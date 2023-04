TIDAL lance Live

– Cette nouvelle fonctionnalité permet aux amateurs de musique de partager et de vivre ensemble la musique à l’instant présent.



-Diplo, Aluna et Alesso passent au Live avec TIDAL

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, la plateforme musicale mondiale TIDAL a lancé Live, une nouvelle fonctionnalité de l’application qui permet aux abonnés HiFi et HiFi Plus de TIDAL de partager de la musique à l’instant même, sans être physiquement réunis. Live permet à des groupes de toute taille de se réunir à l’occasion d’un événement spécial, de la sortie d’un album, d’un voyage ou pour se préparer à l’instant présent.





Testé en version bêta par le passé sous le nom de « DJ » dans le cadre d’un programme d’accès anticipé, Live est un nouveau moyen pour les fans de partager spontanément de la musique. Cette nouvelle fonctionnalité permet également aux fans de trouver et de suivre facilement des personnalités du monde de la musique. Lorsqu’ils démarrent une session Live, les abonnés TIDAL peuvent choisir le nom de la session pour donner le ton de ce qu’ils jouent et partager un lien pour que d’autres puissent les rejoindre. Les liens qui peuvent être partagés pour avoir accès aux sessions Live permettent à tout le monde de s’y joindre, que ce soit par SMS, sur les réseaux sociaux ou par e-mail.

Pour présenter Live, les fans de musique peuvent s’attendre à des sessions Live de Diplo, Aluna, et Alesso et bien d’autres ! Désormais, à 8h00 (heure de l’Est), d’autres sessions Live auront lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne et au Brésil, et les fans pourront y participer. Que vous voyagiez pour retrouver des amis, que vous fassiez du sport ou que vous prépariez le dîner, il y aura peut-être une session Live pour vous.

À partir d’aujourd’hui, les abonnés peuvent choisir dans l’application des sessions spécialement conçues par les experts en genre de TIDAL tout au long de la semaine. Les sessions Live marqueront des moments culturels, présenteront des artistes en devenir à suivre et des activités quotidiennes faisant intervenir la musique dans la vie des gens, comme faire de la musculation ou cuisiner.

« Grâce à la musique, nous donnons aux fans un moyen de se connecter entre eux ou à d’autres créateurs, marques et personnalités par le biais d’un simple partage en un clic », a déclaré Agustina Sacerdote, directrice mondiale des produits chez TIDAL. « L’utilisation de Live offre aux fans de musique un moyen simple de trouver de la nouvelle musique d’autres fans dans l’application ou partout où un lien est partagé. Nous sommes impatients de voir comment Live est utilisé pour créer des moments forts à travers le partage de la musique et le rapprochement des gens. »

Live est disponible en application sur les appareils iOS et Android, et les abonnés TIDAL peuvent choisir parmi plus de 100 millions de titres disponibles dans l’application. Les titres seront lus en qualité AAC normale jusqu’à ce que la qualité haute définition ou sans perte soit disponible. Les abonnés ne peuvent démarrer et écouter que des sessions se déroulant dans le pays où leur compte TIDAL est enregistré.

Informations supplémentaires sur le produit

Live a une fonctionnalité limitée avec les appareils tiers.

Les abonnés ne peuvent démarrer et écouter des sessions que dans le pays où leur compte TIDAL est enregistré.

