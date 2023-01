CYGNVS™ bringt die erste geführte Management-Plattform für die Vorbereitung und Reaktion auf Cyber-Krisen an den Start

CYGNVS™ hat bereits 1.000 Kunden auf der Plattform und baut die Geschäftstätigkeit gestützt auf eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar aus

LOS ALTOS (Kalifornien/USA)–(BUSINESS WIRE)–CYGNVS Inc. enthüllte heute, gestützt auf eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, dass das Unternehmen seine wegweisende geführte Plattform für das Cyber-Krisenmanagement an den Start bringt. Sie ermöglicht es Unternehmen, bei der Vorbereitung und Reaktion auf Cyber-Krisen Connected (vernetzt), Confident (zuversichtlich), in Control (am Ruder) und Compliant (regelkonform) zu bleiben.

„Ganz gleich, wie viel Geld man für die Cybersicherheit ausgibt – Cyberkrisen sind unvermeidlich, und jede Organisation auf der Welt muss sich auf diese Eventualitäten vorbereiten und Pläne entwickeln“, so Marc Goodman, weltweit operierender Sicherheitsberater und Autor des New York Times Bestsellers „Future Crimes“ (Zukünftige Straftaten). „Erfolgreich zu reagieren, ist erstaunlich komplex. Die meisten Betroffenen scheitern, weil sie versuchen, ihre Reaktion im betreffenden Moment ad hoc zusammenzubasteln. Vorbereitet zu sein und über einen funktionierenden, eingeübten Plan zu verfügen, ist für die Widerstandsfähigkeit eines jeden Unternehmens gegen Cyber-Krisen entscheidend.“

Kommt es tatsächlich einmal zu einer Cyber-Krise, können Vorbereitung und Übung einen großen Unterschied ausmachen. Daten aus dem Bericht The Cost of Data Breach Report 2022 zeigen, dass Unternehmen, die besser vorbereitet und geübt sind, im Schnitt 1,38 Millionen US-Dollar an direkten Kosten einsparen.

CYGNVS (eine Abkürzung für CYber GuidaNce Virtual Space, in etwa „Geführter virtueller Cyber-Raum“) versetzt Unternehmen in die Lage, die Risiken einer Cyber-Krise vor deren Eintreten durch Vorbereitung und Übung zu verringern und anschließend die Kosten und Auswirkungen einer Cyber-Krise durch eine geführte, beschleunigte Reaktion zu senken.

Kooperation mit der Versicherungswirtschaft

Vergleichbar mit der Einführung von Sprinkleranlagen in Gebäuden, welche von der Versicherungsbranche vorangebracht wurde und welche die Brandgefahr letztendlich erheblich gesenkt hat, so verfügt die Cyber-Versicherungsbranche über fundiertes Know-how im Bereich der Vorbereitung und Reaktion auf Cyber-Krisen.

CYGNVS ist eine Kooperation mit AIG eingegangen, einem der weltweit führenden Anbieter von Cyber-Versicherungen. Nach der Reaktion auf Tausende von Cyber-Angriffen hat AIG mehrere kritische Herausforderungen ermittelt, um die Reaktion auf Angriffe zu optimieren. Zu diesen Herausforderungen zählen z. B. die Transparenz für den Kunden während des gesamten Reaktionsprozesses, die abgesicherte Kommunikation nach einem Vorfall und eine effektive, kohärente Zusammenarbeit mit externen Reaktionsanbietern, darunter beispielsweise auf Cyber-Angriffe spezialisierte Anwälte und kriminaltechnische Berater. AIG unterstützte CYGNVS bei der Entwicklung der Anforderungen durch die Bereitstellung von Empfehlungen, die auf der Erfahrung, dem Know-how und der Vorreiterrolle von AIG bei der Reaktion auf Cyber-Schadensfälle basieren. Dies versetzt CYGNVS in die Lage, eine stabile Plattform zu entwickeln, um die Lösung der Probleme von Organisationen in aller Welt unterstützen zu können.

Heute repräsentieren die Kunden von CYGNVS aus der Versicherungsbranche zusammen rund die Hälfte des Cyber-Versicherungsmarktes. CYGNVS wird von führenden Versicherungsunternehmen und -maklern bei Kunden eingeführt, um ihre Cyber-Versicherungspolicen zu ergänzen.

Die Geschäftstätigkeit schneller wieder aufnehmen

Mit CYGNVS sind Unternehmen in der Lage, alle an der Reaktion auf eine Cyber-Krise beteiligten Parteien, die über interne Kanäle nicht erreichbar sind, in einer sicheren Umgebung schnell zusammenzubringen. Die Plattform wandelt statische Pläne für die Reaktion auf Cyber-Angriffe in interaktive, praktisch umsetzbare Prozesse und Checklisten um. Internen Mitarbeitenden und externen Experten können Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden, Aufgaben werden auf verständliche Weise kommuniziert, und Pläne und Arbeitsabläufe können einfach und schnell aktualisiert werden, wenn es zu Änderungen bei Personen, Vermögenswerten, Vorschriften und Bedrohungen kommt.

„CYGNVS wurde mit dem Ziel entwickelt, die Cyber-Risiken für Organisationen in aller Welt zu senken, indem die kritischen Bereiche der Vorbereitung und Reaktion berücksichtigt werden. Wir haben CYGNVS eigens als geführte Plattform für Cyber-Krisen entwickelt, um Organisationen in die Lage zu versetzen, vor, während und nach einer Cyber-Krise Connected (vernetzt), Confident (zuversichtlich), in Control (am Ruder) und Compliant (regelkonform) zu bleiben“, so Arvind Parthasarathi, Gründer und CEO von CYGNVS.

CONNECTED

„Out of Band“, sicher, mobil

Jederzeit und überall erreichbar – mobile Apps für iOS/Android und alle Browser

Vorab eingerichtet, vorkonfiguriert und jederzeit einsatzbereit

Auf schnelle Weise Teams zusammenstellen, Aufgaben zuweisen und Reaktion starten

CONFIDENT

Vorbereitete Szenarien und branchenspezifische Vorlagen

Schnelle Einbeziehung einer Gruppe aus bereits vorab eingebundenen externen Fachleuten wie etwa Anwälten, Kriminaltechnikern, Versicherungsexperten

Übungen und Simulationen zum Erreichen eines automatisierten, gut funktionierenden Ablaufs

Die geführten Arbeitsabläufe unterstützen neue bzw. unerfahrene Teammitglieder

CONTROL

Geführte, schrittweise Umsetzung der Reaktion

Zentraler Leitstand

Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Alarmierung bei allen Arbeitsabläufen

Sicherstellen, dass alle erforderlichen Schritte fehlerfrei durchgeführt werden

COMPLIANT

Fein abgestufte Zugangskontrolle für interne und externe Mitarbeitende

Unterstützung bei der Aufrechterhaltung von Berechtigungen durch koordinierten Zugriff auf Informationen

Protokollaufzeichnungen für dokumentierte Nachweise

Vereinfachte Berichterstattung an Aufsichtsbehörden, Kunden und andere Beteiligte

CYGNVS ist gemäß SOC2 Typ 2 zertifiziert und ISO 27001-konform. Das System wurde von Grund auf mit branchenführenden Sicherheitsstandards entwickelt. Dazu zählen die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die Verschlüsselung aller Daten während der Übertragung und im Ruhezustand sowie bewährte Verfahren zur Trennung und Isolierung von Daten.

Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar

CYGNVS wird die Serie-A-Finanzierung unter der Führung von Andreessen Horowitz und mit Beteiligung von Stone Point Ventures und EOS Venture Partners dazu nutzen, die Plattform weiter zu verbessern und den Vertrieb auszubauen.

„Herkömmliche mandantenfähige Cloud-Architekturen eignen sich nicht für die komplexen Zugangs- und Sicherheitsanforderungen bei der Vorbereitung und Reaktion auf Cyber-Krisen“, so Angela Strange, General Partner bei Andreessen Horowitz. „Das erfahrene Cloud- und Sicherheitsteam von CYGNVS hat von Grund auf ein robustes, durchgängiges Betriebssystem für Cyberkrisen entwickelt, das eine erfolgreiche Krisenvorbereitung und -reaktion ermöglicht.“

Ab sofort erhältlich

CYGNVS ist ab sofort in allen Marktsegmenten verfügbar und wird in englischer, französischer, spanischer, deutscher und japanischer Sprache angeboten. CYGNVS kann direkt erworben oder als kostenlose Zusatzleistung bei Cyber-Versicherungspolicen führender Versicherer und Makler genutzt werden. Um mehr zu erfahren oder eine Vorführung zu vereinbaren, besuchen Sie bitte www.CYGNVS.com.

Über CYGNVS Inc.

CYGNVS ist eine geführte Plattform für die Reaktion auf Cyber-Krisen, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, vor, während und nach einer Cyberkrise Connected, Confident, in Control und Compliant (vernetzt, zuversichtlich, am Ruder und regelkonform) zu bleiben. CYGNVS wurde von Andreessen Horowitz, Stone Point Ventures und EOS Venture Partners mit einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar unterstützt und hat seinen Hauptsitz im US-amerikanischen Silicon Valley. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Kanada, Indien und Irland. Weitere Informationen finden Sie unter www.CYGNVS.com.

