Wipro gibt neues globales Geschäftsbereichsmodell zur Vertiefung der Abstimmung mit Kundenprioritäten bekannt

Neues Modell verstärkt Augenmerk auf strategische Wachstumsbereiche: Cloud-Computing-Technologie, Unternehmenstechnologie und geschäftliche Transformation, Ingenieurwesen und Beratung

NEW YORK und BANGALORE, Indien–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Informationstechnologie und Beratung, gab heute vier strategische globale Geschäftsbereiche (GBLs) zur Vertiefung der sich entwickelnden Geschäftsanforderungen und Kapitalisierung der Vermarktung neuer Möglichkeiten in wachstumsstarken Segmenten des Marktes bekannt.

Mithilfe des neuen Modells wird Wipro nun vier durch GBLs rund um Cloud-Services, die Unternehmenstechnologie und Geschäftstransformation, das Ingenieurwesen und Beratungsdienste zur Verfügung stellen. Das neue Modell spiegelt den kontinuierlichen Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens gegenüber den strategischen Bereichen und seine Konzentration auf die Nutzung der Leistungsfähigkeit von „One Wipro” wider, um den Kunden das vollständige Spektrum der Geschäfts- und Technologie-Transformationsziele zur Verfügung zu stellen. Die Änderungen treten am 1. April 2023 in Kraft.

Wipro FullStride Cloud wird die gesamte Suite der Cloud-Fähigkeiten von Wipro im Rahmen eines vollständig integrierten umfassenden Angebots vereinen. Cloudnative Anwendungen, die Cloud-Architektur, App-Modernisierungen, die Cloud-Strategie und -Migration sowie die Cloud-Infrastruktur werden alle zu diesem Geschäftsbereich gehören. Jo Debecker, der gegenwärtig die Cloud Infrastructure Services von Wipro leitet, wird dieses Geschäft leiten und den Titel eines Global Head of Wipro FullStride Cloud annehmen. Die fundierte Erfahrung von Jo Debecker in den Bereichen der Anwendungs-, Daten- und Cloud-Transformation wird ein wichtiger Faktor bei der Vergrößerung des Wachstums des Cloud-Geschäfts von Wipro sein — das nun bereits für mehr als ein Drittel der Einnahmen des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Jo Debecker wird die Kunden bei der Maximierung des vollständigen Potenzials der Cloud durch Integration der umfassenden Cloud-Dienste-Technologie und bei der Erstellung differenzierter Branchenlösungen unterstützen, die entwickelt wurden, um das Wachstum in diesem sich schnell entwickelnden Marktsegment weiter zu beschleunigen.

Wipro Enterprise Futuring wird den Kunden zukunftsweisende Lösungen für große Unternehmenstransformationen zur Verfügung stellen. Dieser Geschäftsbereich wird tiefgreifende Erkenntnisse und Daten, die Anwendungsplattformen, den digitalen Bereich und die Cybersicherheit umfassen. Nagendra Bandaru, gegenwärtiger Leiter des iCORE-Geschäfts von Wipro wird nun Global Head of Wipro Enterprise Futuring. Er wird sich auf die Betonung der traditionellen Unternehmenstransformation und des Betriebsgeschäfts durch Nutzung fortgeschrittener Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality sowie neu gestaltete und hoch automatisierte Kunden- und Mitarbeitererfahrungen konzentrieren. Nagendra Bandaru wird innovative Angebote erstellen, die Kunden unterstützen, agile und resiliente Tech-Forward-Unternehmen aufzubauen und die erforderlichen Zukunftssprünge zu verwirklichen.

Wipro Engineering Edge, das im Jahr 2022 eingeführt wurde, um die Position von Wipro als weltweit führendes Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen zu verbessern, wird ein unabhängiger Geschäftsbereich werden. Harmeet Chauhan, der gegenwärtig den Geschäftsbereich Wipro Engineering leitet, wird nun Global Head of Wipro Engineering Edge. Er wird weiterhin die Ingenieurskunst von Wipro durch Ausweitung der Fähigkeiten und technologischen Angebote skalieren und stärken, wie unter anderem Cloud-Dienste, 5G, Industry 4.0, IoT (Internet der Dinge), Silicon Design, eingebettete Systeme, Daten- und KI-Plattformen. Wipro Engineering Edge wird die Kunden unterstützen, in großem Maßstab Neuerungen einzuführen, während sie danach streben, Produkte, Plattformen, Serviceleistungen und Abläufe zu entwickeln, die sektorübergreifend zusammenhängend, intelligent und eigenständig sind.

Wipro Consulting wird Capco, Designit und das „Domain and Consulting“-Geschäft von Wipro unter einem einzigen Dach ausrichten und somit Best Practice-Methoden und den Erfahrungsaustausch zwischen diesen unabhängigen Einheiten fördern. Lance Levy, CEO von Capco, und Philippe Dintrans, Global Head of Wipro Domain & Consulting, werden weiterhin ihre Geschäfte in ihren jeweiligen Branchen unter der Leitung von CEO Thierry Delaporte führen. Die Einführung von Designit in diesen globalen Geschäftsbereich unter der Leitung von Nicolas Parmaksizian, CEO von Designit, wird neue Wege eröffnen, um die Innovationsfähigkeiten in ein weiter gefasstes Umfeld von Beratungsaufträgen einzubetten.

„Unsere Transformationsreise im Verlauf der letzten drei Jahre hat zu herausragendem Wachstum für unser Unternehmen geführt. Dies erreichte somit eine Größenordnung, dass wir uns von dem Zweigeschäftsbereiche-Modell lösen mussten, das wir am Anfang unserer Reise aufgestellt hatten”, so Thierry Delaporte, Managing Director und CEO von Wipro Limited.

Wipro verzeichnete im Verlauf der letzten 10 Quartale ein Umsatzwachstum von 45 % und hat kürzlich die jährliche Run-Rate in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar überschritten.

„Wir verdoppeln nun unsere strategischen Wetteinsätze, um unser Wachstum in die nächste Phase überführen zu können”, ergänzte Thierry Delaporte. „Diese Entwicklung unserer Geschäftsbereiche wird uns eine größere Konzentration auf unsere Kunden und eine Vereinfachung ermöglichen, wie wir intern und mithilfe unseres Ökosystems die Organisation bewältigen werden. Unser neues Modell wird Markteinführungen beschleunigen, die Entscheidungsprozesse straffen und uns eine effektivere und effizientere Kanalisierung von Investitionen ermöglichen. Die Vertiefung der Abstimmung mit unseren Kunden wird uns in die Lage versetzen, einen individuelleren und spezielleren Ansatz für ihre Bedürfnisse zu wählen, um neue Wachstumsmöglichkeiten für unser Geschäft – und das Geschäft unserer Kunden zu erschließen.”

Umfassende Stellungnahme von Thierry Delaporte zu der Ankündigung des Unternehmens finden Sie hier: Wipro gibt neues globales Geschäftsbereichsmodell bekannt

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter

Weitere Informationen finden Sie unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Wachstumsaussichten von Wipro, seine zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse und seine Pläne, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser darauf hin, dass den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, den Abschluss vorgeschlagener unternehmerischer Maßnahmen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschliessen und zu integrieren, Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen für die Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftliche und mündliche zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Ansprechpartner bei Wipro für Medienvertreter:

Sanuber B. Grohe



Wipro Limited



[email protected]