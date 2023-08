Airship ernennt Joe Russell zum Chief Financial Officer

Der CFO für SaaS soll das Wachstum skalieren und steuern, während das Unternehmen neue Wege für Marken eröffnet, um innerhalb und außerhalb der App einen höheren Kundenwert zu erzielen

PORTLAND, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Airship, ein Unternehmen für mobile App-Erlebnisse, gab heute die Aufnahme von Joe Russell in das Führungsteam des Unternehmens als Chief Financial Officer bekannt. Russell wird in dieser Funktion die Finanzen und den Geschäftsbetrieb von Airship überwachen und direkt an CEO und President Brett Caine berichten.









Russell ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung im Bereich SaaS für Unternehmen. Er hat neue Finanz- und Betriebsmanagementstrategien entwickelt, die das Wachstum beschleunigt und gleichzeitig die Rentabilität verbessert haben. Russell war zuvor als CFO von Netbase Quid tätig, einem SaaS-Anbieter für Datenanalysen. Davor war er als CFO bei BrightEdge und TalentWave tätig. Außerdem arbeitete Russell bei Piston Cloud Computing (von Cisco übernommen), wo er als VP of Finance and Business Operations tätig war. In seiner früheren Laufbahn leitete er Produkt- und Vertriebsaktivitäten bei VMware und Yahoo und war Investmentbanker bei GCA Savvian und Credit Suisse First Boston.

„Joe bringt eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fachkenntnissen bei der Unterstützung von SaaS-Unternehmen bei der Steigerung ihrer operativen Effizienz, der Beschleunigung ihres Wachstums und der Förderung von Innovationen mit, was ihn zur perfekten Besetzung macht, um die nächsten Expansionsschritte von Airship zu begleiten“, so Brett Caine, CEO und President von Airship. „Airship ist seit über einem Jahrzehnt der erste Anbieter, der die jährlichen, bahnbrechenden mobilen App-Innovationen von Apple und Android unterstützt. Jetzt definieren wir neu, was jeden Tag möglich ist, indem wir Marketern und Produktverantwortlichen die Möglichkeit bieten, native App-Erlebnisse ohne Entwicklerunterstützung zu verbessern. Die Auswirkungen der No-Code-Ära auf die Wertschöpfung und die Möglichkeiten von Airship, diese zu erschließen, sind immens, und ich freue mich sehr, dass Joe eine Führungsrolle in unserem Team übernimmt.“

„Airship blickt auf eine erfolgreiche Geschichte in der Entwicklung von Mobile-First-Innovationen zurück, die branchenübergreifend Kundenbindungsmodelle verändert und neu definiert haben, wie Marken heute Werte schaffen“, erklärte Joe Russell, CFO von Airship. „Die Zukunft ist noch viel aufregender. Marken in aller Welt wissen, welchen Einfluss mobile Apps auf Wachstum und Loyalität haben, und auch ihre Kunden verstehen das. Dennoch wünschen sich beide oft mehr. Der einzigartige Fokus von Airship, den gesamten Lebenszyklus einer mobilen App zu optimieren und das komplette Team einer Marke zu befähigen, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um die dringendsten Bedürfnisse von heute zu erfüllen. Ich freue mich darauf, die Gelegenheit mit dem Team zu ergreifen.“

Russell hat einen MBA an der Wharton School, einen MSc in Rechnungswesen und Finanzen an der London School of Economics and Political Science und einen BS in Wirtschaftswissenschaften an der University of Washington erworben.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit den Anfängen mobiler Apps, entwickelte Airship die ersten kommerziellen Nachrichten und erweiterte seinen datengestützten Ansatz dann auf alle Re-Engagement-Kanäle (SMS, E-Mail, Mobile Wallet), App-UX-Experimente, die Gestaltung von nativen No-Code-App-Erlebnissen und die App-Store-Optimierung (ASO).

Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die tiefgreifende Branchenkenntnis von Airship es ermöglicht, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung werden.

Mit der Airship App Experience Platform und der ASO-Technologie und -Expertise von Gummicube verfügen Marken jetzt über ein komplettes Lösungspaket zur Optimierung der gesamten Kundenerfahrung für mobile Apps – von Point of Discovery bis zur Kundenbindung – und schaffen so einen größeren Mehrwert für alle Beteiligten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.airship.com. Lesen Sie außerdem unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

