Tabelog, o maior (*1) serviço de busca e reserva de restaurantes do Japão, lança um aplicativo multilíngue para visitantes internacionais

Experimente a genuína culinária japonesa no seu idioma nativo — da busca à reserva, tudo pode ser feito diretamente do seu smartphone

Classificado como nº 1 em downloads entre os “aplicativos de pesquisa de Gastronomia Gourmet Japonesa” selecionados por viajantes internacionais (*2)

TÓQUIO–(BUSINESS WIRE)–O Tabelog (https://tabelog.com/en/), o maior serviço de busca e reserva de restaurantes do Japão, administrado pela Kakaku.com, Inc., disponibilizou seu aplicativo multilíngue para smartphones (iOS/Android) destinado a viajantes internacionais na segunda-feira, 17 de novembro de 2025.









Com cerca de 100 milhões de usuários mensais (*3), o Tabelog se destaca como o principal serviço do Japão, amplamente utilizado pelos japoneses para a exploração diária de estabelecimentos gastronômicos. O seu banco de dados é único no país, contendo informações sobre cerca de 890.000 estabelecimentos em todo o país e mais de 85 milhões de avaliações e fotos (*4). Ao contrário de serviços de mapas globais ou sites de viagens, o Tabelog se baseia em “ avaliações e comentários genuínos de usuários japoneses locais”, possibilitando que os viajantes encontrem restaurantes genuinamente excepcionais, apreciados por moradores locais, e não apenas locais destinados a turistas.

Apesar da disponibilidade de serviços multilíngues por meio de navegadores da web, o aplicativo oficial foi lançado para oferecer uma experiência de busca e reserva aprimorada para o número crescente de visitantes internacionais, desde o planejamento da viagem até a sua estadia no Japão. No mesmo mês, o serviço alcançou o 1º lugar em downloads na lista “ Aplicativos de busca de gastronomia japonesa escolhidos por viajantes internacionais” (*2).

URL para download: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

Sobre o Tabelog, o aplicativo multilíngue para smartphones

Cenário

Apesar de a “culinária japonesa” ser frequentemente mencionada como um dos pontos altos da viagem ao Japão (*5), os viajantes frequentemente expressam descontentamento como “encontrar apenas restaurantes destinados a turistas” e obstáculos como “ desistir de fazer reservas por telefone devido à necessidade de comunicação em japonês” (*6). Como o principal serviço de busca e reserva de restaurantes no Japão, o Tabelog desenvolveu este aplicativo para smartphones, utilizando o vasto banco de dados e a experiência adquirida por meio de sua versão web para solucionar estas questões.

Ao disponibilizar informações a respeito de restaurantes com avaliações locais em diversos idiomas, o Tabelog visa conectar viajantes a estabelecimentos gastronômicos de bairro, contribuindo para a redução do turismo desmedido e a revitalização das economias regionais.

Principais recursos

[BUSCA] Pesquisa com base em mapas e informações detalhadas para encontrar restaurantes que atendam às suas preferências próximos a você



Utilizando o banco de dados do Tabelog, que conta com o maior número de cadastros no Japão, os usuários podem localizar de forma intuitiva restaurantes que se adequem às suas preferências em um mapa próximo à sua localização atual. Com uma ampla variedade de fotos e avaliações facilmente acessíveis em qualquer lugar, os viajantes podem escolher restaurantes com confiança, mesmo em áreas desconhecidas. [RESERVA] Faça sua reserva online de forma instantânea por meio do seu smartphone — sem a necessidade de chamadas telefônicas



Eliminamos a barreira das “reservas por telefone” que representavam desafios para os viajantes. Basta selecionar a data, a hora e o número de pessoas no aplicativo para consultar de forma imediata a disponibilidade e efetuar reservas online, esteja você em um trem ou envolvido em atividades turísticas. Faça sua reserva e garanta sua mesa com tranquilidade, sem se preocupar com barreiras linguísticas. [UI] Interface aprimorada para smartphones, proporcionando uma navegação confortável em seu idioma preferido



Totalmente compatível com os idiomas inglês, chinês (tradicional) e coreano. O serviço multilíngue, anteriormente disponível na versão web, agora oferece a fluidez operacional característica dos aplicativos móveis. Além de apresentar informações traduzidas, o design intuitivo possibilita que os usuários entendam e selecionem restaurantes com facilidade, mesmo em dispositivos de tela reduzida.

(*1) Pesquisa sobre o site de busca e reserva de restaurantes com o maior número de estabelecimentos cadastrados (maio de 2024/pesquisa interna). Consultou os sites de interesse (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e contabilizou todos os estabelecimentos listados exibidos nas pesquisas sem filtro, por província. (*2) Novembro de 2025/Pesquisa da AppTweak. Downloads combinados das categorias “Comida e Bebida (Restaurantes e Cafés)” e “Viagens e Navegação (Planejador de Viagens)” na App Store e no Google Play nas regiões pesquisadas (Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos). Comparado a “ Aplicativos de busca de Gastronomia Gourmet Japonesa”.

Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com) (*3) 96,73 milhões de usuários (setembro de 2025) (*4) Em 23 de dezembro de 2025 (*5) Conforme revelado pela “ Pesquisa de Tendências de Consumo de Estrangeiros que Visitam o Japão (2024)” realizada pela Agência de Turismo do Japão, “degustar a culinária japonesa” ocupou a primeira posição tanto no que diz respeito a “ o que eles mais esperavam antes de visitar o Japão” quanto “o que eles realmente fizeram”. (*6) Refere-se à “comunicação com a equipe do local” e à “insuficiência de sinalização multilíngue” como os principais desafios identificados durante viagens na “ Pesquisa sobre a Melhoria do Ambiente de Recepção para Visitantes Estrangeiros” realizada pela Agência de Turismo do Japão, além de pesquisas similares.

Sobre a Kakaku.com, Inc.

Fundada em 1997, a Kakaku.com está em funcionamento desde os primeiros anos da era da internet no Japão. Atualmente, a empresa projeta e gerencia uma variedade de serviços online intimamente integrados ao cotidiano, incluindo o site de apoio a compras “Kakaku.com”, o serviço de pesquisa e reserva em restaurantes “Tabelog” e o agregador de oportunidades de trabalho “Kyujin Box”. Cotada no Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio (Código de Valores Mobiliários: 2371), a empresa disponibiliza plataformas com as principais bases de usuários no Japão em diversos segmentos.

Visão geral do serviço: https://corporate.kakaku.com/en/service

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Kakaku.com, Inc.



Assessoria de Imprensa e Relações com Investidores



pr@kakaku.com