Aqara führt Videotürklingel G4 mit Gesichtserkennung weltweit auf mehreren Märkten ein

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, meldet die breite Verfügbarkeit seiner ersten intelligenten Videotürklingel G4 auf Märkten in aller Welt. Diese 1080p-Türklingel bietet eine breite Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen anderer Anbieter wie Apple Home, Alexa und Google Home und ist mit einer geräteinternen KI-Einheit ausgestattet, die Gesichtserkennung und Automatisierung ermöglicht. In Verbindung mit den Innenbereich-Kameras des Unternehmens versetzt die Videotürklingel G4 die Nutzer in die Lage, ihr Zuhause, ihre Familie und ihre Besucher jederzeit und überall im Auge zu behalten. Das Gerät ist ab sofort in den Amazon Brand Stores von Aqara in Nordamerika (USA und Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) sowie bei ausgewählten Aqara Händlern weltweit erhältlich1.

Ähnlich wie der Aqara Camera Hub G3 verfügt auch die Aqara Smart Videotürklingel G4 über eine KI-basierte Gesichtserkennung, die direkt im Gerät ausgeführt wird und dadurch schneller reagiert und die Privatsphäre schützt. Darüber hinaus kann die Gesichtserkennung der Türklingel als Automatisierungsauslöser verwendet werden, so dass Nutzerinnen und Nutzer eine individuelle Hausautomatisierung für verschiedene Familienmitglieder und Besucher einrichten können. So wird beispielsweise die Willkommensszene aktiviert, wenn die G4 erkennt, dass ein Familienmitglied nach Hause kommt. Beim Erkennen des Postboten kann die Türklingel beispielsweise eine zuvor aufgezeichnete Nachricht abspielen. In Verbindung mit anderen Geräten von Aqara kann die Türklingel G4 auch das Hausalarmsystem von Aqara wirkungsvoll ergänzen, da sie nicht nur die Aktivitäten rund um den Hauseingang überwacht, sondern bei Einbrüchen oder anderen Notfällen auch eine laute Sirene auslöst.

Neben der Gerätewelt von Aqara unterstützt die Türklingel G4 auch die wichtigsten Smart-Home-Plattformen anderer Anbieter wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home. Das Gerät ist eine der wenigen batteriebetriebenen Videotürklingeln auf dem Markt, die HomeKit Secure Video von Apple sowie lokales Streaming zu Smart-Displays von Amazon und Google unterstützt. Darüber hinaus plant Aqara die Unterstützung des neuen Matter-Standards über ein künftiges Over-The-Air-Update (OTA)2 für die G4.

Dank der zwei lieferbaren Farbausführungen in Shadow Gray oder Black passt die Videotürklingel G4 in praktisch jeden Wohnbereich. Sie unterstützt sowohl die drahtlose als auch die kabelgebundene Installation und kann mit 6 AA-Batterien betrieben werden, die etwa 4 Monate lang halten3. Die Türklingel verfügt über eine einstellbare Empfindlichkeit sowie über eine konfigurierbare Bewegungserkennung und bietet für Benutzer, die in einer stark frequentierten Umgebung leben, sogar einen Energiesparmodus, der die Lebensdauer der Batterien verlängert. Alternativ kann die Türklingel G4 an ein Netzgerät angeschlossen werden, damit Aufzeichnungen rund um die Uhr4 getätigt werden können. In diesem Fall werden die Batterien lediglich als Notstromversorgung genutzt. Darüber hinaus verfügt der Klingelverstärker der G4, der mit einem 95 dB-Lautsprecher gekoppelt ist, über einen Typ-C-Anschluss. Dieser bietet dem Benutzer mehr Flexibilität bei der Anbringung des Klingelverstärkers in der Wohnung.

Das von der Videotürklingel G4 aufgezeichnete Videomaterial kann lokal oder per iCloud bzw. über die Aqara Plattform5 in der Cloud gespeichert werden. Aqara bietet ganz ohne Abschluss eines Abonnements die Cloud-Speicherung von Aufzeichnungen kritischer Ereignisse wie etwa Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, Türklingel und Manipulationsalarm für bis zu sieben Tage. Die Videos können auch lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB)6 gespeichert werden. Diese befindet sich im Klingelverstärker, der in der Wohnung angebracht ist. Schließlich können die Videos auch auf einem SMB NAS-Speicher gespeichert werden, was für zusätzliche Flexibilität und Sicherheit sorgt7.

Weitere Informationen zur Videotürklingel G4 finden Sie auf unserer Website.

Die Produktverfügbarkeit hängt vom jeweiligen Vertriebskanal ab und kann laufend aktualisiert werden. Es wird empfohlen, sich wegen der jeweils aktuellen Verfügbarkeit an den/die Händler in der Region zu wenden. Matter wird zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht unterstützt. Unter Zugrundelegung von 35 Geräteaufschaltungen und einer Videoaufnahme von 6 Sekunden pro Tag. Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Nutzung des Geräts, der Batteriekapazität, der Umgebungstemperatur usw. Es ist ein 12-24 VAC- bzw. ein 8-24 VDC-Netzgerät erforderlich. Für Aufzeichnungen rund um die Uhr sind eine kabelgebundene Installation und die Nutzung einer microSD-Karte erforderlich. iCloud bzw. ein anderer unterstützter Cloud-Speicher ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat über die entsprechende App gesteuert werden. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. SMB NAS wird zum Zeitpunkt der Produkteinführung möglicherweise noch nicht unterstützt.

Contacts

Ansprechpartner für Medienanfragen:

[email protected]