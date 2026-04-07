Genius Monkey Announces First-of-Its-Kind Programmatic Integration with CTM
Tempe, Arizona–(Newsfile Corp. – April 7, 2026) – Genius Monkey, a leading programmatic advertising platform and meta-DSP, announced today a new integration and strategic partnership with CTM (formerly CallTrackingMetrics), delivering the industry’s first seamless connection between impression-level programmatic data and advanced call tracking attribution.
CTM is a premier call tracking and conversation analytics platform that enables marketers to measure, attribute, and optimize inbound calls and form fills. Unlike traditional call tracking solutions that rely heavily on last-touch attribution models, the platform provides multi-touch attribution capabilities that allow advertisers to understand every interaction that contributes to a call or lead.
This partnership addresses one of the most persistent gaps in digital advertising measurement: visibility into post-impression call conversions.
Historically, advertisers could only attribute calls to digital campaigns through click-based tracking or dynamic phone number insertion (DNI). If a consumer viewed an ad but did not click-then later visited the advertiser’s website and placed a call-most platforms were unable to connect that impression to the eventual conversion.
Through this new integration, Genius Monkey can now push impression-level data directly into CTM. As a result, CTM can identify when a user who was served a programmatic ad later visits a website and calls, without requiring visible number swapping or front-end tracking methods.
This behind-the-scenes integration allows:
- Impression-to-call attribution, even without a click
- Multi-touch visibility inside the CTM user interface
- Accurate conversion scoring within the Genius Monkey dashboard
- More comprehensive attribution reporting across channels
“Advertisers have long relied on last-touch attribution models that fail to tell the full story,” said Jeremy Hudgens, CEO of Genius Monkey. “By combining Genius Monkey’s impression-level programmatic data with CTM’s advanced multi-touch attribution capabilities, we’re giving marketers a clearer picture of what actually drives inbound calls and qualified leads.”
In addition to the technical integration, CTM has added Genius Monkey to its Partner Plugin Store, making it easier than ever for existing CTM customers to activate programmatic advertising directly within their ecosystem.
Likewise, current Genius Monkey advertisers can seamlessly enable CTM to unlock robust call tracking, attribution modeling, and conversation analytics capabilities.
This mutual integration simplifies adoption on both sides-allowing advertisers to deploy advanced programmatic campaigns and sophisticated call tracking without complex implementation processes.
As privacy standards evolve and click-based tracking becomes increasingly limited, the ability to connect impressions to offline actions like phone calls represents a major advancement in marketing measurement.
With this integration, Genius Monkey and CTM are setting a new benchmark for transparency, accountability, and performance optimization in programmatic advertising.
About Genius Monkey
Genius Monkey is a full-service programmatic advertising platform and meta-DSP that leverages advanced targeting, data science, and cross-channel media execution to drive measurable performance for brands across the United States. The company specializes in delivering scalable digital campaigns with transparent reporting and outcome-based optimization.
About CTM
CTM is a leading call tracking and conversation analytics platform that helps businesses attribute and optimize marketing performance through advanced multi-touch attribution, automation, and detailed call insights.
