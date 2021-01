Zynga bringt Harry Potter: Puzzles & Spells in Südkorea auf den Markt

Preisgekrönter Handyspiel-Hit in Südkorea im Apple App Store und bei Google Play verfügbar

–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA):





WER:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, hat heute bekannt gegeben, dass Harry Potter: Puzzles & Spells ab sofort in Südkorea verfügbar ist. Dieses preisgekrönte Handyspiel, das offiziell von Warner Bros. Games lizenziert und unter dem Label Portkey Games veröffentlicht wird, ist ab sofort vollständig in koreanischer Sprache lokalisiert auch für Spieler in Südkorea verfügbar.

WAS:

Das mit einem Google Play Award 2020 für das beste Casual Game und einem Apple App Store Editors’ Choice Award ausgezeichnete Harry Potter: Puzzles & Spells steht ab sofort zum kostenlosen Download im App Store und bei Google Play in Südkorea zur Verfügung. Spieler in dieser Region können auf alle aktuellen und zuvor veröffentlichten Inhalte zugreifen, die mehr als 1.000 magisch angehauchte Match-3-Puzzles umfassen, die von der Geschichte von Harry Potter und der Welt der Zauberer inspiriert sind.

Mit der Einführung des Spiels in Südkorea können alle Spieler des Spiels auf neue individuelle Avatar-Konfigurationen zugreifen, die von dem Musiker und Harry-Potter-Fan Zayn Malik inspiriert wurden. Diese Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich neuer Optionen für Bart, Ohrringe, Augenbrauen, Haare und Augen, wurden im Dezember für die Gestaltung von Maliks Avatar entwickelt und werden nun innerhalb des Spiels für alle Spieler ausgerollt.

ZITAT:

„Harry Potter: Puzzles & Spells hat Auszeichnungen und Anerkennung für sein fesselndes Gameplay und die authentische Darstellung der beliebten Charaktere, Orte und der Magie der Serie erhalten“, sagte Bernard Kim, der President of Publishing von Zynga. „Aber es bringt auch Wettkampfgeist in die Welt der Zauberer, denn die Spieler schließen sich im Verlauf des Spiels mit anderen Fans zu Klubs zusammen, um auf den internationalen Ranglisten nach oben zu klettern. Wir freuen uns sehr, mit den südkoreanischen Spielern einige der passioniertesten und wettbewerbsfreudigsten Spieler der Welt willkommen zu heißen, damit auch sie in den Genuss der Magie, der Gemeinschaft und der Klub-Wettbewerbe von Harry Potter: Puzzles & Spells kommen können.“

HINTERGRUND:

In Harry Potter: Puzzles & Spells gehen die Spieler ein Match-3-Abenteuer ein, in dem es von Zaubersprüchen, humorvollen Episoden, Farben und Charakteren der Harry-Potter-Serie nur so wimmelt. Mit dem Soundtrack und den Voiceover-Aufnahmen aus den originalen Harry-Potter-Filmen verfolgen die Fans eine authentische, mobile Neuerzählung von Harry Potters Reise durch die Zauberwelt nach. Während sie immer weiter vorankommen, lösen die Spieler Match-3-Puzzles, in denen sie springenden Schokoladefröschen, flatternden Schlüsseln mit Flügeln, kämpfenden Zauberer-Schachfiguren und weiteren Hindernissen und Gegenständen begegnen, und verdienen dabei Zaubersprüche und spezielle Boni. Im Geiste der Kameradschaft und des freundschaftlichen Wettbewerbs in Hogwarts können die Spieler mit anderen Fans in Clubs eintreten oder diese gründen, um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam an Rätselstrategien zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und in exklusiven Club-Events um Preise zu wetteifern.

Harry Potter: Puzzles & Spells ist auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar. Um weitere Informationen zu erhalten und sich mit anderen Fans zu vernetzen, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter, und besuchen Sie die Website des Spiels unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN:

Untersützende visuelle Materialien verfügbar unter: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen in Zynga-Franchises gespielt, darunter CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Zusätzliche Informationen über Warner Bros. Games finden Sie unter https://www.wbgames.com/.

Über Portkey Games

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

ZAUBERWELT, HARRY POTTER Verlagsrechte © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, ZAUBERWELT und Figuren, Namen sowie damit verbundene Markenzeichen aus HARRY POTTER: © und ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WB SHIELD: ™ und © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

MEDIENKONTAKT ZYNGA:

Dana Whitney | [email protected]