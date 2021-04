Zynga wprowadza grę mobilną Puzzle Combat opartą o nowoczesną wersję mechaniki dopasowania trzech elementów

Jako kolejna gra twórców hitu Empires & Puzzles, Puzzle Combat łączy systemy RPG z możliwością tworzenia wyjątkowych kombinacji elementów.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w dziedzinie interaktywnej rozrywki, ogłosił dzisiaj światową premierę Puzzle Combat, nowej gry typu match-3 action role-playing (RPG) na urządzenia mobilne, w której gracze rekrutują herosów, budują bazy i rywalizują w bitwach player-vs-player (PVP) osadzonych w świecie zombie. Puzzle Combat powstał w studiu zależnym Zynga Inc. Small Giant Games w Helsinkach, które wcześniej dało światu hit Empires & Puzzles.





Gracze Puzzle Combat biorą udział w bitwach z wrogimi siłami groźnej Armii Strachu zdobywając power-upy dzięki wyjątkowym kombinacjom elementów. Rekrutują szpiegów, medyków, saperów i inne jednostki, z których każda wyposażona jest w specjalne ataki. Gracze mogą również projektować niezdobyte twierdze budując i usprawniając takie budynki, jak kuźnie, warsztaty, ośrodki szkoleniowe i kwatery.

„Puzzle Combat daje graczom poczucie dowodzenia doborowym zespołem herosów w ramach znanego modelu gry w dopasowanie trzech elementów – powiedział Jose Saarniniemi, dyrektor zarządzający Small Giant Games. – Łącząc kluczowe elementy obecne w Empires & Puzzles z nowoczesnym projektem gry opartym o bitwy, Puzzle Combat zanurza graczy w dynamicznym i pełnym akcji wirtualnym świecie wypełnionym zombie. Spodziewamy się, że po dzisiejszej premierze Puzzle Combat znajdzie liczne grono fanów, którzy z zaangażowaniem będą śledzić dodatkowe motywy tematyczne i aktualizowane funkcje nastawione na satysfakcję graczy na całym świecie”.

Puzzle Combat stawia graczy naprzeciw siebie w bitwach typu PvP z innymi osobami z całego świata. Aby zdominować pole bitwy gracze mogą przyzywać setki unikatowych i potężnych herosów, z których każdy dysponuje wyjątkowymi umiejętnościami i gromadzić różne bronie, usprawniając je i wykorzystując w walce. W miarę postępów w grze, gracze mogą zawierać sojusze, dzieląc się najlepszymi taktykami i rywalizując w ramach grupowych wydarzeń, by promować swoich herosów, wspólnie przechodzić dalej i ostatecznie uformować najpotężniejszą armię.

Kluczowe cechy gry:

Ponad 200 unikalnych herosów do zbierania i rozwijania.

Szybka akcja typu dopasuj trzy elementy ze specjalnymi atakami odblokowywanymi przez dopasowanie podobnych kafelków w unikalnych kombinacjach.

Budowanie baz, w których rekruci szkoleni są na herosów, produkowana jest żywność, wydobywane są metale i tworzone są kluczowe przedmioty bitewne.

Sezonowe kampanie PvP z cennymi nagrodami.

Tryby współpracy w ramach sojuszu przeciwko potężnym maszynom bojowym, w bitwach drużynowych z rywalami i podczas wydarzeń drużynowych.

Funkcje społecznościowe, takie jak czat globalny i w obrębie sojuszu, pozwalają graczom wymieniać się taktykami i tworzyć zespoły, by osiągnąć wyższy poziom rozgrywki.

Wydarzenia czasowe pozwolą na zdobywanie wyjątkowych nagród i rywalizowanie z innymi graczami.

Gra Puzzle Combat dostępna jest już teraz na platformach iOS i Android i może być pobrana za darmo.

Zynga opublikuje wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. po zamknięciu rynku w środę 5 maja 2021 r.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga w serwisach Twitter, Instagram, Facebook lub blogu Zyngi.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące odnoszące się m.in. do naszych oczekiwań związanych z premierą gry Puzzle Combat, w tym z jej wprowadzeniem i odbiorem na rynku, przyjęciem przez graczy, funkcjami i atutami gry oraz ogólnymi szansami rozwojowymi. W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa „będzie”, „planowany”, „zamierza”, „spodziewany”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla nas w dniu ich formułowania. Nie mamy obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w naszych publicznych wnioskach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC pod adresem: www.sec.gov.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

