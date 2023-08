Aqara stellt sein erstes intelligentes Beleuchtungsgerät für globale Märkte vor

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat mit dem LED Strip T1 einen vielseitig einsetzbaren RGBCCT-Lichtstreifen auf den Weltmarkt gebracht. Als erstes intelligentes Beleuchtungsgerät des Unternehmens, das auf mehreren Kontinenten verkauft wird, zeigt der LED Strip T1 nicht nur bis zu 16 Millionen lebendige Farben, sondern bietet auch eine einstellbare weiße Akzentbeleuchtung. Darüber hinaus unterstützt er eine Vielzahl von Smart-Home-Plattformen von Drittanbietern und lässt sich nahtlos in verschiedene Smart-Home-Konfigurationen integrieren. Die neue Lichtleiste ist ab sofort in den Amazon Brand Stores des Unternehmens in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich) sowie über ausgewählte Aqara-Händler weltweit erhältlich1.

Der LED-Streifen T1 basiert auf dem Zigbee-Protokoll und verbraucht im Leerlauf weniger Strom als die Wi-Fi-basierten Leuchtstreifen, was ihn umweltfreundlich und kosteneffizient macht. Außerdem dient er als Repeater des Zigbee-Netzwerks, was die Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit des Netzwerks weiter erhöht. Mit einem kompatiblen Aqara Hub wie dem Hub M2 unterstützt der LED Strip T1 den neuen IoT-Standard Matter sowie beliebte Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und IFTTT und kann von den wichtigsten Sprachassistenten2 gesteuert werden.

Der LED-Streifen T1 ist 2 Meter lang und kann mit dem 1-Meter-Verlängerungskit3 des Unternehmens verlängert werden. Es wird eine maximale Länge von 10 Metern unterstützt. Der Lichtstreifen kann in Abständen von 20 Zentimetern4 abgeschnitten werden, wodurch er in hohem Maße anpassbar ist. Der abgeschnittene oder ungenutzte Teil des Lichtstreifens kann auch mit einem separaten Aqara LED-Lichtstreifen verbunden werden, indem Sie zusätzliche 5-polige Standard-Flachbandkabel und 5-polige Stecker5 verwenden.

Noch wichtiger ist, dass die RGB-Effekte des LED-Streifens T1 unabhängig voneinander in einem Intervall von 20 Zentimetern adressierbar sind, was bedeutet, dass er bis zu 10 verschiedene Farben mit Dimm- und anderen Effekten6 anzeigen kann. Die Aqara Home App bietet verschiedene integrierte Effekte für den LED-Streifen – sowohl statische als auch dynamische – und ermöglicht es dem Benutzer, die Lichteffekte nach Belieben anzupassen. All diese eingebauten und angepassten Effekte können für Hausautomatisierungen und Szenen verwendet werden, so dass der Benutzer die intelligente Beleuchtung in ein ganzheitliches Smart Home-Erlebnis integrieren kann.

So können Sie zum Beispiel das Alarmsystem mit dem LED-Streifen verstärken, indem Sie verschiedene Farben oder Effekte verwenden, um anzuzeigen, ob das Sicherheitssystem aktiviert ist oder nicht und ob eine potenzielle Bedrohung vorliegt. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Heimszenen zu erstellen, wie z. B. eine Abendszene mit warmer Beleuchtung oder eine Unterhaltungsszene, die die Beleuchtung für ein besseres Filmerlebnis dimmt. Die Aqara Home App hat vor kurzem eine neue Funktion eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, die Szenen mit HomeKit7 zu synchronisieren. Das bedeutet, dass Benutzer bestimmte Szenen einrichten können, die bisher nur über die Aqara-App verfügbar waren, und diese Szenen mit Apps von Drittanbietern wie Apple Home, Alexa und Google Home steuern können.

Weitere Merkmale des LED-Streifens T1:

Manueller Controller für einfachen Zugriff: Mit einem physischen Controller können Sie die Beleuchtung ein- und ausschalten, den Beleuchtungsmodus wechseln und den Musiksynchronisationsmodus aktivieren, ohne eine mobile App zu verwenden.

Lokaler Musiksynchronisationsmodus: Der LED-Streifen T1 kann sich lokal mit der Musik synchronisieren, ohne auf das mobile Gerät angewiesen zu sein.

Zirkadiane Beleuchtung: der LED-Streifen T1 unterstützt die adaptive Beleuchtung in Apple Home und ermöglicht es dem Benutzer, die zirkadianen Beleuchtungsschemata in Aqara Home mit Automatisierungen anzupassen.

Für den Außenbereich geeignet: Der LED-Streifen hat die Schutzklasse IP44 und ist staub- und feuchtigkeitsbeständig, was ihn für einige Außenanwendungen 8 geeignet macht.

Für weitere Informationen über den LED-Streifen T1 besuchen Sie bitte unsere Website.

Die Produktverfügbarkeit kann bei den verschiedenen Einzelhandelskanälen variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Es wird empfohlen, die Verfügbarkeit in Echtzeit bei einem regionalen Einzelhändler zu erfragen. Die Matter-Kompatibilität des LED-Streifens T1 erfordert einen Matter-kompatiblen Aqara Hub (z. B. Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2 oder Hub E1) und befindet sich zum Zeitpunkt der Markteinführung möglicherweise in der Beta-Phase. Die Matter-Kompatibilität des G3 Camera Hub wird derzeit eingeführt und wird voraussichtlich bis Ende August alle Nutzer erreichen. Das LED Strip T1 Extension Kit ist separat erhältlich. Die Schnittlinien sind auf dem Lightstrip markiert. Die 5-adrigen Flachbandkabel und 5-poligen Stecker, die für eine eventuelle Wiederanbringung erforderlich sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten, und durch die Wiederanbringung wird die IP-Schutzart des Lightstrip deaktiviert. Nur die RCB-Farben und Lichteffekte sind individuell adressierbar. Die abstimmbaren weißen Effekte gelten für die gesamte Länge des Streifens. Die Aqara Home App Version V4.0.2 oder neuer und die Aqara Hub Firmware Version V4.0.4 oder neuer sind für diese Funktion erforderlich. Die IP-Schutzart gilt nur für den LED-Lichtstreifen, die manuelle Steuerung und das Netzteil sind jedoch nicht wetterfest und sollten in Innenräumen verwendet werden.

