Streetbeat推出一款由ChatGPT提供技術支援的投資組合管理工具——SmartPilot

先進人工智慧金融平臺Streetbeat發布一款結合生成式人工智慧和即時市場新聞分析的創新投資服務，為動態投資組合管理帶來革命性的轉變。

加州，帕洛阿爾托–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Streetbeat以其獲專利的生成式人工智慧投資策略聞名。該公司現在隆重推出SmartPilot。這是一款先進投資服務工具，運用ChatGPT4分析即時新聞，以積極管理投資組合。

SmartPilot運用強大的生成式人工智慧和專屬演算法來分析大量即時新聞資料。SmartPilot透過動態調整投資組合配置尋找投資良機，讓投資人接觸到更多傳出有利消息的公司，並避免接觸到傳出不利消息的公司。

SmartPilot向任何使用Streetbeat投資應用程式的客戶開放。有興趣的客戶只須完成一套簡單的建立帳戶流程，或是連結包括Robinhood、TD Ameritrade、Interactive Broker在內的既有券商帳戶即可開始使用。還有更多券商將陸續加入SmartPilot（請前往我們的網站查看完整的券商名單）。

Streetbeat執行長Damian Scavo說：「我們的目標是重寫投資環境的定義，並制定新的產業標準。我們憑藉像生成式人工智慧這樣的創新工具以及計量交易能力，為散戶投資進行變革。我們的使命是領導金融界的人工智慧革命，普及過去僅有少數人才能得到的優質投資諮詢服務。」

掌握市場趨勢

SmartPilot不過是Streetbeat投資應用程式眾多獨特功能中的一種。客戶只需與應用程式對話，就可以運用生成式人工智慧的協助來建立他們自己的策略（Streetbeat稱之為「副駕駛」(Copilots)），這有如與專業投資顧問互動，或是從一系列積極管理的投資選項中挑選投資標的。

「我們深知每一位投資人都是獨一無二的，」Damian Scavo補充道，「我們的應用程式以提供選擇、控制和使用者友善的投資為設計方針，讓散戶也有長期累積財富的能力。」

如要下載Streetbeat應用程式，請造訪：www.streetbeat.com

關於Streetbeat

Streetbeat是一個創新投資平臺，它利用強大的資料、技術和生成式人工智慧為散戶提供專業投資建議，為人人打造公平的競爭環境。Streetbeat提供精心規劃和客製的交易策略 (Copilots) 及工具給投資人進行動態和積極投資組合管理，追求最高績效。Streetbeat是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司。您可以在Apple和Android商店下載Streetbeat應用程式。如需了解進一步詳情，請造訪：www.Streetbeat.com。

SmartPilot運用ChatGPT等人工智慧科技進行新聞分析並發出投資訊號。請謹記人工智慧是一種相對新的科技，而依賴新興科技存在固有風險。

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