Aqara aggiunge il sensore di presenza FP2 al suo portafoglio di sensori smart

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, espande il suo ricco portafoglio di sensori smart con il lancio del sensore di presenza FP2, una soluzione rivoluzionaria per il rilevamento preciso della presenza umana. Dotato della tecnologia radar a onde millimetriche (mmWave), il modello FP2 ovvia a molti dei punti deboli che caratterizzano i sensori di presenza tradizionali a infrarossi passivi (PIR) e permette un’esperienza di casa intelligente più personalizzata e ricca. Il nuovo sensore è ora disponibile nei negozi a marchio Amazon dell’azienda nell’America settentrionale (Stati Uniti e Canada) e in Europa (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) e presso selezionati distributori Aqara internazionali1.

Il rilevamento preciso della presenza umana fornisce informazioni essenziali per l’automazione domestica smart e su misura, come il monitoraggio della sicurezza dei sistemi di gestione dell’energia di casa, ad esempio luci automatizzate, condizionatore e controllo degli elettrodomestici. Il sensore di presenza FP2 con tecnologia mmWave rappresenta un enorme progresso rispetto alle soluzioni PIR poiché rileva eventuali presenze anche con in base a movimenti minimi, come il semplice respiro. Le esperienze frustranti legate allo spegnimento involontario dell’illuminazione intelligente perché l’utente era seduto a leggere un libro o impegnato alla scrivania sono ormai un ricordo del passato.

Il sensore FP2, inoltre, migliora la precisione del rilevamento umano grazie alla capacità di controllare contemporaneamente più aree e obiettivi; con questo modello l’utente può definire fino a 30 zone all’interno di un ambiente (fino a 40 mq/430 piedi quadrati), configurando ad esempio il soggiorno e la zona pranzo come aree separate, con automazioni specifiche. Il sensore FP2 segue i movimenti di un numero massimo di 5 persone contemporaneamente2, consentendo di monitorare diverse zone in base alla postura di ciascun familiare in tempo reale, ad esempio per abbassare le luci della sala da pranzo e accendere la TV quando i bambini si alzano da tavola e si spostano sul divano, tenendo però la luce accesa in cucina mentre si lavano i piatti.

Le potenti capacità del sensore FP2 possono essere utilizzate anche nell’ambito delle piattaforme per la smart home di terze parti, tra cui Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant3 e altre ancora. Dopo aver impostato le aree nell’app Aqara Home, è possibile sincronizzarne la configurazione tramite queste piattaforme come sensori multipli di movimento/presenza, consentendo agli utenti di attivare l’automazione basata sulle zone con un’ampia varietà di dispositivi di terze parti per la smart home. Per la FP2 è previsto anche il supporto di Matter, il nuovo standard per la casa intelligente, che sarà aggiunto al dispositivo tramite un successivo aggiornamento OTA4.

Oltre al rilevamento preciso della presenza e alle automazioni multiarea, il modello FP2 integra anche la funzionalità per riconoscere le cadute5, particolarmente utile per gli anziani, più vulnerabili alle lesioni a seguito di questo tipo di incidenti. Se il sensore FP2 rileva una caduta, le famiglie e gli operatori sanitari possono essere allertati sia con una sirena locale che con avvisi da remoto, e questo consente di cercare un’assistenza immediata in caso di necessità. Il sensore FP2 è in grado di rilevare in modo comodo una caduta in casa, senza necessità di indossare ulteriori dispositivi e al contempo, diversamente dalle telecamere di sicurezza standard, fornisce avvisi e dati importanti senza intromettersi nella privacy delle persone.

Grazie alla potenza del suo hardware, in futuro il sensore FP2 sarà in grado di supportare funzionalità molto più avanzate, come il rilevamento della postura, che non solo riconosce le cadute ma anche altre posizioni, come quella eretta, seduta e sdraiata. FP2 in futuro potrebbe offrire anche capacità di monitoraggio del sonno e di rilevamento della frequenza respiratoria; si tratta di funzionalità avanzate che verranno aggiunte al sensore FP2 tramite successivi aggiornamenti OTA4.

Per ulteriori informazioni sul sensore di presenza FP2 visitare il sito web dell’azienda.

La disponibilità del prodotto può variare tra i diversi canali di vendita al dettaglio e può essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia di verificarne la disponibilità in tempo reale presso i distributori regionali. I risultati migliori si ottengono tenendo traccia di un numero massimo di 3 persone. Il sensore FP2 può essere aggiunto ad Home Assistant utilizzando l’integrazione HomeKit Controller. Alcune funzionalità del sensore FP2, come il supporto di Matter, il rilevamento della postura e il monitoraggio del sonno non sono disponibili al momento del lancio del prodotto. Il sensore di presenza FP2 non è un dispositivo medico ed è utilizzabile a solo scopo di notifica. Per il rilevamento delle cadute è necessaria l’installazione a soffitto, con conseguente diminuzione dell’area monitorata dal sensore FP2. La modalità di rilevamento delle cadute esclude molte funzionalità del modello FP2, tra cui la definizione dell’area e il rilevamento di più persone.

