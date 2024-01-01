Taiwanese film krijgt wereldwijde erkenning op grote internationale filmfestivals

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–De Taiwanese cinema schittert op internationale podia in de tweede helft van het jaar, met vertoningen op filmfestivals in heel Europa en Noord-Amerika met een divers scala aan werken en de groeiende bekendheid van Taiwanese filmmakers wereldwijd.









Op het 78e Internationale Filmfestival van Locarno in Zwitserland won de korte animatiefilm “Force Times Displacement” de Medien Patent Verwaltung AG Award. De film, geregisseerd door Angel Wu, combineert biologische beelden, handgetekende illustraties, stop-motiontechnieken en live-actionbeelden, begeleid door muziek gecomponeerd met yueqin. Het werk belicht de maatschappelijke druk in Taiwan door de spanning tussen mensen en hun beroep, dieren en goden weer te geven. De première in Zwitserland speelde voor een uitverkochte zaal en werd met enthousiast applaus onthaald door een dankbaar publiek.

Op het 24e New York Asian Film Festival won “Family Matters (我家的事)” van Pan Ke-yin de Uncaged Award voor Beste Speelfilm – de eerste Taiwanese productie die deze eer te beurt viel. De film biedt een aangrijpende verkenning van de familiedynamiek in Taiwan. Daarnaast ontving acteur Vivian Sung de Best from the East Award voor haar optreden in de Taiwanese/Zuid-Koreaanse coproductie “The Secret House”.

Het 82e Internationale Filmfestival van Venetië zag ook belangrijke bijdragen van Taiwanese filmmakers. Het virtual reality-werk “The Clouds are Two Thousand Meters Up” van Singing Chen won de Grand Prize of Venice Immersive. De documentaire “Back Home” van Tsai Ming-liang werd opgenomen in de officiële selectie, terwijl zijn klassieker “Vive l’amour” werd opgenomen in Venice Classics. “Girl”, het regiedebuut van de beroemde actrice Shu Qi (舒淇), nam deel aan de hoofdcompetitie van het festival, en Joe Hsieh’s korte animatiefilm “Praying Mantis” werd geselecteerd voor de Orrizonti Short Films Competition.

Bovendien won “Left-Handed Girl” van Tsou Shih-ching de Gan Foundation Award for Distribution op de Critics’ Week in Cannes en werd het in de schijnwerpers gezet op het Toronto International Film Festival.

Van korte films en speelfilms tot animaties en meeslepende werken: Taiwanese filmmakers blijven innovatieve en krachtige verhalen maken en brengen zo de verhalen van Taiwan naar het publiek over de hele wereld.

