ElevenLabs lance Eleven Music en collaboration avec des partenaires de l’industrie musicale

Ce nouveau produit va permettre aux entreprises, aux créateurs, aux artistes et aux utilisateurs de tous les jours de générer de la musique en toute transparence pour une multitude d’applications

LONDRES et NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ElevenLabs, le leader de la recherche et de la technologie audio IA, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Eleven Music, poursuivant ainsi sa mission de construire la plateforme audio IA la plus complète au monde. Eleven Music permet aux entreprises, aux créateurs, aux artistes et aux utilisateurs de tous les jours de générer de la musique de qualité studio à partir d’instructions en langage naturel. Conçue en partenariat avec des artistes, des labels et des éditeurs, Eleven Music inclut des garde-fous qui protègent les détenteurs de droits.





Les utilisateurs d’Eleven Music peuvent créer sans difficulté leur morceau idéal, dans le genre et le style de leur choix, avec ou sans voix, dans de nombreuses langues, et ce en quelques minutes seulement. Les morceaux générés peuvent ensuite être utilisés dans presque toutes les applications. ElevenLabs prévoit d’intégrer Eleven Music à sa suite complète d’outils, y compris à sa plateforme d’IA conversationnelle.

« En tant qu’entreprise spécialisée dans l’audio IA, nous lancer dans la musique était une progression naturelle, et nous sommes ravis de présenter Eleven Music aujourd’hui », a déclaré Mati Staniszewski, PDG et cofondateur d’ElevenLabs. « Nous avons entendu la demande massive de nos entreprises partenaires et de nos utilisateurs en faveur d’un modèle musical comme celui-ci, et nous avons pris le temps de concevoir un produit qui, nous en sommes certains, va les ravir. Nous sommes fiers de le faire en collaboration avec des partenaires de l’industrie musicale qui reconnaissent les nombreux avantages et possibilités offerts par l’innovation IA dans le domaine de la musique. »

ElevenLabs a travaillé avec tout un ensemble de partenaires pour développer le premier modèle Eleven Music. ElevenLabs a également conclu des accords avec Merlin, le partenaire de licence de musique numérique des principaux labels et distributeurs indépendants à travers le monde, ainsi qu’avec Kobalt, le plus grand éditeur indépendant de musique au monde. Ces accords révolutionnaires vont permettre aux artistes et auteurs-compositeurs de premier plan que Merlin et Kobalt représentent de participer au développement d’Eleven Music Pro, un modèle ultérieur que la société prévoit de lancer au cours des mois à venir. Les partenariats passés avec Merlin et Kobalt aideront ElevenLabs à continuer à fournir les meilleurs outils d’audio IA qui soient à ses millions d’utilisateurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ElevenLabs », a déclaré Jeremy Sirota, PDG de Merlin. « Alors que nous naviguons entre les opportunités et les défis que présente l’IA, il est essentiel pour la mission de Merlin de travailler avec des partenaires qui reconnaissent l’extraordinaire contribution culturelle de nos membres, de leurs artistes et de leur musique. Nous sommes très attentifs au choix de nos partenaires et nous avons déjà eu des discussions avec de nombreuses entreprises de ce domaine. Notre partenariat avec ElevenLabs prouve que les détenteurs de droits musicaux peuvent négocier des accords réfléchis et tournés vers l’avenir avec des sociétés d’IA. Ensemble, nous avons créé des garde-fous axés sur la responsabilité qui montrent comment les entreprises d’IA et les détenteurs de droits musicaux peuvent collaborer. Nous sommes impatients de partager d’autres annonces à mesure que nous travaillerons ensemble au lancement d’Eleven Music Pro. »

Laurent Hubert, PDG de Kobalt, a confié pour sa part : « Nos auteurs-compositeurs et nos clients nous confient le soin de veiller à ce que la révolution de l’IA se traduise à la fois par des protections solides de leurs droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la formation à l’IA, ainsi que par des opportunités réfléchies et pleines d’avenir de participer aux flux de revenus de l’IA, tout en étant protégés par des garde-fous clairs et équitables. ElevenLabs s’est révélé être un partenaire collaboratif qui s’engage à obtenir des données directement auprès des détenteurs de droits et à les protéger. Nous nous félicitons de de ce partenariat et sommes ravis de voir ElevenLabs devenir un pionnier dans l’octroi de licences de musique premium pour son offre Music Pro. Chez Kobalt, nous sommes impatients de travailler avec nos auteurs-compositeurs et partenaires qui souhaitent participer à cette aventure avec ElevenLabs. »

Eleven Music est disponible dès aujourd’hui sur le site web d’ElevenLabs. Les sorties sont autorisées à des fins d’utilisation commerciale générale. Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation autorisées, prière de consulter elevenlabs.io/music-terms.

À propos d’ElevenLabs

Fondée en 2022, ElevenLabs est le leader mondial de la recherche et de la technologie IA audio, construisant des outils d’IA audio de pointe pour les entreprises, les développeurs, les créateurs et les artistes. La plateforme permet à des millions d’individus et à des milliers d’entreprises, dont les employés de plus de 72 % des entreprises du classement Fortune 500, de créer rapidement et à moindre coût des surimpressions vocales de haute qualité, de lancer des agents vocaux IA interactifs dans plus de 30 langues et, désormais, de générer de la musique de qualité studio.

À propos de Merlin

Merlin est le partenaire de licence de musique numérique des principaux labels et distributeurs indépendants à travers le monde. Nous avons négocié des contrats de premier ordre avec Apple, Canva, Meta, Spotify, YouTube et 40 autres plateformes innovantes dans le monde entier. Nous comptons des membres dans plus de 70 pays, représentant 15 % du marché de la musique enregistrée. Merlin travaille dans l’intérêt de ses membres, sans investisseurs cherchant à tirer le maximum d’avantages avant de s’éclipser, et est entièrement financé par ses frais d’administration de 1,5 %. Merlin aide les plus grands labels indépendants du monde à s’approprier l’aspect numérique de leurs affaires grâce à des accords de classe mondiale et à un soutien sans failles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.merlinnetwork.org.

À propos de Kobalt

Kobalt Music est la principale maison d’édition musicale indépendante au service des auteurs-compositeurs et des éditeurs, alimentée par la technologie. Avec dix bureaux dans le monde, Kobalt sert plus d’un million de morceaux, représentant certains des plus grands auteurs-compositeurs au monde. En moyenne, Kobalt représente plus de 35 % des 100 morceaux et albums les plus vendus aux États-Unis et au Royaume-Uni. Soucieuse de défendre les intérêts des créateurs, l’entreprise s’appuie sur une technologie de pointe pour rationaliser les processus complexes relatifs à l’administration de l’édition musicale. Son engagement en faveur de la transparence, associé à son approche avant-gardiste, en fait un partenaire de confiance pour les auteurs-compositeurs et les détenteurs de droits évoluant dans une industrie musicale en constante évolution.

L’engagement inébranlable de Kobalt à donner davantage de pouvoir aux créateurs et à redéfinir l’avenir de la gestion des droits musicaux lui permet de consolider sa position de leader mondial de l’industrie musicale. L’entreprise continue de transformer le secteur, notamment par le biais d’AMRA, sa société internationale de collecte de musique numérique conçue pour maximiser la valeur des auteurs-compositeurs et des éditeurs à l’ère du numérique, tout en offrant le plus haut niveau de transparence et d’efficacité. Pour plus d’informations sur Kobalt, rendez-vous sur www.kobaltmusic.com.

