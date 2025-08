ElevenLabs startet Eleven Music in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Musikbranche

Neues Produkt ermöglicht Unternehmen, Kreativen, Künstlern und Privatanwendern die nahtlose Erstellung von Musik für unzählige Anwendungen

LONDON & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ElevenLabs, das führende Unternehmen für KI-Audioforschung und -produkte, gab heute die Einführung von Eleven Music bekannt und erweitert damit seine Mission, die weltweit umfassendste KI-Audio-Plattform aufzubauen. Dadurch können Unternehmen, Kreative, Künstler und normale Nutzer aus natürlichen Sprachbefehlen Musik in Studioqualität erzeugen. Eleven Music wurde in Zusammenarbeit mit Künstlern, Labels und Verlagen entwickelt und umfasst Schutzvorkehrungen zum Schutz der Rechteinhaber.





Anwender von Eleven Music können mühelos ihren idealen Track erstellen, in jedem Genre und Stil, mit oder ohne Gesang, in zahlreichen Sprachen – und das in nur wenigen Minuten. Die generierten Titel können für nahezu jede Anwendung verwendet werden. ElevenLabs plant, Eleven Music in seine gesamte Tool-Suite zu integrieren, einschließlich seiner Conversational-AI-Plattform.

„Als KI-Audio-Unternehmen war die Expansion in den Musikbereich ein logischer Schritt, und wir freuen uns sehr, heute Eleven Music vorstellen zu können“, so Mati Staniszewski, CEO und Mitbegründer von ElevenLabs. „Wir haben von unseren Unternehmenspartnern und Nutzern eine enorme Nachfrage nach einem Musikmodell wie diesem erhalten und haben uns Zeit genommen, um ein Modell zu entwickeln, von dem wir überzeugt sind, dass es ihnen gefallen wird. Wir sind stolz darauf, dies in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Musikbranche zu tun, die die enormen Vorteile und Möglichkeiten der KI-Innovation im Musikbereich erkennen.“

ElevenLabs hat mit einer Reihe von Partnern zusammengearbeitet, um das erste Eleven Music-Modell zu entwickeln. Darüber hinaus hat ElevenLabs Vereinbarungen mit Merlin – dem Partner für digitale Musiklizenzen der weltweit führenden unabhängigen Labels und Vertriebe – und Kobalt – dem größten unabhängigen Musikverlag der Welt – getroffen. Diese bahnbrechenden Vereinbarungen ermöglichen es den von Merlin und Kobalt vertretenen Spitzenkünstlern und Songwritern, an der Entwicklung von Eleven Music Pro mitzuwirken, einem Folgeprodukt, dessen Markteinführung das Unternehmen in den kommenden Monaten plant. Die Partnerschaften mit Merlin und Kobalt werden ElevenLabs dabei helfen, seinen Millionen von Nutzern weiterhin die besten KI-Audio-Tools zur Verfügung zu stellen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ElevenLabs“, sagte Jeremy Sirota, CEO von Merlin. „Während wir uns mit den transformativen, aber auch herausfordernden Möglichkeiten der KI auseinandersetzen, ist es für Merlin von zentraler Bedeutung, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die den außergewöhnlichen kulturellen Beitrag unserer Mitglieder, ihrer Künstler und ihrer Musik respektieren. Wir werden sehr sorgfältig auswählen, mit wem wir zusammenarbeiten, und haben bereits Gespräche mit vielen Unternehmen in diesem Bereich geführt. Unsere Partnerschaft mit ElevenLabs zeigt, dass Musikrechteinhaber durchdachte, zukunftsorientierte Vereinbarungen mit KI-Unternehmen aushandeln können. Gemeinsam haben wir verantwortungsbewusste Leitlinien erstellt, die zeigen, wie KI-Unternehmen und Musikrechteinhaber zusammenarbeiten können. Wir freuen uns darauf, Ihnen weitere Ankündigungen zu machen, während wir gemeinsam auf die Einführung von Eleven Music Pro hinarbeiten.”

Laurent Hubert, CEO von Kobalt, sagte: „Unsere Komponisten und Kunden vertrauen darauf, dass wir dafür sorgen, dass die KI-Revolution sowohl einen starken Schutz ihrer geistigen Eigentumsrechte für KI-Trainings als auch zukunftsorientierte und durchdachte Möglichkeiten zur Teilhabe an KI-Ertragsströmen unter klaren und fairen Rahmenbedingungen umfasst. ElevenLabs ist ein kooperativer Partner, der sich dafür einsetzt, Daten direkt von den Rechteinhabern zu beziehen und diese zu schützen. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und darauf, dass ElevenLabs mit seinem Music Pro-Angebot eine Vorreiterrolle bei der Lizenzierung von Premium-Musik übernimmt. Kobalt freut sich auf die Zusammenarbeit mit unseren Songwritern und Partnern, die diese Chance mit ElevenLabs nutzen möchten.“

Eleven Music ist ab sofort auf der ElevenLabs-Website verfügbar. Die Ergebnisse sind für eine breite kommerzielle Nutzung freigegeben. Weitere Informationen zur unterstützten Nutzung finden Sie unter elevenlabs.io/music-terms.

Über ElevenLabs

ElevenLabs wurde 2022 gegründet und ist weltweit führend in der KI-Audioforschung und -technologie. Das Unternehmen entwickelt innovative KI-Audio-Tools für Unternehmen, Entwickler, Kreative und Künstler. Die Plattform ermöglicht Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen, darunter Mitarbeiter aus über 72 % der Fortune-500-Unternehmen, schnell und kostengünstig hochwertige Voice-Overs in großem Umfang zu erstellen, interaktive KI-Sprachassistenten in über 30 Sprachen einzuführen und nun auch Musik in Studioqualität zu generieren.

Über Merlin

Merlin ist der Partner für digitale Musiklizenzen für die weltweit führenden unabhängigen Labels und Vertriebe. Wir haben Premium-Verträge mit Apple, Canva, Meta, Spotify, YouTube und 40 weiteren innovativen Plattformen weltweit ausgehandelt. Unsere Mitglieder kommen aus über 70 Ländern weltweit und repräsentieren 15 % des Tonträgermarktes. Merlin arbeitet zum Nutzen seiner Mitglieder, ohne dass Investoren nach einem Ausstieg suchen, und finanziert sich vollständig aus unserer geringen Verwaltungsgebühr von 1,5 %. Merlin unterstützt weltweit führende unabhängige Unternehmen dabei, ihr digitales Geschäft durch erstklassige Verträge und einen erstklassigen Support zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.merlinnetwork.org.

Über Kobalt

Kobalt Music ist die führende unabhängige Musikverlagsplattform für Komponisten und Verleger, die auf modernster Technologie basiert. Mit 10 Niederlassungen weltweit betreut Kobalt über 1 Million Songs und vertritt einige der größten Komponisten der Welt. Im Durchschnitt repräsentiert Kobalt über 35 % der Top-100-Songs und -Alben in den USA und Großbritannien. Mit einem unermüdlichen Fokus auf die Förderung der Interessen von Kreativen nutzt Kobalt modernste Technologie, um die komplexen Prozesse der Musikverlagsverwaltung zu optimieren. Das Bekenntnis des Unternehmens zu Transparenz und seine zukunftsorientierte Herangehensweise haben es zu einem vertrauenswürdigen Partner für Songwriter und Rechteinhaber gemacht, die sich in der sich ständig weiterentwickelnden Musikbranche zurechtfinden müssen.

Kobalts unerschütterliches Engagement für die Stärkung von Kreativen und die Neugestaltung der Zukunft des Musikrechte-Managements festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Musikbranche. Das Unternehmen setzt seine Transformation der Branche fort, zuletzt mit AMRA, seiner globalen Verwertungsgesellschaft für digitale Musik, die darauf ausgelegt ist, den Wert für Songwriter und Verlage im heutigen digitalen Zeitalter zu maximieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Transparenz und Effizienz zu bieten. Weitere Informationen zu Kobalt finden Sie unter www.kobaltmusic.com.

