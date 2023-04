Aqara voegt aanwezigheidssensor FP2 aan zijn assortiment slimme sensoren toe

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een toonaangevende leverancier van slimme thuisproducten, breidt zijn brede smart sensor-portfolio uit met de introductie van de Presence Sensor FP2, een revolutionaire sensor voor precieze menselijke aanwezigheidsdetectie. Uitgerust met de millimetergolf (mmWave) -radartechnologie, lost de FP2 veel pijnpunten op van de traditionele passief infrarood (PIR) aanwezigheidssensoren en maakt hij een meer op maat gemaakte en rijke smart home-ervaring mogelijk. De nieuwe sensor is nu verkrijgbaar in de Amazon-winkels van het bedrijf in Noord-Amerika (VS, Canada) en Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, VK), evenals via selectieve Aqara detailhandelaren wereldwijd1.

Nauwkeurige detectie van menselijke aanwezigheid levert essentiële informatie op voor op maat gemaakte slimme huisautomatisering, zoals bewaking van de huisbeveiliging en energiebeheersystemen (bijv. automatische verlichting, HVAC, besturing van huishoudelijke apparaten). De op mmWave gebaseerde FP2 aanwezigheidssensor maakt een sprong voorwaarts ten opzichte van de PIR bewegingssensoren, aangezien de eerstgenoemde de aanwezigheid van een persoon bij zelfs de geringste beweging detecteert, zoals ademen. Frustrerende ervaringen behoren nu tot het verleden waar uw slimme verlichting onbedoeld werd uitgeschakeld, omdat u een boek zat te lezen of aan uw bureau zat te werken.

Bovendien tilt de FP2-sensor de precisie van menselijke detectie naar een hoger niveau, door de mogelijkheid om meerdere zones en meerdere doelen tegelijk te bewaken. Met de FP2 kan de gebruiker tot 30 zones binnen een kamer definiëren (tot 40 m²). Bijvoorbeeld, de woonkamer en eetkamer kunnen worden geconfigureerd als aparte zones met geïndividualiseerde automatiseringen. Deze sensor volgt tot 5 personen tegelijkertijd2, waardoor het mogelijk is om verschillende zones te bedienen op basis van de real-time locatie van elk gezinslid. Bijvoorbeeld om de verlichting in de eetkamer te dimmen en de tv aan te zetten als de kinderen de eettafel verlaten en op de bank gaan zitten, of om het licht in de keuken aan te laten als iemand de afwas doet.

De krachtige mogelijkheden van de FP2-sensor kunnen ook worden gebruikt binnen de smart home-platforms van derden, waaronder Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant3 en meer. Zodra de zones in de Aqara Home app zijn ingesteld, kan de zoneconfiguratie met deze platforms worden gesynchroniseerd als meerdere bewegings-/bewoningssensoren, waardoor gebruikers op zones gebaseerde automatisering kunnen activeren met een breed scala aan smart home-apparaten van derden. Ondersteuning van de nieuwe smart homestandaard, Matter, is ook gepland voor de FP2, en zal via een volgende OTA update aan het apparaat worden toegevoegd4.

Naast de precieze aanwezigheidsdetectie en de automatisering van meerdere zones heeft FP2 ook ingebouwde valdetectie5, wat vooral essentieel is voor senioren die kwetsbaarder zijn voor valpartijen. Gezinnen en verzorgers kunnen door zowel een lokale sirene als op afstand worden gewaarschuwd als de FP2-sensor een val detecteert, waardoor zij indien nodig onmiddellijk hulp kunnen inroepen. De FP2-sensor kan een val thuis op een handige manier detecteren, zonder dat er extra apparaten op het lichaam hoeven te worden gedragen. Tegelijkertijd biedt de sensor, in tegenstelling tot een typische beveiligingscamera, zinvolle waarschuwingen en gegevens, zonder inbreuk te maken op iemands persoonlijke levenssfeer.

Dankzij de krachtige hardware zal de FP2-sensor in de toekomst veel meer geavanceerde functies kunnen ondersteunen zoals houdingsdetectie, die niet alleen vallen herkent, maar ook andere houdingen zoals staan, zitten en liggen. Ook slaapmonitoring en ademhalingsdetectie kunnen in de toekomst via de FP2 worden gerealiseerd. Deze geavanceerde functies zullen via toekomstige OTA-updates aan de FP2-sensor worden toegevoegd4.

Voor meer informatie over de aanwezigheidssensor FP2, bezoek onze website.

De productbeschikbaarheid kan variëren tussen de verschillende verkoopkanalen en kan voortdurend worden bijgewerkt. Voor actuele beschikbaarheid is het raadzaam contact op te nemen met de regionale verkooppunten. Het beste resultaat kan worden bereikt bij het volgen van niet meer dan 3 personen. De FP2-sensor kan worden toegevoegd aan Home Assistant met behulp van HomeKit Controller-integratie. Sommige functies van de FP2-sensor zoals Matter-ondersteuning, houdingsdetectie en slaapmonitor zijn op het moment van lancering nog niet beschikbaar. De aanwezigheidssensor FP2 is geen medisch apparaat en kan alleen worden gebruikt voor meldingsdoeleinden. Voor valdetectie is plafondmontage vereist en het bewakingsgebied wordt kleiner wanneer de FP2 aan het plafond wordt gemonteerd. In de valdetectiemodus zijn veel functies van de FP2 niet beschikbaar, waaronder zonepositionering en detectie van meerdere personen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

