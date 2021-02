C3 AI recebe patente dos EUA coletiva robusta para plataforma de IA empresarial de ponta a ponta

Patente abrange poderosa arquitetura orientada por modelo para desenvolver e implementar rapidamente aplicativos de IA empresarial

Desenvolvimento de portfólio de patentes com mais de uma década de investimentos significativos em P&D acelera ainda mais a crescente liderança da C3 AI no mercado de IA empresarial

REDWOOD CITY, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–A C3 AI anunciou hoje que recebeu uma patente coletiva abrangente para a solução de IA empresarial de ponta a ponta da empresa, a Suíte C3 AI®, solidificando ainda mais a posição da empresa como fornecedora líder de software de IA empresarial para acelerar a transformação digital, bem como o fortalecimento da propriedade intelectual e vantagem competitiva da C3 AI.

A recém-lançada patente dos EUA (n.º 10.817.530) foi outorgada para “sistemas, métodos e dispositivos para uma plataforma de desenvolvimento de aplicativo de IA empresarial”. A patente engloba não apenas processamentos de dados e desenvolvimento de aplicativos de IA avançados, mas também a ampla gama de técnicas necessárias para construir uma plataforma de IA empresarial de ponta a ponta, incluindo a arquitetura orientada por modelo própria da C3 AI.

“Esta patente é a mais substancial e significativa que recebemos até hoje”, disse Thomas M. Siebel, diretor executivo da C3 AI. “Quando registramos há anos, ninguém mais havia concebido uma solução abrangente de ponta a ponta com uma arquitetura orientada por modelo que acelerasse a execução e reduzisse a complexidade de desenvolver e operar aplicativos de IA empresarial. Essa extensa patente aumenta ainda mais nossa liderança e maturidade nesse mercado, bem como nosso compromisso para proteger nosso IP e nossos clientes, garantindo a habilidade deles de implementar e escalar rapidamente a IA com confiança para fornecer resultados de alto valor em todos os seus negócios.”

A patente abrangente protege muitos métodos e técnicas que possibilitam o desenvolvimento de aplicativos de IA empresarial, inclusive:

O uso de arquitetura orientada por modelo para o “projeto, desenvolvimento, implementação e operação de processos de negócios e aplicativos de software cyber-físico de próxima geração”

A “aplicação de métodos avançados de agregação de dados, métodos de persistência de dados, análise de dados e métodos de aprendizado de máquina”

Os métodos para “implantar abstração e processo contínuo dos dados agregados usando uma arquitetura orientada por modelo”

Capacidades de incorporação “em um sistema do tipo arquitetura orientada por modelo para recomendar ações baseadas em análise de tempo real de conjuntos de dados em escala petabyte e dados de telemetria de milhões para bilhões de endpoints”

O uso de uma ontologia, ou modelo de dados canônico, que “abrange modelos de domínio conceitual de vários atributos e processos relacionados a diferentes entidades ou domínios”, na qual “os vários atributos e processos abrangem persistência, representação de dados, inter-relacionamentos de dados, processos de computação ou algoritmos de aprendizagem de máquina” e “é extensível para permitir que usuários da dita plataforma de desenvolvimento de aplicativo integrem novos formatos de dados”

Um formato de dados padronizado que “inclui uma agregação e correlação de dois ou mais formatos de dados associados à pluralidade de armazenamento de dados, enquanto assegura a integridade referencial automática e garantida de dois ou mais formatos de dados subjacentes”, no qual “o formato de dados padronizado é automaticamente exposto e acessível por meio de interfaces RESTful”

“Um método que inclui: armazenar dados de séries temporais em um armazenamento de valor-chave e dados de séries atemporais em uma base de dados relacional; implementar, em uma plataforma de desenvolvimento de aplicativo, abstração sobre uma pluralidade de armazenamentos de dados que englobam o armazenamento de valor-chave e o banco de dados relacional, em que a abstração compreende uma estrutura de mapeamento baseada em metadados sobre uma pluralidade de formatos de dados associados à pluralidade de armazenamentos de dados.”

“Esta parece ser uma patente inspiradora”, disse Bruce Sewell, um diretor da C3 AI e ex-diretor jurídico da Apple e da Intel. “Uma leitura próxima revela diversos conceitos fundamentais que parecem necessários e suficientes para implementar um aplicativo de IA empresarial.”

A C3 AI investiu mais de uma década construindo uma plataforma líder que traz soluções de IA empresarial para todas as indústrias em escala industrial global para direcionar a transformação digital. A Suíte C3 AI é uma solução de IA empresarial escalável pronta para a produção que possibilita às organizações um rápido projeto, desenvolvimento e implementação de aplicativos de IA em escala empresarial para qualquer ambiente de nuvem público, privado ou híbrido. Ela permite que as organizações integrem e unifiquem enormes conjuntos de dados fragmentados de sensores e armazenamento de dados empresariais e extraempresariais díspares, e apliquem algoritmos de aprendizado de máquina para gerar insights de previsão que melhoram a eficiência, reduzem os custos, aumentam a renda, aprimoram a segurança e geram maior lucratividade.

No centro da Suíte C3 AI está uma arquitetura orientada por modelo aberta que, de modo significativo, simplifica e acelera a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos de IA empresarial, desde a integração de dados e gestão de dados até o desenvolvimento, validação e implementação de modelos. Com a arquitetura orientada por modelo da C3 AI, uma pequena equipe de desenvolvedores pode construir e implementar aplicativos de IA de classe empresarial em questão de semanas, com até 99% menos códigos comparada a outros métodos, usando modelos conceituais de todos os elementos que um aplicativo requer.

A C3 AI está criando um Escritório de Licença de Tecnologia para habilitar terceiros a licenciarem as tecnologias patenteadas da C3 AI para usar em seus próprios produtos e soluções.

Esta nova patente vem depois da emissão de uma patente recebida para métodos avançados de processamento de dados. A C3 AI tem patentes adicionais nas áreas de cibersegurança, detecção de fraudes e processamento de dados de energia.

Os detalhes da patente estão disponíveis no banco de dados do Escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos.

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE: AI) é uma importante fornecedora de software de IA empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em www.c3.ai

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Edelman para C3.ai



Lisa Kennedy



415-914-8336



[email protected]