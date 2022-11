Belkin dévoile un nouveau support MagSafe pour iPhone spécialement pensé pour la fonction Continuité d’Apple

Deux versions disponibles, conçues pour s’harmonier avec élégance avec vos appareils : une pour les MacBook et une autre pour les iMac et écrans Apple

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, leader mondial d’appareils électroniques grand public, annonce aujourd’hui deux nouveaux produits : un support MagSafe pour iPhone et MacBook, et un support MagSafe pour iPhone, iMac et écrans Apple. Ces supports MagSafe s’accrochent en toute sécurité sur votre appareil Apple pour vous permettre de connecter votre iPhone à la fonction Continuité d’Apple. Cette dernière est intégrée à la version macOS Ventura. Elle permet aux utilisateurs Mac de transformer leur iPhone en webcam. Le support MagSafe pour iPhone est parfait pour discuter en ligne ou diffuser en streaming les mains libres. Il est aussi très pratique pour les appels vidéo via FaceTime par exemple. Il vous permet d’utiliser l’option Desk View de la fonction Continuité qui est intégrée à macOS Ventura.





« Les périphériques et accessoires conçus par Belkin permettent d’optimiser davantage l’incroyable expérience utilisateur fournie par les produits Apple. Le support MagSafe pour iPhone, dernier né de la famille Belkin, en est un parfait exemple », a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin International. « La fonction Continuité d’Apple, intégrée à macOS Ventura, est unique en son genre. Nous sommes convaincus que nos produits haute-qualité au design industriel offriront une expérience utilisateur optimale pour tous les utilisateurs de Mac et d’iPhone. »

Disponible en deux versions, l’une étant compatible avec les MacBook et l’autre avec les iMac et écrans Apple, le support MagSafe pour iPhone permet de fixer de manière aimantée l’iPhone sur le Mac et de transformer le système de caméra intégré à l’iPhone en webcam. Les deux versions du support garantissent un maintien en place et en toute sécurité de l’iPhone, que ce dernier soit en mode portrait ou paysage. Grâce à sa finition premium et à son design élégant, ce support s’accorde avec le style du Mac et de l’iPhone. Polyvalent, ce support MagSafe pour iPhone et Mac est doté d’un anneau de fixation pour une utilisation où bon vous semble, ainsi que d’un socle pour vous permettre de le poser partout. Ce support MagSafe pour iPhone et Mac est robuste. Vous pouvez l’incliner à votre convenance, entre 25° et 90°.

Caractéristiques du produit :

Fixation sécurisée pour un streaming ou un chat en ligne les mains libres, en mode portrait ou paysage

Aucun outil requis pour fixer ou détacher le support du Mac

Aucune rayure du Mac et aucune interférence avec les tâches quotidiennes

Finition premium et design élégant pour un support s’accordant avec le style du Mac et de l’iPhone

Prix et disponibilité :

Le support MagSafe pour iPhone et MacBook peut être commandé dès aujourd’hui au prix de 34.95€ sur apple.com et dans certains Apple Store.

Le support MagSafe pour iPhone, iMac et écrans Apple sera bientôt disponible.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d’alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d’appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu’ils aiment, et ce qu’ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

