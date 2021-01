Zynga lança mundialmente Harry Potter: Puzzles & Spells na Coreia do Sul

Premiado jogo para celular de sucesso lançado na App Store da Apple e Google Play na Coreia do Sul

QUEM:

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou que Harry Potter: Puzzles & Spells foi lançado na Coreia do Sul. Oficialmente licenciado pela Warner Bros. Games e publicado pelo selo Portkey Games, este premiado jogo para celular começou a ser disponibilizado para jogadores na Coreia do Sul, totalmente traduzido para o coreano.

O QUÊ:

Vencedor de um Prêmio Google Play 2020, pelo melhor jogo casual e Prêmio Escolha do Editor da App Store da Apple, Harry Potter: Puzzles & Spells agora está disponível para download gratuito na App Store e Google Play na Coreia do Sul. Jogadores nesta região podem acessar todo o conteúdo lançado anteriormente e atualmente, com mais de 1.000 quebra-cabeças match-3, cheios de magia, inspirados pela história de Harry Potter e do mundo da bruxaria.

Juntamente com o lançamento do jogo na Coreia do Sul, todos os jogadores podem acessar novas personalizações de avatar inspirados no músico e fã de Harry Potter, Zayn Malik. Estas personalizações, incluindo novas opções de barba, brinco, sobrancelhas, cabelo e olhos, foram desenvolvidas para criar o avatar do Malik em dezembro, e estão agora implementadas ao jogo para todos os jogadores.

CITAÇÃO:

“Harry Potter: Puzzles & Spells ganhou prêmios e reconhecimento por sua jogabilidade atraente e autêntica representação dos queridos personagens, localidades e mágica da série”, disse Bernard Kim, presidente de publicidade da Zynga. “Mas ele também traz um espírito de competição para o Mundo da Bruxaria, com jogadores participando de Clubes no jogo com outros fãs para subir nos rankings das tabelas de classificação globais. Como alguns dos mais ávidos e competitivos jogadores no mundo, estamos empolgados em dar as boas-vindas aos jogadores da Coreia do Sul para desfrutarem a mágica, comunidade e competição de Clube do Harry Potter: Puzzles & Spells”.

CONTEXTO:

Em Harry Potter: Puzzles & Spells, os jogadores entram em uma aventura match 3 repleta de feitiços, humor, cores e personagens da série Harry Potter. Com a trilha sonora e as vozes dos filmes originais da saga Harry Potter, os fãs revisitam de forma autêntica em dispositivos móveis a jornada de Harry pelo Mundo Mágico. Ao conquistarem feitiços e poderes especiais à medida que avançam, os jogadores solucionam enigmas match 3 cheios de sapos de chocolate saltitantes, chaves aladas, peças de xadrez mágicas de batalha, além de outros obstáculos e objetos inesperados. No espírito de competição amigável e positiva em Hogwarts, os jogadores podem se associar ou formar clubes com outros fãs para se socializar, colaborar com estratégias de enigma, compartilhar lives e concorrer a prêmios em eventos exclusivos do clube.

Harry Potter: Puzzles & Spells pode ser jogado mundialmente em dispositivos iOS e Android, além de Amazon Kindle e Facebook. Para saber mais e se conectar com outros fãs, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter, e acesse o site do jogo em www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

MATERIAIS DE APOIO:

Recursos visuais de apoio disponíveis em: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Warner Bros. Games

A Warner Bros. Games — uma divisão da Warner Bros. Home Entertainment, Inc. — é uma importante editora, desenvolvedora, licenciadora e distribuidora mundial de conteúdo de entretenimento para espaços interativos de todas as plataformas, o que inclui títulos próprios e de outros desenvolvedores em jogos para consoles, dispositivos portáteis, dispositivos móveis e computadores. Mais informações sobre a Warner Bros. Games podem ser encontradas em https://www.wbgames.com.

Sobre a Portkey Games

A Portkey Games, integrante da Warner Bros. Interactive Entertainment, é uma marca de jogos dedicada a criar novas experiências do Mundo Mágico para dispositivos móveis e videogames que colocam o jogador no centro de sua própria aventura inspirada nas histórias originais de J.K. Rowling. A Portkey Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas narrativas e se envolverem com o ambiente do Mundo Mágico para criarem experiências novas e únicas. A marca foi criada para oferecer novas experiências de jogo que permitam a jogadores e fãs entrarem no Mundo Mágico de formas imersivas em que podem definir sua própria história no Mundo Mágico.

Direitos de publicação de WIZARDING WORLD (Mundo Mágico) e HARRY POTTER © J.K. Rowling. Os personagens, nomes e indicações relacionadas de HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e HARRY POTTER são © e ™ da Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Todos os direitos reservados.

WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

