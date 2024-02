Belkin apresenta divisão Future Ventures para maior inovação de produtos e criação de novas categorias

Future Ventures irá investigar novas oportunidades para criar produtos para cada geração

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje uma nova divisão da empresa, Future Ventures. Esta divisão terá foco em oportunidades e novos caminhos para a Belkin explorar soluções criativas para o mundo moderno, incluindo criação de conteúdo, computação espacial, inteligência artificial, robótica e muito mais. Os dois primeiros produtos desta nova linha são o Auto-Tracking Stand Pro, anunciado no início deste ano na CES 2024, e um novo suporte de bateria para Apple Vision Pro.









A Future Ventures será composta por designers, engenheiros e gerentes de produto com visão de futuro, todos internos na sede da Belkin em El Segundo, Califórnia, e em centros satélites ao redor do mundo. O legado de longa data da Belkin em criar acessórios periféricos para computadores e dispositivos móveis de qualidade centrados no ser humano é a base por trás desta nova divisão e posiciona a empresa de modo constante para novos produtos e categorias para a próxima geração.

“A Belkin vem inovando há mais de 40 anos e a Future Ventures foi uma próxima e clara etapa em nossos planos para continuar trazendo novas ideias à mesa”, disse Steve Malony, Diretor Executivo da Belkin. “Sabemos que boas ideias vêm de qualquer lugar, por isto estamos buscando em todos os lugares para explorar novas categorias e produtos em que acreditamos. A Future Ventures abre as portas a novos mercados dos quais a Belkin normalmente não fazia parte em anos anteriores. Tivemos um enorme sucesso na CES 2024 com nosso novo Auto-Tracking Stand Pro, mas este é apenas o início do que esta nova divisão é capaz.”

O Auto-Tracking Stand Pro

Como primeiro acessório Works with DockKit certificado pela Apple do mundo, o Auto-Tracking Stand Pro proporciona trabalho de câmera mãos livres perfeito para criadores de conteúdo, cineastas, educadores, apresentadores virtuais, desenvolvedores de aplicativos sociais e muito mais. A tecnologia automatizada de rastreamento de temas do DockKit foi concebida para seguir os temas na câmera enquanto se movem pelo espaço com 360° de imagem panorâmica e 90° de inclinação. Além disto, o Auto-Tracking Stand Pro é fabricado de modo mais responsável, com um mínimo de 75% de materiais PCR e vendido em embalagens sem plástico, em linha com o compromisso da Belkin de encontrar meios mais responsáveis de fabricar produtos.

O Auto-Tracking Stand Pro custa US$ 179,99 e está disponível para pedido prévio em belkin.com. O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

Suporte de Bateria para Apple Vision Pro

Projetado para manter a bateria Apple Vision Pro segura, o suporte de bateria permite uma experiência mãos livres conveniente e versátil. O suporte de bateria oferece um modo rápido e fácil de manter a bateria em um cinto ou calça, enquanto a tira transversal oferece a quem não tem acesso ao prendedor um ótimo meio de sujeitar a bateria enquanto usa o Apple Vision Pro.

O suporte de bateria custa US$ 49,95 e já está disponível no apple.com. O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

Para mais informação sobre os produtos da Belkin, acesse Belkin.com ou siga a Belkin no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e X.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

