Fraîchement revisitée, l’application You.com AI Search and Browse est désormais disponible sur iOS 17.4 dans le nouvel écran de choix de navigateur dans l’Union européenne

PALO ALTO, Californie–(BUSINESS WIRE)–You.com annonce sa désignation comme l’une des rares nouvelles options de navigateur par défaut sur iOS 17.4 pour les utilisateurs de l’Union européenne, ainsi que des mises à jour importantes de son application de navigation mobile optimisée par l’IA, You.com AI Search and Browse.









L’inclusion à l’écran de choix de navigateur iOS témoigne aujourd’hui de la popularité mondiale croissante de You.com et de son engagement à fournir une expérience de recherche et de navigation Web optimisée par l’IA et très appréciée de ses utilisateurs.

« Nous sommes ravis de partager la dernière mise à jour de notre application You.com AI Search and Browse, maintenant disponible en tant que navigateur par défaut sur iOS 17.4 pour les utilisateurs de toute l’Union européenne. En tant que seule option de navigateur conversationnel basé sur l’IA sur le nouvel écran de choix de navigateur pour iOS dans l’UE, You.com devient la nouvelle référence en termes de ce qu’un navigateur est capable d’accomplir grâce à l’IA », déclare Richard Socher, CEO de You.com.

Et Socher d’ajouter : « Avec le lancement d’Ask AI et une nouvelle conception d’applications intuitives, nous ne faisons pas que mettre à jour les fonctionnalités, nous améliorons également la façon dont vous trouvez des informations en ligne. You.com est bien plus qu’une nouvelle façon d’effectuer des recherches et de naviguer, c’est un assistant IA conçu pour vous rendre plus productif, créatif et exceptionnel. Nous vous invitons à faire de You.com votre navigateur par défaut pour trouver des réponses de manière plus intelligente. »

Nouveautés :

Lancement d’Ask AI : plongez dans l’avenir de la recherche avec notre nouvelle fonctionnalité Ask AI, qui fournit des réponses optimisées par l’IA avec des citations pour une expérience de navigation plus informative et fiable.

plongez dans l’avenir de la recherche avec notre nouvelle fonctionnalité Ask AI, qui fournit des réponses optimisées par l’IA avec des citations pour une expérience de navigation plus informative et fiable. Une expérience actualisée : profitez d’une interface épurée et plus intuitive avec notre conception d’application mise à jour, rendant la navigation plus fluide et plus agréable que jamais.

profitez d’une interface épurée et plus intuitive avec notre conception d’application mise à jour, rendant la navigation plus fluide et plus agréable que jamais. Une page d’accueil mobile optimisée : découvrez les tendances grâce à une page d’accueil mobile optimisée qui offre maintenant des suggestions de tendance, vous tenant informé et engagé avec le contenu le plus récent et le plus pertinent.

Avec You.com, les utilisateurs peuvent dire adieu au défilement sans fin de liens bleus et de sites Web non ciblés. La recherche seule est inefficace pour une recherche approfondie et mal adaptée pour répondre à des questions complexes et en plusieurs étapes. En tant qu’expérience de recherche conversationnelle optimisée par l’IA, You.com fournit des réponses immédiates et complètes sur n’importe quel sujet, complétées par des suggestions de suivi pour une exploration approfondie.

You.com renforce l’efficience de la recherche d’informations et enrichit la qualité des résultats grâce à des fonctionnalités IA avancées qui prennent en charge la génération de texte, la synthèse de contenu, la création d’images et plus encore. You.com se démarque par ses puissants modes d’IA, comme son mode de recherche capable de parcourir et synthétiser les informations de plusieurs sites Web simultanément avec des citations détaillées, ou encore son mode Genius capable de résoudre des problèmes complexes en plusieurs étapes.

Que les utilisateurs préfèrent les méthodes de recherche traditionnelles ou la recherche enrichie et optimisée par l’IA, You.com offre une gestion optimale des recherches, des chats et des sites Web visités, avec des options faciles pour enregistrer ou supprimer l’historique. Les citations liées permettent aux utilisateurs de vérifier les réponses et d’explorer les sources, garantissant ainsi une expérience de navigation fiable et exhaustive.

You.com donne également la priorité à la confidentialité et offre des capacités de blocage des publicités, de blocage des pop-ups et de prévention du suivi.

Téléchargez gratuitement You.com dès aujourd’hui et découvrez une meilleure façon d’effectuer vos recherches.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

press@you.com