GE Licensing, Current Lighting, Savant und Seoul Semiconductor Co, Ltd. treffen Patentlizenzvereinbarung

SEOUL, Südkorea–(BUSINESS WIRE)–GE Licensing (“GEL”), Current Lighting Solutions, LLC (“Current”), Savant Systems Inc. und Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“SSC”) gaben heute bekannt, dass sie eine Patentlizenzvereinbarung getroffen haben, mit der SSC eine Lizenz für ein PFS-Patentportfolio (auch bekannt als KSF-Patentportfolio) für alle Anwendungsbereiche erworben hat, für die in der LED-Industrie in großem Umfang Lizenzen vergeben werden.









Dank dieser Kooperationsvereinbarung ist Seoul Semiconductor zum alleinigen Nutznießer des PFS-Patentportfolios von GEL für alle Anwendungen z.B. in Displays, Beleuchtungen und Automobilen geworden. Die Auswirkungen dieser Vereinbarung dürften im aufstrebenden Sektor der Elektrofahrzeuge besonders kritisch sein, wo die Beteiligten davon ausgehen, dass die Vorteile von Displays und Beleuchtungen in Fahrzeugen mit PFS den Stromverbrauch erheblich senken werden.

“Wir freuen uns, SSC wieder im Kreis unserer PFS-Lizenznehmer begrüßen zu dürfen, so dass wir uns nun beide auf die Innovation und die Entwicklung von LED-Produkten konzentrieren können, die für die Welt von entscheidender Bedeutung sind”, sagte Patrick Patnode, President von GE Licensing.

“Als ein Unternehmen, das die Rechte an geistigem Eigentum respektiert, weiß Seoul Semiconductor den Wert der Patentportfolios von GE Licensing, Current Lighting und Savant zu schätzen. Die Rechte, die heute im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung eingeräumt werden, stärken das 18.000 Patente umfassende Patentportfolio der 2. Generation von Seoul Semiconductor weiter und verbessern unsere Fähigkeit zur Vermarktung von Produkten erheblich”, sagte Chung H. Lee, Gründer von Seoul Semiconductor und Seoul VioSys.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt – ein Ranking ohne den Captive-Markt – und besitzt mehr als 18.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie für den UV-Bereich. Die Produkte, die von Seoul weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an. Dazu zählen die gehäuselose WICOP-LED, die mit Wechselstrom betriebene Hochspannungs-LED Acrich, die nPola-LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, die hochmodernen Violeds für die UV-Reinigung sowie eine Glühfaden-LED-Technologie mit Lichtabgabe in alle Richtungen, ferner SunLike, eine LED, deren Lichtspektrum dem natürlichen Sonnenlichtspektrum gleicht, und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en, YouTube und LinkedIn.

Über GE Licensing

GE Licensing ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für geistiges Eigentum und verfolgt einen bewährten Ansatz, um den Wert von immateriellen Vermögenswerten zu ermitteln und deren volles Potenzial auszuschöpfen. GE Licensing geht über herkömmliche Lizenzierungsmodelle hinaus, um Innovationen voranzubringen und wertschöpfende Transaktionen für seine Lizenznehmer und Partner zu tätigen. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass der Aufbau von Partnerschaften der Schlüssel zu einer langfristigen Monetarisierung von geistigem Eigentum ist. Zu diesem Zweck investiert GE Licensing ständig in Forschung und Entwicklung, unterstützt seine Partner mit Schulungs- und Beratungsangeboten sowie Kapitalinvestitionen und hilft ihnen sogar bei der Gründung neuer Unternehmen zur Vermarktung von Technologien.

Über Current Lighting

Current ist ein vielseitiges, kundenorientiertes Unternehmen für Beleuchtungslösungen, das Unternehmen und Partner auf der ganzen Welt bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstützt. Mit der im Branchenvergleich größten Auswahl an fortschrittlichen Beleuchtungslösungen und intelligenten Steuerungssystemen schaffen wir sichere, effiziente und inspirierende Umgebungen, die durch intelligente und nachhaltige Technologien, zuverlässige Leistungen und reaktionsschnellen Service in der kompromisslosen Qualität unterstützt werden, die Sie von uns erwarten können. Wir sind Current. Wir sind immer dabei. Mehr dazu unter currentlighting.com/discover.

Über Savant

Savant Systems, Inc. mit Hauptsitz in Massachusetts ist ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-, intelligenten Beleuchtungs- und Energielösungen für Endverbraucher, Unternehmen, Energieversorger und andere Anwender. Zusammen mit GE Lighting, einem Savant-Unternehmen, und Savant Power bietet Savant Systems, Inc. das am stärksten diversifizierte Portfolio an intelligenten Heimwerker- und professionell installierten Produkten an, die in Tausenden von führenden Einzelhandelsgeschäften sowie über ein Netzwerk von autorisierten Integratoren erhältlich sind. Die innovativen Lösungen von Savant sind so konzipiert, dass sie sich an jeden Raum individuell anpassen lassen. Sie vereinen alle wichtigen Säulen einer vernetzten Umgebung – Klima, Beleuchtung, Unterhaltung, Sicherheit und Energie – zu einem erstklassigen integrierten Erlebnis, das durch intuitiv bedienbare, preisgekrönte Software für iOS und Android gesteuert wird. Mehr dazu unter savant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

