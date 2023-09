Backlight mostra inovações na linha de produtos em fluxos de trabalho criativos e de transmissão digital na IBC 2023

A Backlight irá se apresentar nas cúpulas SVG Sport Production e DPP Espresso na IBC; a empresa foi selecionada para três prêmios

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–A empresa internacional de tecnologia de mídia e entretenimento Backlight anunciou que irá retornar à Convenção Internacional de Radiodifusão (IBC) este mês com muitas atualizações e integrações de novos produtos para compartilhar com o setor. A Backlight estará no estande 1.D09 para apresentar soluções inovadoras que aprimoram o ciclo de vida do conteúdo de vídeo para emissoras, criadores de conteúdo, editores e distribuidores.









Atualizações e integrações de produtos da Backlight

As soluções ricas em recursos da Backlight permitem que emissoras e proprietárias de direitos criem mais conteúdo, distribuam em qualquer lugar, liberem novos fluxos de receita e gerenciem a mídia e projetos criativos em nuvem de modo inteligente e econômico. As atualizações mais recentes em seus produtos para reduzir os pontos problemáticos em todo o ciclo de vida do vídeo para uma produção e monetização mais simplificadas incluem:

Wildmoka Live Studio: A nova plataforma digital de produção ao vivo da Backlight.A Backlight irá demonstrar como a interface única do Live Studio facilita a adaptação de uma transmissão ao vivo existente ou a criação de uma nova, a partir de múltiplas fontes ao vivo, clipes, gráficos e imagens, preservando ao mesmo tempo a consistência da marca com salas de produção pré-configuradas e destinos modelos. Com o Live Studio baseado em navegador, os clientes geram com rapidez experiências de conteúdo de baixa latência específicas da plataforma e envolvem públicos mais amplos mediante a distribuição simultânea a qualquer destino digital.

Criação de inventário assistida por IA no Zype Playout.A capacidade do Backlight de detectar oportunidades publicitárias com uso de aprendizagem automática é combinada com roteamento de anúncios de baixa latência, orientação por dispositivo e uma abordagem personalizada para macros de anúncios na versão mais recente do Zype Playout. Os clientes observaram aumentos de 516% no inventário de anúncios, aumentos de 15% na taxa de preenchimento e melhorias de 44% na representação gráfica de anúncios em comparação aos principais provedores de reprodução.

Gestão de ativos, produção em nuvem e distribuição de conteúdo simplificadas A Backlight irá mostrar como é fácil extrair ativos de qualquer armazenamento gerenciado pela iconik para o ambiente de produção ao vivo da Wildmoka para hiperdistribuição, bem como fluxos de trabalho para arquivamento ao vivo com inteligência de metadados. Adicione gestão de mídia, revisão e cooperação a fluxos de trabalho de gestão de mídia ao vivo e aumente a escala na nuvem para eventos importantes. Envie clipes ou conteúdo de arquivos do Wildmoka à iconik para armazenamento a longo prazo, descoberta rápida e reutilização em iniciativas de marketing – tudo em um navegador.

Novos recursos e integrações para iconik, ftrack e cineSync aumentam a velocidade, flexibilidade e controle do fluxo de trabalho criativo. A funcionalidade de favoritos da iconik permite a recuperação mais rápida dos principais ativos e as atualizações para as Coleções agora oferecem percepções detalhadas sobre seus tamanhos e histórico de criação para capacitar uma melhor tomada de decisões de armazenamento e alocação de recursos. Demonstrações da iconik irão incluir uma futura integração com o Final Cut Pro X da Apple que permite aos usuários importar / exportar com facilidade a mídia iconik diretamente a seu ambiente de edição FCPX e uma integração atualizada com a poderosa solução de revisão e aprovação de mídia cineSync . A cineSync expande o suporte a formatos e padrões com reprodução OTIOZ, suporte USD e novas formas de gerenciar cores e notas no cineSync 5 O ftrack Studio oferece precisão de nível superior para revisões criativas, ao acrescentar suporte de estilo à Wacom e maior controle para rastreamento de produção com novas opções de agendamento de tarefas e notificação.

Líderes da Backlight compartilham ideias sobre monetização de conteúdo e produção remota

Líderes da Backlight irão participar de dois fóruns de liderança intelectual no IBC: o SVG Sport Production Summit e o DPP Espresso Summit:

SVG Europe Sport Production Summit | quinta-feira, 14 de setembro de 2023 às 15h05 CET

Christophe Messa, Diretor de Parcerias Estratégicas da Backlight, irá se unir aos palestrantes da Tinkerlist, Spiideo e Vislink para uma discussão sobre criação e monetização de conteúdo esportivo no SVG Europe Sports Production Summit. Os participantes irão aprender sobre as melhores práticas e novas estratégias que os proprietários de direitos estão usando para gerar receita para conteúdo esportivo, inclusive em mídias sociais, plataformas OTT e aplicativos.

DPP Espresso Summit | sexta-feira, 15 de setembro de 2023 às 9h30 CET

Neste café da manhã informativo organizado pelo DPP, o Diretor de Produtos da Backlight, Mike Szumlinski e outros palestrantes irão discutir o trabalho híbrido e a tecnologia necessária para dar suporte à produção remota de modo mais amplo.

A Backlight foi selecionada para três prêmios na IBC

A Associação Comercial Internacional para o Setor de Transmissão e Mídia (IABM) selecionou a plataforma de gestão de mídia da Backlight, iconik, para um prêmio BaM na categoria Gestão. A iconik revoluciona a maneira como organizações de todos os portes administram, compartilham e cooperam em ativos digitais.

A solução Zype Apps Creator da Backlight foi selecionada para um prêmio pela CSI Magazine na categoria Melhor VoD ou solução de conteúdo sob demanda. Zype Apps Creator é a solução pronta para uso da Backlight que cria aplicativos de transmissão digital para fornecer e monetizar experiências de marca em plataformas próprias bem como operadas e populares de terceiros.

A Backlight foi selecionada para o prêmio Corporate Star de Melhor Iniciativa de Caridade / CSR por sua cooperação com a HUFO, uma organização cinematográfica dirigida por estudantes da Howard University que oferece aos alunos os recursos necessários para lançar e alavancar carreiras no setor de entretenimento.

Sobre a Backlight

A Backlight é uma empresa internacional de tecnologia de mídia que aprimora drasticamente todas as etapas do ciclo de vida do conteúdo de vídeo e entretenimento, desde a criação até a monetização. Respaldada por US$ 200 milhões em financiamento de PSG, a Backlight adquiriu seis empresas líderes de software de mídia desde seu lançamento em 2021. As organizações orientadas ao vídeo solucionam seus desafios comerciais e operacionais de missão crítica fazendo parceria com as duas divisões da Backlight: Backlight Creative e Backlight Streaming. A Backlight Creative oferece soluções de software premiadas para gestão segura e eficiente de mídia, rastreamento de produção e cooperação criativa, incluindo iconik, ftrack, Gem e Celtx. Backlight Streaming proporciona transmissão digital de vídeo OTT com base em nuvem, gestão de conteúdo, produção de mídia, hiperdistribuição e software de monetização, incluindo Zype e Wildmoka, aos editores e emissoras com maior inovação em todo o mundo. Para mais informação, acesse backlight.co.

