und Ausgeh-Erlebnisse konzentriert

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) und Dream Hotel Group gaben eine Vereinbarung bekannt, wonach eine Hyatt-Tochtergesellschaft die Lifestyle-Hotelmarke und die Managementplattform der Dream Hotel Group, einschließlich der Marken Dream Hotels, The Chatwal Hotels und Unscripted Hotels, mit Objekten in einigen der weltweit bekanntesten Hotelmärkte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erwerben wird.





Diese Asset-Light-Akquisition wird ein Portfolio von 12 verwalteten oder als Franchise betriebenen Lifestyle-Hotels umfassen, mit weiteren 24 unterzeichneten langfristigen Managementverträgen für Hotels, die in Zukunft eröffnet werden sollen. Nach Abschluss der Akquisition wird das Lifestyle-Portfolio von Hyatt um mehr als 1.700 Zimmer erweitert und die Zimmerzahl von Hyatt in New York City um mehr als 30 % erhöht. Mit dieser Transaktion setzt Hyatt seine Asset-Light-Wachstumsstrategie fort, nachdem das Unternehmen bereits 2018 Two Roads Hospitality und 2021 die Apple Leisure Group übernommen hat. Außerdem hat Hyatt vor kurzem eine Kooperationsvereinbarung mit der deutschen Lindner Hotels AG geschlossen, um die Präsenz der Marke Hyatt in Europa weiter auszubauen.

Bei Abschluss der Transaktion wird Hyatt einen Basis-Kaufpreis von 125 Mio. USD zahlen, der in den nächsten sechs Jahren um bis zu 175 Mio. USD aufgestockt werden kann, wenn die Objekte in die Pipeline aufgenommen und eröffnet werden. Die mit dem Grundkaufpreis von 125 Mio. $ verbundenen stabilisierten Managementgebühren werden sich voraussichtlich auf etwa 12 Mio. $ belaufen, und in dem Maße, in dem der bedingte Kaufpreis von 175 Mio. $ gezahlt wird, werden zusätzliche stabilisierte Managementgebühren in Höhe von etwa 27 Mio. $ erwartet. Der gesamte Basis-Kaufpreis plus der bedingte Kaufpreis stellen einen attraktiven Übernahme-Multiplikator im hohen einstelligen Bereich auf die prognostizierten stabilisierten Erträge dar.

Die Hotels der Dream Hotel Group sind bekannt für ihr pulsierendes Gastronomie- und Nachtleben, das aus Hotspot-Restaurants, großzügigen Unterhaltungseinrichtungen und exklusiven Nachtclubs besteht und auf einer strategischen Zusammenarbeit mit innovativen und preisgekrönten Branchenführern beruht. Die Akquisition erweitert die Präsenz der Marke Hyatt in wichtigen Märkten, darunter in Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, an mehreren Standorten in New York City und einem in den Catskills. Die unterzeichneten Verträge betreffen weitere strategische Ziele wie Las Vegas, Saint Lucia und Doha.

„Wir haben großen Respekt vor dem, was der Gründer der Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, und der Chief Executive Officer, Jay Stein, mit ihrem Team geschaffen haben, und sind dankbar für das Vertrauen, das die Dream Hotel Group in uns setzt, um ihre Marken zu pflegen und ihren Erfolg in die Zukunft zu tragen“, sagte Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer von Hyatt. „Wir freuen uns darauf, unseren Wachstumskurs mit mehr als 600 neuen Mitgliedern der Hyatt-Familie fortzusetzen, die unsere Lifestyle-Expertise weiter steigern und den Erfolg unserer Lifestyle-Abteilung ausbauen werden. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen und Treue-Mitgliedern noch mehr inspirierende Erlebnisse und feierliche Programme zu bieten und den Wert des Hyatt-Netzwerks einer wachsenden Zahl anspruchsvoller Hoteleigentümer und -entwickler auf der ganzen Welt näherzubringen.“

„Hyatt hat bewiesen, dass es das bewahrt, was Lifestyle-Hotels zu etwas Besonderem macht und ist das ideale neue Zuhause für unsere wachsenden Marken der Dream Hotel Group“, sagte Sant Singh Chatwal, Vorsitzender und Gründer der Dream Hotel Group. „Als Eigentümer von Hotels der Dream Hotel Group freue ich mich auf den nächsten Teil unserer Reise und bin zuversichtlich, dass unseren Hotels, Eigentümern, Gästen und Teammitgliedern als Teil der Hyatt-Familie eine glänzende Zukunft bevorsteht.“

Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Hyatt die neuen Hotels in das World of Hyatt-Treueprogramm aufnehmen, um seinen Mitgliedern mehr Aufenthaltsmöglichkeiten und Reiseziele zu bieten. World of Hyatt-Mitglieder gehören zu den wertvollsten Reisenden in der Branche, die mehr ausgeben und länger bleiben, was den Eigentümern von Hotels der Dream Hotel Group hochwertige Einnahmen verschafft.

Der Gründer der Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, wird sein Engagement als Eigentümer von vier bereits eröffneten und zwei zukünftigen Hotels fortsetzen, die in das Hyatt-Portfolio aufgenommen werden sollen. Jay Stein, CEO der Dream Hotel Group, wird als Head of Dream Hotels zu Hyatt wechseln, um die Integration der Marken der Dream Hotel Group in das Hyatt-Portfolio zu leiten und sicherzustellen, dass die einzigartige DNA jeder Marke erhalten bleibt, während die Fähigkeiten von Hyatt zur Optimierung der Hotelperformance genutzt werden. Darüber hinaus wird David Kuperberg, Chief Development Officer der Dream Hotel Group, als Head of Development – Dream Hotels zu Hyatt wechseln; Chief Operating Officer Michael Lindenbaum wird als Global Head of Operations – Dream Hotels zu Hyatt wechseln.

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte Moelis & Company LLC als Finanzberater von Hyatt und Latham & Watkins LLP als dessen Rechtsberater.

Der Begriff „Hyatt“ wird in dieser Mitteilung der Einfachheit halber verwendet und bezieht sich auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Sitz in Chicago ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen im Gastgewerbe. Es ist von seinem Ziel geleitet, sich um Menschen so zu kümmern, dass sie ihr Bestes geben können. Zum 30. Juni 2022 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.200 Hotel- und All-inclusive-Anlagen in 72 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken der Timeless Collection, darunter Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® und UrCove; der Boundless Collection, darunter Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® und Caption by Hyatt; der Independent Collection, darunter The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ und JdV by Hyatt™; und der Inclusive Collection, darunter Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® und Sunscape® Resorts & Spas. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das Treueprogramm World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, die Destinationsmanagementdienste Amstar DMC und die Technologiedienste Trisept Solutions®. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hyatt.com.

Über die Dream Hotel Group

Die Dream Hotel Group ist ein Hotelmarken- und Managementunternehmen mit einer 35-jährigen Geschichte im Management von Immobilien in einigen der wettbewerbsintensivsten Hotelumgebungen der Welt, darunter New York, Los Angeles, Miami, Bangkok und seit kurzem auch Nashville. Die Dream Hotel Group, zu der die Marken Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal und die neue By Dream Hotel Group gehören, umfasst drei Geschäftsbereiche: Proprietäre Marken, Hotelmanagement und Gastronomie & Nachtleben. Das Unternehmen hat sich der Philosophie verschrieben, dass zukunftsweisendes Design, Service und Gästeerlebnisse in allen Marktsegmenten verfügbar sein sollten. Die Dream Hotel Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, Reisenden durch einen wirklich originellen Ansatz eine authentische Verbindung zu ihrem gewählten Reiseziel zu bieten. Weitere Informationen über die Dream Hotel Group und ihre Marken finden Sie unter www.DreamHotelGroup.com und folgen Sie @dreamhotelgroup auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über die geplante Übernahme der Lifestyle-Hotelmarke und der Managementplattform der Dream Hotel Group durch das Unternehmen, einschließlich der erwarteten finanziellen und betrieblichen Vorteile, die sich aus der Übernahme ergeben, der Vorteile für Gäste und Eigentümer, die sich aus der Übernahme ergeben, der Anzahl der Objekte, die voraussichtlich in der Zukunft im Rahmen der Übernahme eröffnet werden, der erwarteten Einbindung der im Rahmen der Übernahme erworbenen Hotels in das World of Hyatt-Treueprogramm, des erwarteten Zeitrahmens für den Abschluss der Übernahme, der Aussichten oder zukünftiger Ereignisse und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die schwer vorherzusagen sind. Infolgedessen können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie “können”, “könnten”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “planen”, “anstreben”, “antizipieren”, “glauben”, “schätzen”, “vorhersagen”, “potenziell”, “fortsetzen”, “wahrscheinlich”, “werden”, “würden” und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserer Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme der Apple Leisure Group, einschließlich der erfolgreichen Integration des Geschäfts der Apple Leisure Group; die Dauer und Schwere der COVID-19-Pandemie oder eines weiteren Ausbruchs sowie das Tempo der Erholung nach der Pandemie oder einem weiteren Ausbruch; die kurz- und langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, einschließlich der Nachfrage nach Reisen, des Transienten- und Gruppengeschäfts sowie des Verbrauchervertrauens; die Auswirkungen von Maßnahmen, die von Regierungen, Unternehmen oder Einzelpersonen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie oder ein zusätzliches Wiederaufflammen auf die globale und regionale Wirtschaft ergriffen werden, Reisebeschränkungen oder -verbote und wirtschaftliche Aktivitäten; die Fähigkeit von Dritteigentümern, Franchisenehmern oder Hospitality-Venture-Partnern, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder eines zusätzlichen Wiederaufflammens erfolgreich zu bewältigen; die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen wirtschaftlichen Bedingungen oder ein geringes Wirtschaftswachstum; die Geschwindigkeit und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung nach wirtschaftlichen Abschwüngen; Beschränkungen und Unterbrechungen der globalen Lieferkette, steigende Kosten für baubezogene Arbeitskräfte und Materialien sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen oder andere Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch Ertragssteigerungen in unserem Geschäft ausgeglichen werden können; Risiken, die sich auf die Segmente Luxus-, Resort- und All-inclusive-Unterkünfte auswirken; Ausgabenniveau in den Geschäfts-, Freizeit- und Gruppensegmenten sowie Verbrauchervertrauen; Rückgang der Belegung und der durchschnittlichen Tagesrate; eingeschränkte Sichtbarkeit in Bezug auf künftige Buchungen; Verlust von Schlüsselpersonal; nationale und internationale politische und geopolitische Bedingungen, einschließlich politischer oder ziviler Unruhen oder Änderungen der Handelspolitik; Feindseligkeiten oder die Angst vor Feindseligkeiten, einschließlich zukünftiger Terroranschläge, die das Reisen beeinträchtigen; reisebedingte Unfälle; natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Waldbrände, Ölverschmutzungen, nukleare Zwischenfälle und weltweite Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder die Angst vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, bestimmte Betriebsgewinne in Hotels zu erzielen, für die Leistungstests oder Garantien zugunsten unserer Dritteigentümer gelten; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -sanierungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalzuteilungsplänen, unserem Aktienrückkaufprogramm und unseren Dividendenzahlungen, einschließlich einer Verringerung, Abschaffung oder Aussetzung von Rückkaufaktivitäten oder Dividendenzahlungen; die saisonale und zyklische Natur des Immobilien- und Gastgewerbes; Änderungen in den Vertriebsvereinbarungen, wie z. B. durch Internet-Reisevermittler; Änderungen des Geschmacks und der Vorlieben unserer Kunden; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften und Änderungen der Arbeitsgesetze; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen zu Dritteigentümern, Franchisenehmern und Hospitality-Venture-Partnern; die mögliche Unfähigkeit von Fremdeigentümern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung des laufenden Betriebs oder zur Umsetzung unserer Wachstumspläne erforderlich ist; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen und der Einführung neuer Markenkonzepte; der Zeitplan für Akquisitionen und Veräußerungen und unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in den bestehenden Betrieb zu integrieren; das Scheitern geplanter Transaktionen (einschließlich des Scheiterns, die Abschlussbedingungen zu erfüllen oder erforderliche Genehmigungen zu erhalten); unsere Fähigkeit, unsere Strategie zur Ausweitung unseres Management- und Franchisegeschäfts bei gleichzeitigem Abbau unseres Immobilienvermögens innerhalb der angestrebten Zeiträume und zu den erwarteten Werten erfolgreich umzusetzen; Wertverluste unseres Immobilienvermögens; unvorhergesehene Beendigungen unserer Management- oder Franchiseverträge; Änderungen der Steuergesetze auf Bundes-, Landes-, kommunaler oder ausländischer Ebene; Erhöhungen von Zinssätzen, Löhnen und anderen Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; mangelnde Akzeptanz neuer Marken oder Innovationen; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, Zugang zu diesen Märkten zu erhalten; Veränderungen des Wettbewerbsumfelds in unserer Branche, einschließlich als Folge der COVID-19-Pandemie, der Branchenkonsolidierung und der Märkte, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das World of Hyatt-Treueprogramm und das Programm für bezahlte Mitgliedschaft im Unlimited Vacation Club erfolgreich auszubauen; Cyber-Vorfälle und Ausfälle der Informationstechnologie; Ergebnisse von Rechts- oder Verwaltungsverfahren; Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze im Zusammenhang mit unserem Franchising-Geschäft; und andere Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K, erörtert werden, die bei der SEC erhältlich sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die uns oder Personen, die in unserem Namen handeln, zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben dargelegten Vorsichtshinweise eingeschränkt. Wir warnen Sie davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass wir weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medienkontakt für weitere Informationen:

Hyatt:

Franziska Weber



[email protected]

Investorenkontakt:

Noah Hoppe



[email protected]

Dream Hotel Group:

Katie Fontana



[email protected]