Verimatrix XTD sélectionnée par Crédit Agricole Payment Services pour sécuriser son application “Paiement Mobile”

La solution Verimatrix XTD sera utilisée pour déployer des protections de défense contre les menaces de niveau professionnel pour son application de paiement mobile en France

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la filiale de paiement du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Payment Services, utilisera les technologies XTD (Extended Threat Defense) de Verimatrix afin de garantir un niveau de sécurité puissant et évolutif de la version française de son application de paiement : “Paiement Mobile”.

L’application de paiement mobile disponible sur Android et iOS bénéficiera bientôt des fonctionnalités de sécurité supérieures offertes par Verimatrix XTD. La solution permettra de prévenir les attaques d’applications mobiles et de protéger les consommateurs contre les appareils non gérés susceptibles de constituer des points d’entrée illégaux.

“Verimatrix XTD permet à ses clients d’étendre et de renforcer la protection des surfaces d’attaques mobiles avec une cybersécurité de niveau professionnel”, a déclaré Juha Högmander, vice president of the cybersecurity business de Verimatrix. “En choisissant de déployer Verimatrix XTD au sein de leur application de paiement grand public, Crédit Agricole Payment Services témoigne de notre fiabilité et de notre expertise technologique auprès des institutions les plus réputées au monde.

Verimatrix XTD permet aux clients de se défendre contre les menaces qui visent les applications mobiles et attire l’attention sur une nouvelle zone d’ombre : les smartphones, les tablettes et les autres appareils connectés. Les RSSI, les centres opérationnels de sécurité, les services de lutte contre la fraude et les développeurs d’applications mobiles tirent profit de Verimatrix XTD qui leur offre la possibilité de prévenir, de détecter, de répondre et de prédire les cyberattaques pouvant provenir de la quasi-totalité des appareils connectés alimentés par une application.

