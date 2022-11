Hyatt continua la strategia di crescita a basso consumo di asset con l’acquisizione del Dream Hotel Group

L’acquisizione consente di ampliare l’offerta di hotel lifestyle di Hyatt con un portafoglio di marchi in rapida crescita, incentrato su esperienze di ristorazione e vita notturna intense

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) e Dream Hotel Group hanno annunciato un accordo per l’acquisizione, da parte di un’affiliata di Hyatt, del marchio e della piattaforma di gestione di hotel lifestyle di Dream Hotel Group, tra cui i brand Dream Hotels, The Chatwal Hotels e Unscripted Hotels con proprietà in alcuni dei mercati alberghieri più importanti del mondo, nelle Americhe, in Europa e in Asia.





L’acquisizione, che non comporta alcuna spesa, comprenderà un portafoglio di 12 hotel lifestyle gestiti o in franchising, con altri 24 accordi di gestione a lungo termine per hotel che dovrebbero essere aperti in futuro. Alla chiusura, questa espansione aggiungerà oltre 1.700 camere al portafoglio lifestyle di Hyatt e aumenterà il numero di camere di Hyatt a New York City di oltre il 30%. Questa acquisizione prosegue la strategia di crescita “asset-light” di Hyatt, dopo le operazioni di acquisizione di Two Roads Hospitality nel 2018 e di Apple Leisure Group nel 2021 e, più recentemente, l’accordo di collaborazione di Hyatt con la tedesca Lindner Hotels AG, per far crescere ulteriormente l’impronta del marchio Hyatt in Europa.

Al momento della chiusura, Hyatt pagherà un prezzo di acquisto base di 125 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno fino a 175 milioni di dollari nei prossimi sei anni, man mano che le proprietà verranno messe in cantiere e aperte. Si prevede che le commissioni di gestione stabilizzate associate al prezzo di acquisto base di 125 milioni di dollari siano pari a circa 12 milioni di dollari e, nella misura in cui verrà pagato il prezzo di acquisto contingente di 175 milioni di dollari, si prevede che le commissioni di gestione stabilizzate aggiuntive saranno pari a circa 27 milioni di dollari. Il prezzo d’acquisto totale di base più il prezzo d’acquisto contingente rappresenta un interessante multiplo d’acquisizione a una o due cifre sugli utili stabilizzati previsti.

Le proprietà del Dream Hotel Group sono note per le loro vivaci esperienze culinarie e di vita notturna, tra cui ristoranti hotspot, sontuosi locali di intrattenimento ed esclusivi night club costruiti grazie a collaborazioni strategiche con leader del settore innovativi e pluripremiati. L’acquisizione amplierà l’impronta del marchio Hyatt in mercati chiave, tra cui Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, diverse località di New York e una nelle Catskills. I contratti firmati rappresentano altre destinazioni strategiche, tra cui Las Vegas, Saint Lucia e Doha.

“Abbiamo un enorme rispetto per ciò che il fondatore di Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, l’amministratore delegato Jay Stein e il loro team hanno creato e siamo grati per la fiducia che Dream Hotel Group ci ha accordato per curare i loro marchi e portare avanti il loro successo nel futuro”, ha dichiarato Mark Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt. “Non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso di crescita con più di 600 nuovi membri della famiglia Hyatt che eleveranno ulteriormente la nostra esperienza nel campo del lifestyle e amplieranno il successo della nostra divisione dedicata al lifestyle. Siamo entusiasti di offrire esperienze ancora più stimolanti e una programmazione celebrativa ai nostri ospiti e ai membri della fidelizzazione e di portare il valore della rete Hyatt a un numero crescente di proprietari e sviluppatori di hotel esigenti in tutto il mondo.”

“Hyatt ha una comprovata esperienza nel preservare ciò che rende speciali gli hotel lifestyle ed è la nuova casa ideale per i nostri marchi in crescita del Dream Hotel Group”, ha dichiarato Sant Singh Chatwal, presidente e fondatore del Dream Hotel Group. “Come proprietario delle proprietà del Dream Hotel Group, non vedo l’ora di affrontare la prossima parte del nostro viaggio e sono fiducioso che ci sia un futuro brillante per i nostri hotel, i proprietari, gli ospiti e i membri del team come parte della famiglia Hyatt”.

Si prevede che la transazione si concluderà nei prossimi mesi, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Dopo il completamento della transazione, Hyatt lavorerà per accogliere le nuove proprietà nel programma di fidelizzazione World of Hyatt, offrendo più occasioni di soggiorno e destinazioni alla sua base di membri. I membri di World of Hyatt sono alcuni dei viaggiatori più preziosi del settore, che spendono di più e soggiornano di più, generando entrate di alta qualità per i proprietari delle proprietà del Dream Hotel Group.

Il fondatore di Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, continuerà il suo impegno come proprietario di quattro hotel aperti e di due futuri che dovrebbero entrare a far parte del portafoglio Hyatt. Il CEO di Dream Hotel Group Jay Stein si unirà a Hyatt come Head of Dream Hotels per guidare l’integrazione dei marchi di Dream Hotel Group nel portafoglio di Hyatt, assicurando che il DNA unico di ciascun marchio venga preservato e sfruttando al contempo le capacità di Hyatt per ottimizzare le prestazioni delle proprietà. Inoltre, David Kuperberg, Chief Development Officer di Dream Hotel Group, entrerà a far parte di Hyatt come Head of Development – Dream Hotels; Michael Lindenbaum, Chief Operating Officer, entrerà a far parte di Hyatt come Global Head of Operations – Dream Hotels.

In relazione alla transazione, Moelis & Company LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario di Hyatt e Latham & Watkins LLP quello di consulente legale.

Nel presente comunicato il termine “Hyatt” è utilizzato per comodità per indicare Hyatt Hotels Corporation e/o una o più delle sue affiliate.

Informazioni su Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede a Chicago, è un’azienda leader nel settore dell’ospitalità globale guidata dal suo scopo: prendersi cura delle persone affinché possano dare il meglio di sé. Al 30 settembre 2022, il portafoglio della Società comprendeva più di 1.200 hotel e strutture all-inclusive in 72 paesi in sei continenti. L’offerta della Società comprende marchi nella Timeless Collection, tra cui Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, e UrCove; la Boundless Collection, tra cui Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, e Caption by Hyatt; la Independent Collection, tra cui The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, e JdV by Hyatt™; e la Inclusive Collection, tra cui Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, e Sunscape® Resorts & Spas. Le società controllate dalla Società gestiscono il programma fedeltà World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, i servizi di gestione delle destinazioni Amstar DMC e i servizi tecnologici Trisept Solutions®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hyatt.com.

Informazioni su Dream Hotel Group

Dream Hotel Group è un marchio e una società di gestione alberghiera con una ricca storia di 35 anni di gestione di proprietà in alcuni degli ambienti alberghieri più competitivi del mondo, tra cui New York, Los Angeles, Miami, Bangkok e più recentemente Nashville. Con i suoi marchi Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal e il nuovo By Dream Hotel Group, Dream Hotel Group comprende tre linee di business: Marchi proprietari, Gestione alberghiera e Ristorazione e vita notturna. L’azienda è impegnata nella filosofia che il design, il servizio e le esperienze degli ospiti debbano essere all’avanguardia e disponibili in tutti i segmenti di mercato. Dream Hotel Group si impegna a offrire ai viaggiatori un legame autentico con la destinazione scelta attraverso un approccio davvero originale. Per ulteriori informazioni su Dream Hotel Group e i suoi marchi, visitare il sito www.DreamHotelGroup.com e seguire @dreamhotelgroup su Twitter e LinkedIn.

Dichiarazioni previsionali

