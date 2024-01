Belkin präsentiert sich voll Power mit einer leistungsstarken neuen Produktlinie auf der CES 2024

Erstklassige Qi2-Ladegeräte und hervorragende GaN-Lösungen

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat heute vier neue Produkte in den Bereichen mobile Stromversorgung und Konnektivität vorgestellt. Damit stellt die Firma erneut unter Beweis, dass sie für Innovation, hervorragende Konstruktion, Qualität und eine verantwortungsvolle Herstellung ihrer Produkte steht. Belkin präsentiert seine neu angekündigten Produkte auf der CES Unveiled Las Vegas – dem offiziellen Medien-Event der CES 2024.









Mit Qi2 im Nu laden

BoostCharge Pro magnetische ​3-in-1-Ladestation

Dieses leistungsstarke, kabellose 3-in-1-Ladegerät nutzt den neuen Qi2-Standard und ermöglicht eine perfekte Ausrichtung Qi2-fähiger Geräte zum zuverlässigen Laden mit 15 W. Es kann auch zum schnellen Laden der Apple Watch Series 7 und optimalen Laden kabelloser Kopfhörer verwendet werden. Im Einsatz mit dem Telefon lässt sich mithilfe eines verstellbaren Gelenks der Blickwinkel des Geräts mühelos zur Ansicht von Videos, zum Lesen von Artikeln oder für Videogespräche anpassen. Das Produkt ist zu mindestens 75 Prozent aus Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) hergestellt.

149,99 € EUR

ab März 2024 weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich

BoostCharge Pro magnetische Powerbank

Die magnetische Qi2-Powerbank versorgt Qi2-fähige Geräte unterwegs ohne Kabel mit 15 W Leistung. Sie ist mit einem integrierten Ständer versehen, auf dem das Handy zum Streamen, Lesen oder Chatten platziert werden kann, und funktioniert auch mit magnetischen und MagSafe-Hüllen, die bis zu 3 mm stark sind. Die Powerbank kann per „Passthrough” nachgeladen werden, während ein Qi2-Gerät über den USB-C-Anschluss aufgeladen wird. Mit 5K, 8K und 10K mAh Kapazität werden Modelle für jeden Bedarf angeboten, sodass Konsumenten die jeweils passende Powerbank auswählen können. Die Innenseite des Gehäuses dieses Produkts (mit Ausnahme des Kabels) ist zu mindestens 72 Prozent aus PCR-Materialien hergestellt.

59,99 , 79,99 , 99,99 € EUR

ab März 2024 weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich

Leistungsstark und kompakt durch GaN

BoostCharge Pro 4-Port-USB-C-GaN-Ladegerät (200 W)

Das neue 4-Port-USB-C-GaN-Ladegerät stellt eine bemerkenswerte Leistung von 200 W zum gleichzeitigen Schnellladen von bis zu 4 Geräten bereit. Es eignet sich für Gaming- und andere Laptops mit hoher Leistungsaufnahme und sorgt mit GaN-Technologie und Programmable Power Supply (PPS) für eine effiziente Leistungsabgabe sowie eine intelligente Leistungsverteilung, sodass angeschlossene Geräte optimal und sicher aufgeladen werden können. Das 4-Port-USB-C-GaN-Ladegerät spart Platz am Arbeitsplatz und lädt Laptops, Tablets, Telefone, Smart Watches sowie Kopfhörer gleichzeitig auf und macht zusätzliche Netzteile überflüssig. Mit Abmessungen von 92 mm x 118,5 mm x 35,5 mm ist es kompakt, aber leistungsstark und wiegt 650 g. Das Gehäuse dieses Produkts (mit Ausnahme des Stromkabels) ist zu mindestens 72 Prozent aus PCR-Materialien hergestellt.

129,99 € EUR

ab März 2024 weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich

6-in-1-Core-GaN-Docking-Station

Belkin bringt durch den Einsatz von GaN leistungsfähige Innovationen in seine Kategorie Docking Stations. Dadurch können kleinere, effizientere, zuverlässigere Lösungen für den Arbeitsplatz angeboten werden. Die Core GaN-Docking-Station ist ungefähr 50 Prozent kleiner1 als andere 6-in-1-Lösungen und deckt den Bedarf in Bezug auf die wichtigsten Funktionen ab – mit einem HDMI-Anschluss zur Wiedergabe in HD-Auflösung bis zu 4K, zwei USB-A-Anschlüssen für ältere Geräte, zwei USB-C-Anschlüssen (einer davon mit 96 W Power Delivery) und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss für eine sichere und zuverlässige Internetverbindung.

139,99 € EUR

kann jetzt auf belkin.com bestellt werden

bald weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

Verantwortungsvoller hergestellt

In Einklang mit dem Engagement der Firma, Möglichkeiten zu finden, Produkte verantwortungsvoller herzustellen, sind Belkins neu vorgestellte BoostCharge Lösungen zu mindestens 72 Prozent aus PCR-Materialien hergestellt und werden in plastikfreier Verpackung geliefert.

Ein Jahr nach Belkins Ankündigung seines Umstiegs auf PCR enthalten bereits mehr als 200 Produkte PCR und 64 metrische Tonnen an neuem Kunststoff wurden durch PCR-Materialien ersetzt. Belkin hält an seinem Ziel fest, in seinen Niederlassungen und Betrieben bis 2025 zu 100 Prozent klimaneutral zu werden (Scope 1- und Scope 2-Emissionen) und konzentriert sich gleichzeitig auf Vermeidung von Emissionen auf Produktebene (Scope 3).

Das Medienkit steht hier zum Download zur Verfügung.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien in den 1980er-Jahren bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute – wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

1 Basiert auf internen Tests im Vergleich zu Lösungen der Konkurrenz ohne GaN und mit Netzteil. Abmessungen: 80 x 80 x 48 mm; Oberfläche: 6.400 mm

Contacts

Bei Fragen an unsere Pressestelle kontaktieren Sie bitte:



Jen Wei



VP of Global Communications und Corporate Development



Comms@belkin.com