CES 2024 : Belkin voit les choses en grand et présente sa nouvelle gamme de produits de recharge ultrapuissants

La marque lance des solutions de recharge haute-performance, compatibles Qi2 et GaN

Belkin, leader sur le marché des produits électroniques destinés au grand public depuis 40 ans, a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux produits de leurs gammes Recharge et Connectivité. Ces produits mettent en avant les efforts d'innovation et l'incroyable qualité des produits Belkin, ainsi que ses engagements en faveur du développement durable. Belkin présentera ses nouveaux produits lors du CES 2024 qui aura lieu à Las Vegas.









La recharge sans fil magnétique avec Qi2

Station de recharge 3-en-1 BoostCharge Pro

Grâce à la nouvelle technologie Qi2, cette station 3-en-1 offre une recharge sans fil performante (jusqu’à 15 W) et une adaptabilité parfaité à tous les appareils compatibles Qi2, mais aussi à toutes les Apple Watch Series 7 (ou version ultérieure) et à tous les écouteurs sans fil. La tête du support est inclinable, ce qui permet à l’utilisateur d’ajuster facilement l’angle de vue de son smartphone pour regarder des vidéos, lire des articles ou lancer des appels vidéo. Son revêtement contient au minimum 75 % de plastique recyclé post-consommation.

149,99 € EUR

Produit disponible en mars 2024, dans de nombreux pays à travers le monde.

Batterie externe sans fil magnétique BoostCharge Pro

Lors des déplacements, cette batterie externe magnétique Qi2 peut recharger jusqu’à 15 W tous les appareils compatibles Qi2. Nul besoin d’emporter des câbles de recharge. Dotée d’un support intégré, elle a été conçue pour regarder des contenus en streaming, lire ou discuter en ligne. Cette batterie externe est compatible avec les coques de protection de moins de 3 mm d’épaisseur, qu’elles soient magnétiques ou compatibles MagSafe. La technologie Pass-Through permet de recharger à la fois la batterie externe et l’appareil compatible Qi2, le tout via le port USB-C. Cette batterie externe est disponible en plusieurs capacités : 5K, 8K ou 10K. Les consommateurs peuvent donc choisir la batterie externe la plus adaptée à leurs besoins. Le revêtement interne (câble exclus) de ce produit est composé d’au moins 72 % de matières recyclées post-consommation.

59,99 euros, 79,99 euros, 99,99 € EUR

Produit disponible en mars 2024, dans de nombreux pays à travers le monde

La recharge GaN à la fois puissante et compacte

Chargeur GaN 4 ports USB-C BoostCharge Pro avec technologie PPS (200 W)

Ce chargeur secteur GaN 4 ports USB-C offre une puissance de charge incroyable de 200 W et permet de recharger jusqu’à 4 appareils simultanément. Il prend en charge les ordinateurs portables, y compris ceux optimisés pour le gaming et donc gourmands en énergie. Équipé des technologies GaN et PPS (Programmable Power Supply), ce chargeur offre une recharge puissante et intelligente. Les appareils sont rechargés de façon sûre et optimale. Compact, ce chargeur secteur GaN 4 ports USB-C est idéal pour désencombrer l’espace de travail de l’utilisateur et recharger plusieurs appareils en même temps (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, montres connectées, écouteurs). Ce produit ne mesure que 92 mm x 118,5 mm x 35,5 mm et ne pèse que 650 g. Le revêtement de cet accessoire (cordon d’alimentation exclus) est composé d’au moins 72 % de matières recyclées post-consommation.

129,99 € EUR

Produit disponible en mars 2024, partout dans le monde, chez certains détaillants

Station d’accueil GaN 6-en-1 Dock Core

Belkin renouvelle sa gamme de stations d’accueil en y intégrant la technologie GaN qui permet d’offrir des produits plus compacts, plus efficaces, et plus adaptés aux activités professionnelles. Ce dock est environ deux fois plus petit que les stations d’accueil 6-en-1 disponibles sur le marché et dispose de toutes les connexions essentielles : 1 port HDMI pour des résolutions d’images haute-définition jusqu’à 4K, 2 ports USB-A pour connecter des appareils d’ancienne génération, 2 ports USB-C (dont 1 port Power Delivery de 96 W) et 1 port Gigabit Ethernet pour une connexion sûre et fiable à Internet.1

139,99 € EUR

Disponible dès maintenant sur Belkin.com

Produit bientôt disponible partout dans le monde, chez certains détaillants

Des produits plus respectueux de l’environnement

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’environnement, visant à concevoir des produits de façon plus responsable, les nouveaux produits BoostCharge de Belkin ont été conçus à partir de plastiques recyclés post-consommation (au moins 72 %) et leur emballage est dépourvu de matières plastiques. Cela fait maintenant un an que la marque a annoncé sa transition vers les plastiques dits PCR. Plus de 200 produits Belkin ont intégré ces plastiques recyclés post-consommation dans leur composition, permettant ainsi d’éviter l’utilisation de 64 tonnes de plastiques dits vierges. Belkin continue de poursuivre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2025 (pour les émissions de scope 1 et 2), que ce soit au sein de ses bureaux ou dans chacune des étapes de fabrication. La marque vise à terme une neutralité carbone pour les émissions de scope 3.

À propos de Belkin

La marque californienne Belkin est leader du marché des accessoires pour appareils mobiles et a reçu de nombreuses récompenses. Elle propose, depuis plus de 40 ans, des solutions primées de recharge, de protection, de productivité, de connectivité et audio à toute une gamme d’appareils électroniques. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, tous les produits Belkin sont la preuve que la marque a gardé son attention sur la recherche et le développement, la communauté, l’éducation et la durabilité. De nos débuts modestes dans un garage du sud de la Californie dans les années 80 à notre multinationale technologique et diversifiée d’aujourd’hui, notre philosophie a toujours porté sur notre planète et la connexion entre les personnes et les nouvelles technologies.

1 Sur la base de tests réalisés en interne et qui consistaient à comparer ce produit avec les stations d’accueil des marques tierces, dépourvues de la technologie GaN et accompagnées de leur adaptateur secteur. Dimensions : 80 mm x 80 mm x 48 mm ; surface : 6 400 mm

