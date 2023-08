 Cornerstone Building Brands acquiert MAC Métal Architectural, entreprise québécoise de revêtement mural et de toiture métalliques

CARY, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Cornerstone Building Brands, Inc. (« Cornerstone Building Brands »), le plus grand fabricant de produits de construction extérieurs en Amérique du Nord, a fait l’acquisition de MAC Métal Architectural (« MAC Métal » ou la « société »). Basée à Saint-Hubert, au Québec, MAC Métal dessert les marchés résidentiels et commerciaux nord-américains avec des produits de revêtement mural et de toiture en acier haut de gamme. La société emploie environ 100 personnes vouées à ses activités.





« L’acquisition de MAC Métal Architectural élargit notre portefeuille de produits d’extérieur de premier plan avec des produits de revêtements muraux et de toiture métalliques résidentiels à valeur ajoutée offrant des solutions esthétiques et de durabilité de premier ordre à nos clients », a déclaré Rose Lee, présidente et directrice générale de Cornerstone Building Brands. « Cette activité accroît notre présence dans un secteur de produits à forte croissance, tout en tirant parti de notre savoir-faire en matière de fabrication. »

« Cornerstone Building Brands est le partenaire parfait pour MAC Métal Architectural, afin de continuer son expansion à l’extérieur du Québec tout en respectant ses valeurs d’orientation client dans ses actions quotidiennes et attentif à ses employés. Nous sommes enthousiastes à propos de faire partie de la famille Cornerstone Building Brands » a déclaré Éric Paré, président directeur général de MAC Métal.

Cornerstone Building Brands estime que l’acquisition sera rentable grâce à l’expansion des marges, à l’augmentation des parts de marché et aux synergies manufacturières.

À propos de Cornerstone Building Brands

Cornerstone Building Brands est le principal fabricant de produits de construction extérieurs, en volume de ventes, pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels de faible hauteur en Amérique du Nord. Basé à Cary, en Caroline du Nord, Cornerstone Building Brands fournit des clients résidentiels et commerciaux sur les marchés de la construction neuve, de la réparation et de la rénovation. Notre portefeuille de produits, leader sur le marché, comprend des fenêtres en vinyle, des revêtement muraux en vinyle, des placages en pierre, des toitures en métal, des systèmes de murs en métal et des accessoires en métal. La vaste plateforme de distribution multicanal de Cornerstone Building Brands et sa vaste implantation nationale comptent plus de 20 000 employés répartis entre les sites de production, de distribution et les bureaux dans toute l’Amérique du Nord. La gestion d’entreprise et la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de notre culture. Nous nous engageons à apporter une contribution positive aux communautés au sein desquelles nous vivons, travaillons et nous divertissons. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site à cornerstonebuildingbrands.ca.

